ОБСЄ на прохання України обговорить застосування РФ балістичної ракети "Орєшнік", - Сибіга

У середу, 27 листопада, у межах Організації з безпеки й співробітництва в Європі обговорять застосування Росією експериментальної балістичної ракети "Орєшнік". Засідання ініціювала Україна.

Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"У середу, на наполегливе прохання України, ОБСЄ обговорить ескалаційне використання Росією балістичної ракети середньої дальності в її агресії проти України на спеціальному спільному засіданні Постійної ради та Форуму зі співробітництва в галузі безпеки", - йдеться у повідомленні.

За словами Сибіги, Росія становить найбільшу загрозу безпеці в регіоні ОБСЄ, до якого входять Європа, Далекий Схід, Центральна Азія та Північна Америка.

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"Її (Росії – ред.) неприйнятні дії демонструють, що лише Москва прагне до розширення війни. Вони мають бути засуджені та припинені. Ми будемо використовувати всі міжнародні майданчики та механізми для посилення глобального тиску на агресора", - додав український міністр.

РФ застосувала проти України балістичну ракету

21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.

У ЄС сказали, що використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Україні є черговою ескалацією з боку Кремля та свідчить про те, що диктатор РФ Володимир Путін не має наміру вести мирні переговори, а грає в "ядерну авантюру".

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Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія 21 листопада випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік", вдаривши нею по Дніпру.

У Кремлі сказали, що за пів години до запуску балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" Росія попередила США про ракетний удар по Україні.

26 листопада рада Україна-НАТО збереться на зустріч через перше застосування РФ для удару по Україні експериментальної балістичної ракети.

Згодом ЗМІ повідомили, що через інформацію про можливість удару по урядовому кварталу в Києві Верховна Рада скасувала засідання 22 листопада.

У ГУР МО повідомили, що російські війська 21 листопада атакували місто Дніпро балістичною ракетою, ймовірно, зі складу ракетного комплексу "Кедр".

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