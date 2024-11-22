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Новини Україна-НАТО
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Удар "Орешником" по Дніпру: 26 листопада збереться рада Україна-НАТО

Рада Україна-НАТО обговорить застосування ракети

26 листопада рада Україна-НАТО збереться на зустріч через перше застосування РФ для удару по Україні експериментальної балістичної ракети.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише видання AFP.

Засідання скликають з ініціативи України. Обговорюватимуть застосування Росією по Дніпру балістичної ракети середньої дальності, яку правитель Кремля представив як експериментальну ракету "Орешник", створену на основі старішої МБР "Рубеж", що є потенційним носієм ядерної боєголовки.

Також читайте: У Польщі кажуть про значну ескалацію Росією війни: Наша рішучість допомагати Україні не може пригальмувати

РФ застосувала проти України балістичну ракету

21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.

У ЄС сказали, що використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Україні є черговою ескалацією з боку Кремля та свідчить про те, що диктатор РФ Володимир Путін не має наміру вести мирні переговори, а грає в "ядерну авантюру".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія 21 листопада випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік", вдаривши нею по Дніпру.

У Кремлі сказали, що за пів години до запуску балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" Росія попередила США про ракетний удар по Україні.

Також читайте: Виступ Путіна про застосування "Орєшніка" є фактичним визнанням провини у звірствах проти українців, - МЗС

Автор: 

НАТО (6426) балістичні ракети (400)


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Топ коментарі
+9
Чи можна перемогти зовнішнього
ворога,якщо внутрішніх ворогів аж
кишить
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22.11.2024 10:53
+7
Він намагався здати, але виявився занадто тупий навіть для такого.
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22.11.2024 11:02
+6
Найвеличніший Лідор домовиться, щоб наступного разу вони не просто спостерігали за польотом межконтинентальної ракети, а робили це з занепокоєнням. Ну і, звісно, треба не упустити нагоду, нахамити, посратися, і звинуватити союзників. Треба Лідору на зустріч одягти свою найкращу футболку, щоб біцуху видно було. Тоді точно все вийде.
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22.11.2024 10:49
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Найвеличніший Лідор домовиться, щоб наступного разу вони не просто спостерігали за польотом межконтинентальної ракети, а робили це з занепокоєнням. Ну і, звісно, треба не упустити нагоду, нахамити, посратися, і звинуватити союзників. Треба Лідору на зустріч одягти свою найкращу футболку, щоб біцуху видно було. Тоді точно все вийде.
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22.11.2024 10:49 Відповісти
Так Зеленський винен в тому шо ***** арєшніком вдарив по Дніпру?
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22.11.2024 10:53 Відповісти
на всі сто
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22.11.2024 10:54 Відповісти
Винен, що капітуляцію не підписав у 2022-му?
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22.11.2024 10:56 Відповісти
Якщо копати глибше, то винен в усьому Олександр Батькович Зеленський, бо не витер виплодка об штору, свого часу.
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22.11.2024 11:00 Відповісти
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22.11.2024 11:02 Відповісти
Ну чого? Талановитого коміка зробив. А якщо копати глибше то це, шо ти сказав, повинен був зробити той з чиєї трухнини ***** зачалось.
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22.11.2024 11:11 Відповісти
палиш напалмом пекельний Сотона!!! ти зробив мій ранок!
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22.11.2024 11:18 Відповісти
якщо копати ще глибше, то винен в усьому коба сталін:
це він заборонив робити аборти...

через те хло і народилось... в році 1952,

а вже через рік,
по здохнуті сраліна,
цей закон відмінили..
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22.11.2024 12:53 Відповісти
Цікаво, а у чому саме винен, ще й "на всі 100"?
Що він мав зробити? Здати країну *****?
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22.11.2024 10:57 Відповісти
Він намагався здати, але виявився занадто тупий навіть для такого.
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22.11.2024 11:02 Відповісти
То у чому конкретно "на сто відсотків" винен саме Зеля у тому, що твоє ***** вдарило по Україні МБР?
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22.11.2024 11:51 Відповісти
хочешь шашлык или мивину, и не паникуй, то они нагнетают, россиянцы тоже люди и войной не пойдут
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22.11.2024 12:03 Відповісти
може хотіли здати ті, хто за нього голосував?
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22.11.2024 12:57 Відповісти
Дійсно,чого це він у всьому винен? В першу чергу винні партнери. Мало грошей дають, зброї... Це вони зупинили ракетобудівну програму, а гроші вкладали в асфальт.Це ж вони пропонували готуватися до травневих шашликів, коли вже русня стояла на кордоні.Вони ігнорували питання мобілізації, та зняли Залужного, щоб не перечив Верховному...Вони створили гарні умови для процвітання корупції, особливо зараз, на тлі війни,і довели країну до такого стану. При чому тут Зеленський...
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22.11.2024 11:48 Відповісти
та він не знав, що його оточення - зрадники
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22.11.2024 13:03 Відповісти
ні, це так на 73% ...
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22.11.2024 12:55 Відповісти
Ні, Зеленський ніколи і ні в чому не винен. То Порошенко з 2019 і по 2022 роки заривав величезні бюджетні гроші і час в дороги і знищив всі ракетні програми. А Вова Потужний і Стійкий маладєць. Спочатку воно кричало: "закрийте небо, нас вбивають" Дали Петріоти і іріст Т."дайте мені танки" - дали, потім :"дайте САУ і снаряди". Дали. "Дайте раккети". Дали. "Дайте літаки". Дали. Дозвольте бити по росії американськими ракетами" Дали. А що далі? Чому вже не б'ють по рорсії? Налякалися, що пуйло вдарить по бункеру нашого Потужного і Стійкого?
Може американці мають дати Володі Потужному пару своїх флотів, які можуть вдарити Томагавками? А потім віддати Боневтіку ще Америку? Але у всьому всеодно винні США і Європа, не забувайте, а Володя Боневтік маладєць.
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22.11.2024 11:31 Відповісти
нарід - джерело влади..
і зробив свій вибір..
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22.11.2024 12:59 Відповісти
Для того, щоб ти перестав говорити, що винний Зеленський послухай що говорить американський політик Пінкус. Так, США та Європа винні, що наіПали Україну з ЯЗ, винні що дешева нафта та газ від ***** затьмарила їм очі і за їх допомогою виросло таке ***** як зараз, що воно обнагліло що вони не відреагували на події в 2008-му та в 2014-му. Тому вони винні. Я ж не захищаю Зеленського (я за нього не голосував), до нього є питання і до Порошенка є питання, а ще більше питань до Кучми який зараз сидить на дачі та віскарик потягує. Так, що не все так просто як здається на перший погляд...
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22.11.2024 13:47 Відповісти
Чи можна перемогти зовнішнього
ворога,якщо внутрішніх ворогів аж
кишить
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22.11.2024 10:53 Відповісти
але це новиє ліца..
і їх монобільшісь..
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22.11.2024 13:00 Відповісти
хто-хто там в Будапештів 90-ті роки має сьогодні захистити від хкуйловського орєшніка???
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22.11.2024 11:19 Відповісти
В Будапешті гарантом нашої бюезпеки мала бути московія, яка у 1721 році, вкравши нашу назву і історію назвалася росією. Чи наші представники від народу, які їх вибрали віддали ядерні боєголовки, стратегічні літаки і ракети США? Ні вони все віддали кацапам.

Інтерв'ю Костенка https://www.youtube.com/watch?v=SnuEYMOn2Uo
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22.11.2024 11:37 Відповісти
Будут красную линию рисовать.
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22.11.2024 11:22 Відповісти
Так вже визначтеся ''рубіж'' чи ''орішник''! Бо те що ''рубіж'' це міжконтинентальна ракета відомо. А з тим ''орішником'' щось мутять ніби це просто ''балістика''. Хоча стверджують що вона зроблена на базі ''рубежа'', а це МБР. Як кажуть ''дві великі різниці''. Отже і реакція має бути відповідна, бо МБР у війнах ще не застосовували.
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22.11.2024 11:25 Відповісти
Тобто це вони спєцом? Зібрались, задались питанням чи то орєшнік. Нє? Рубєж? Ну на нєт і суда нєт, можна розходитися
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22.11.2024 11:56 Відповісти
 
 