Партнери мають передати Україні системи ППО, здатні збивати ракети типу "Орєшнік", - Сибіга

Очільник міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів посилити протиповітряну оборону України системами, які здатні збивати балістичні ракети середньої дальності типу "Орєшнік".

Відповідну заяву міністр зробив у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Сибіга заявив, що використання Росією балістичних ракет середньої дальності є шантажем й намаганням відлякати Захід від підтримки Києва.

"Партнери України повинні діяти з точністю до навпаки: відкинути шантаж, посилити підтримку та зміцнити повітряний щит України системами, здатними перехоплювати такі ракети",- заявив глава МЗС.

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РФ застосувала проти України балістичну ракету

21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.

У ЄС сказали, що використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Україні є черговою ескалацією з боку Кремля та свідчить про те, що диктатор РФ Володимир Путін не має наміру вести мирні переговори, а грає в "ядерну авантюру".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія 21 листопада випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік", вдаривши нею по Дніпру.

У Кремлі сказали, що за пів години до запуску балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" Росія попередила США про ракетний удар по Україні.

26 листопада рада Україна-НАТО збереться на зустріч через перше застосування РФ для удару по Україні експериментальної балістичної ракети.

Згодом ЗМІ повідомили, що через інформацію про можливість удару по урядовому кварталу в Києві Верховна Рада скасувала засідання 22 листопада.

У ГУР МО повідомили, що російські війська 21 листопада атакували місто Дніпробалістичною ракетою, ймовірно, зі складу ракетного комплексу "Кедр".

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