У Польщі кажуть про значну ескалацію Росією війни: Наша рішучість допомагати Україні не може пригальмувати

Ситуація із запуском Росією по території України міжконтинентальної балістичної ракети є значною ескалацією Росією збройного конфлікту в Україні, що потребує відповідної реакції, а також посилення підтримки України.

Про це заявили у четвер глава МЗС Польщі Радослав Сікорський і віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони РП Владислав Косіняк-Камиш, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як підкреслив Сікорський під час свого виступу у населеному пункті Хшанув Малопольського воєводства (південь РП), це є "значною ескалацією конфлікту".

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"Це черговий етап ескалації Росією цієї жорстокої війни проти нашого сусіда", - наголосив глава польської дипломатії.

Він додав, що у звʼязку з появою цієї інформації він перебуває у контакті з польським послом в Україні Пьотром Лукасевичем, а також главою МВС Польщі Томашем Сємоняком щодо відпрацювання питання "можливої евакуації" (диппредставництва. – Ред.).

Своєю чергою віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час виступу у Щецині підкреслив: якщо підтвердиться інформація про масований обстріл із застосуванням "нових видів зброї", то це показує "зростання ескалації з боку Росії".

"Наша рішучість допомагати Україні теж має бути ще більшою, ніж вчора чи позавчора, вона не може пригальмувати", - підкреслив польський віцепрем'єр РП.

За словами Косіняка-Камиша, з цього приводу спостерігається значна дипломатична активність премʼєра-міністра Дональда Туска, міністра закордонних справ Радослава Сікорського, а також і його особисто.

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Він зауважив, що завтра він перебуватиме з візитом у Братиславі, у понеділок у Берліні відбудеться важлива зустріч міністрів оборони ФРН, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі, під час якої обговорюватиметься стратегічна співпраця щодо безпеки в регіоні й світі.