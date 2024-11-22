Удар "Орешником" по Дніпру: 26 листопада збереться рада Україна-НАТО

26 листопада рада Україна-НАТО збереться на зустріч через перше застосування РФ для удару по Україні експериментальної балістичної ракети.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це пише видання AFP.

Засідання скликають з ініціативи України. Обговорюватимуть застосування Росією по Дніпру балістичної ракети середньої дальності, яку правитель Кремля представив як експериментальну ракету "Орешник", створену на основі старішої МБР "Рубеж", що є потенційним носієм ядерної боєголовки.

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РФ застосувала проти України балістичну ракету

21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.

У ЄС сказали, що використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Україні є черговою ескалацією з боку Кремля та свідчить про те, що диктатор РФ Володимир Путін не має наміру вести мирні переговори, а грає в "ядерну авантюру".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія 21 листопада випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік", вдаривши нею по Дніпру.

У Кремлі сказали, що за пів години до запуску балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" Росія попередила США про ракетний удар по Україні.

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