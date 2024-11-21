В Польше говорят о значительной эскалации Россией войны: Наша решимость помогать Украине не может притормозить

Ситуация с запуском Россией по территории Украины межконтинентальной баллистической ракеты является значительной эскалацией Россией вооруженного конфликта в Украине, что требует соответствующей реакции, а также усиления поддержки Украины.

Об этом заявили в четверг глава МИД Польши Радослав Сикорский и вице-премьер-министр, министр национальной обороны РП Владислав Косиняк-Камыш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как подчеркнул Сикорский во время своего выступления в населенном пункте Хшанув Малопольского воеводства (юг РП), это является "значительной эскалацией конфликта".

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"Это очередной этап эскалации Россией этой жестокой войны против нашего соседа", - подчеркнул глава польской дипломатии.

Он добавил, что в связи с появлением этой информации он находится в контакте с польским послом в Украине Петром Лукасевичем, а также главой МВД Польши Томашем Семоняком относительно отработки вопроса "возможной эвакуации" (диппредставительства. - Ред.).

В свою очередь вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время выступления в Щецине подчеркнул: если подтвердится информация о массированном обстреле с применением "новых видов оружия", то это показывает "рост эскалации со стороны России".

"Наша решимость помогать Украине тоже должна быть еще больше, чем вчера или позавчера, она не может притормозить", - подчеркнул польский вице-премьер РП.

По словам Косиняка-Камыша, по этому поводу наблюдается значительная дипломатическая активность премьер-министра Дональда Туска, министра иностранных дел Радослава Сикорского, а также и его лично.

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Он отметил, что завтра он будет находиться с визитом в Братиславе, в понедельник в Берлине состоится важная встреча министров обороны ФРГ, Франции, Великобритании, Италии и Польши, во время которой будет обсуждаться стратегическое сотрудничество по безопасности в регионе и мире.