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ОБСЄ на прохання України обговорить застосування РФ балістичної ракети "Орєшнік", - Сибіга

Україна ініціювала обговорення в ОБСЄ удар Росії ракетою Орєшнік

У середу, 27 листопада, у межах Організації з безпеки й співробітництва в Європі обговорять застосування Росією експериментальної балістичної ракети "Орєшнік". Засідання ініціювала Україна. 

Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"У середу, на наполегливе прохання України, ОБСЄ обговорить ескалаційне використання Росією балістичної ракети середньої дальності в її агресії проти України на спеціальному спільному засіданні Постійної ради та Форуму зі співробітництва в галузі безпеки", - йдеться у повідомленні.

За словами Сибіги, Росія становить найбільшу загрозу безпеці в регіоні ОБСЄ, до якого входять Європа, Далекий Схід, Центральна Азія та Північна Америка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна в ОБСЄ: Цілі Путіна не змінилися, але під тиском він зменшує свої вимоги й тому тиск слід посилити

"Її (Росії – ред.) неприйнятні дії демонструють, що лише Москва прагне до розширення війни. Вони мають бути засуджені та припинені. Ми будемо використовувати всі міжнародні майданчики та механізми для посилення глобального тиску на агресора", - додав український міністр.

РФ застосувала проти України балістичну ракету

21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.

У ЄС сказали, що використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Україні є черговою ескалацією з боку Кремля та свідчить про те, що диктатор РФ Володимир Путін не має наміру вести мирні переговори, а грає в "ядерну авантюру".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партнери мають передати Україні системи ППО, здатні збивати ракети типу "Орєшнік", - Сибіга

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія 21 листопада випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік", вдаривши нею по Дніпру.

У Кремлі сказали, що за пів години до запуску балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" Росія попередила США про ракетний удар по Україні.

26 листопада рада Україна-НАТО збереться на зустріч через перше застосування РФ для удару по Україні експериментальної балістичної ракети.

Згодом ЗМІ повідомили, що через інформацію про можливість удару по урядовому кварталу в Києві Верховна Рада скасувала засідання 22 листопада.

У ГУР МО повідомили, що російські війська 21 листопада атакували місто Дніпро балістичною ракетою, ймовірно, зі складу ракетного комплексу "Кедр".

Також читайте: МЗС про "Орєшнік": Путін почав метушитися лише тоді, коли були вражені цілі на території Росії

Автор: 

МЗС (4121) ОБСЄ (3504) Сибіга Андрій (400) балістичні ракети (409)


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Топ коментарі
+3
Обговорили, виявили занепокоєння, написали резолюцію, вказали негайно, а то черговий пакет там санкцій чи ще якоїсь лабуди... А ***** я було пох, так і залишається пох
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25.11.2024 22:01
+2
"обговорить" -це типу зброя така.
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25.11.2024 22:03
+1
Угу, сподіваються заболтати пуйло до смерті..

Такий у них підступний план..
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25.11.2024 22:06
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Обговорили, виявили занепокоєння, написали резолюцію, вказали негайно, а то черговий пакет там санкцій чи ще якоїсь лабуди... А ***** я було пох, так і залишається пох
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25.11.2024 22:01 Відповісти
"обговорить" -це типу зброя така.
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25.11.2024 22:03 Відповісти
Угу, сподіваються заболтати пуйло до смерті..

Такий у них підступний план..
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25.11.2024 22:06 Відповісти
Ну спочатку мовні курси, що б правильно вимовляти назву зброї.
орєшнік так просто фоанцузам не вимовити. Далі написати інструкцію та правила вимови на всіх мовах ЕС. Далі прописати , який ступінь занепокоєння застосовувати. Десь через пару років…….
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25.11.2024 22:12 Відповісти
А вони це навмисно...як колись перекладачі не могли перекласти путінське "сапагі всмятку"...
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25.11.2024 22:18 Відповісти
Ющенко каже, що Перемогою України буде лише знищення ерефії та надання свободи її національним утворенням...але ж так хотіли Юлю, що аж Януковича вибрали, а потім Зеленського...
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25.11.2024 22:16 Відповісти
В Британії Франції США вибори до влади відбуваються вже майже два століття - в нас три десятиліття ( те саме про корупцію - років так сто назад корупція в вище наведених мною країнах була така як зараз в нас і олігархи були - Рокфелер був олігархом чистої води до прикладу ).
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25.11.2024 22:38 Відповісти
В Україні вже 300 років українське національне питання неукраїнці успішно підмінюють соціально економічним...
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25.11.2024 22:43 Відповісти
Не міг ніхто шось там підмінювати 300 років - нації почали оформлюватися в 19 столітті .
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25.11.2024 22:47 Відповісти
Тобто у 18 столітті євреїв не існувало...
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25.11.2024 22:52 Відповісти
Нації не було етнос (народ) був етнос і нація трішечки не одне й те саме .
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25.11.2024 22:55 Відповісти
А зараз єврейська нація є?
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25.11.2024 23:11 Відповісти
Той випадок коли ваша підсвідомість не дарма вибрала ваш нікнейм - цей висновок навіває ваше запитання.
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25.11.2024 23:41 Відповісти
До речі США зявилося якраз через розбіжності в економіці - колонії хотіли більше прав в парламенті Британія за ті податки шо вони платили ( ну і американська нація існує а етносу американського ніту - виж не вважаєте шо в 1776 році існував якийсь окремий американський нарід з своєю мовою і культурою і територією
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25.11.2024 22:52 Відповісти
А що не так сказав Ющенко? Бо все інше буде тільки тимчасовим перепочинком для цілістної росії перед наступним нападом. На кого небудь. Не на нас навіть. Тож перемогою у повному сенсі має бути тільки розчленення на багато інших нових країн.
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25.11.2024 22:41 Відповісти
О! а за кого ти у першому та другому турі 2010 голосував?
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25.11.2024 22:45 Відповісти
Ні за кого. Був закордоном де голосувати не було фізичної змоги. Але морально був готовий за Тягнибока. Зараз навіть не розумію чому.
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25.11.2024 23:00 Відповісти
Буває...
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25.11.2024 23:09 Відповісти
Виктор Федорович, астанавитесь!
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25.11.2024 23:56 Відповісти
А крім "папіздєть" щось родити можуть усі ці фрікі від політики?
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25.11.2024 22:30 Відповісти
Той придурок, щось нове по нам кине поки ви арєшніком налюбуєтесь.
" Ми перевернемо небо й землю."... Скоро вже і на пенсію перевертатель піде.
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25.11.2024 22:42 Відповісти
Це те саме ОБРЄ, яке не бачило ні військових московії на Донбасі, ні злочинів рашистів в Луганській та Донецькій областях в період з 2014-го по 2019-й, а в Крим навіть не навідувались? Чи якесь інше? 🤔
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25.11.2024 22:56 Відповісти
Кацапи показали, тепер хід американців, якщо проковтнуть значить вкакались. Різні Європи до уваги зовсім не беруться.
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26.11.2024 05:57 Відповісти
за пивом
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26.11.2024 07:31 Відповісти
 
 