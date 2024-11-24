Партнери мають передати Україні системи ППО, здатні збивати ракети типу "Орєшнік", - Сибіга
Очільник міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів посилити протиповітряну оборону України системами, які здатні збивати балістичні ракети середньої дальності типу "Орєшнік".
Відповідну заяву міністр зробив у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Сибіга заявив, що використання Росією балістичних ракет середньої дальності є шантажем й намаганням відлякати Захід від підтримки Києва.
"Партнери України повинні діяти з точністю до навпаки: відкинути шантаж, посилити підтримку та зміцнити повітряний щит України системами, здатними перехоплювати такі ракети",- заявив глава МЗС.
РФ застосувала проти України балістичну ракету
21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.
Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.
У ЄС сказали, що використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Україні є черговою ескалацією з боку Кремля та свідчить про те, що диктатор РФ Володимир Путін не має наміру вести мирні переговори, а грає в "ядерну авантюру".
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія 21 листопада випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік", вдаривши нею по Дніпру.
У Кремлі сказали, що за пів години до запуску балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" Росія попередила США про ракетний удар по Україні.
26 листопада рада Україна-НАТО збереться на зустріч через перше застосування РФ для удару по Україні експериментальної балістичної ракети.
Згодом ЗМІ повідомили, що через інформацію про можливість удару по урядовому кварталу в Києві Верховна Рада скасувала засідання 22 листопада.
У ГУР МО повідомили, що російські війська 21 листопада атакували місто Дніпробалістичною ракетою, ймовірно, зі складу ракетного комплексу "Кедр".
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А можуть і найкращі побажання передати згідно Будапешстського меморандуму.
Бажаєш щось зрозуміти що таке балістика, як воно там все літає по швидкостям і дальностям- відкирий гугл і небери що таке балістична ракета.
Вивчиш, потім напишеш.
заодно можу повідомити що THAAD і SM3 вражають ще до удару і розділення голів - патріоту і сампт таке і не снилося
1. Масовану ракетну атаку балістичними ракетами із розділяющимися бойовими частинами відбити не в змозі жодна система ППО , жодної країни.
2. THAAD , за рахунок кінетичної енергії знищує саму ракету на етапі розгону.
3. Боєголовки ракети середньої дальності, що розділилися вільно падають і у нижніх слоях атмосфери мають ту ж саму швидкість, що і боєголовки то го ж Іскандера.
4. Вірогідність зниження боєголовкиибудь-якої балістичної ракети співставна.
"THAAD , за рахунок кінетичної енергії знищує саму ракету на етапі розгону"
Зрозумів про що написано?
Якщо незрозумів, то, балістична ракета, після того,як вже скінчилося паливо, але перед тим, як увійти в атмосферу і скинути розгонні блоки і відділити бойові частини, ще є одним цілим і продовжує розганятися.
І саме у цю, ще єдину констукцію на висотах, якщо не помиляюсь 100- 200 км потрапляє болванка ракети THAAD.
І з практичної точки зору Петріоти надавти ще можуть, а от ніяких TНADів ніхто і ніколи найближчими роками не дасть.
Особливо цікаво, як вона подіє на Трампа
Щоб потім Боунонапарт із телевізора міг довго гундосити, про необхідність 5арешті втілити мрію і " дагаваріцца пасрєдінє, "
Зельона хвиля гівна накріла Україну - сантехніки стали робити аборті жінкам, а гінекологи стали дороги мостити.
Буде збиватися і Пєтріотати і SAMP- T із одноковою ж вірогідністтю. Головне що б самі комплекси були у навності.
Порахуй, скільки махів буде 6км/сек? Саме з такою швидкістю боеголовка балістики входить в атмосферу.
Ми навіть не можемо Х-22 збивати - зі 120 віпущених ракет не збили жодної. Навіть С-300 не збиваємо - час підльоту замалий. Кинжал збиваємо, бо рано його засікаємо разом з літаком, а тому є час на підготовку.
І що вже у тропосфері швидкість всіх вільно падаючих боєголовок складає 2, 5- 3,3 МАХа?
Збивати із якоюсь ступенню вірогідності можна і Х 22 і С 300. Питання тільки у тому, щоб політ цієї ракети відбувався у зоні досяжності ракети ППО.
А ще воно влітку 2022 нас запевняло, що розмінування то так треба і раїся на нас не нападе..
І взагалі, треба замість нього ставити когось більш професійного та не з такою мерзенною пикою..
Крадіїв пива бачу, діджея бачу, шутів та дурнів бачу, ватних ватників бачу, крадіїв бачу, проросійську сволоту також бачу, сосен бачу, безуглих (це окрема категорія) бачу, корупціонеріа бачу стадами, тупих тощо бачу, зрадників та пристосуванців бачу. А ось профі у державних справах не бачу. Останіх профі Вальодья звільнив на початку року з лав ЗСУ.
(Митець)
Приїхав собі нп дачу, розпалив петць, налив стопку гарного коньяку , вмикнув смарт, а воно лізе як гівно з вбиральні куди шмат дріджів хтось вкинув.
А чому до речи ЯК?
Походу у партнерів ідіосинкразія на зе!лених...
Дел иметь не хотим со жлобами
А ехали по адресу. Хояева, не то шо кофе, воды хер предложили напиться. При работающей сварке, за территорию участка курить ходили.
Чому ці ідіоти не користуються послугами професійних перекладачів???
Данінг з Крюгером підтвердять.
цитата:
"Я вам нічего нє должєн!"
Коли вже дійде, період вимагання скінчився, зараз період співпраці - ти мені, я тобі.
от коли ви запропонуєте партнерам реальний контроль над допомогою, усунення єрмаковщини, можна й поговорити
Ну що ж раз партнери МАЮТЬ передати Україні ці системи, то родина Сибіги МАЄ передати на дрони ЗСУ 2 своїх місячні зарплати. Вперед пане Сибіга. Партнери чекають на ваш приклад патріотизму. Що не можете? Помрете з голоду, адже ледве дотягуєте від зарплати до зарплати.