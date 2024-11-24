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Партнери мають передати Україні системи ППО, здатні збивати ракети типу "Орєшнік", - Сибіга

Сибіга звернувся до партнерів
Фото: Укрінформ

Очільник міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів посилити протиповітряну оборону України системами, які здатні збивати балістичні ракети середньої дальності типу "Орєшнік".

Відповідну заяву міністр зробив у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Сибіга заявив, що використання Росією балістичних ракет середньої дальності є шантажем й намаганням відлякати Захід від підтримки Києва.

"Партнери України повинні діяти з точністю до навпаки: відкинути шантаж, посилити підтримку та зміцнити повітряний щит України системами, здатними перехоплювати такі ракети",- заявив глава МЗС.

Дивіться також: СБУ показала уламки "Орєшніка", яким росіяни вдарили по Дніпру. ФОТОрепортаж

РФ застосувала проти України балістичну ракету

21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.

У ЄС сказали, що використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Україні є черговою ескалацією з боку Кремля та свідчить про те, що диктатор РФ Володимир Путін не має наміру вести мирні переговори, а грає в "ядерну авантюру".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія 21 листопада випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік", вдаривши нею по Дніпру.

У Кремлі сказали, що за пів години до запуску балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" Росія попередила США про ракетний удар по Україні.

26 листопада рада Україна-НАТО збереться на зустріч через перше застосування РФ для удару по Україні експериментальної балістичної ракети.

Згодом ЗМІ повідомили, що через інформацію про можливість удару по урядовому кварталу в Києві Верховна Рада скасувала засідання 22 листопада.

У ГУР МО повідомили, що російські війська 21 листопада атакували місто Дніпробалістичною ракетою, ймовірно, зі складу ракетного комплексу "Кедр".

Читайте також: Посол Мельник про наслідки застосування РФ "Орєшніка": До цього всі думали, що війна зачіпає лише Україну - зараз почали боятися

Автор: 

ППО (3183) допомога (8341) Сибіга Андрій (400) балістичні ракети (409)


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Топ коментарі
+19
пуйло вимагає від зелених покидьків отримати та злити нові технології
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24.11.2024 16:39
+18
Так, підтримую. Могли би передати, але вони не впевнені, що проросійські "політики", які вдягнулися у вишиванки, через неділю не передадуть ТТХ кацапам. А США і Захід робив їх десятиліттями, щоб захистити свої країни від таких покидьків як пуйло, терористи із ірану і північної кореї. До мене важко доходить, чому Україна має спецалістів в ракетній галузі, бази і на протязі 5 років президенства Зеленського, при шаленному фінансуванні Заходу, так і не зробили свої нові і старі ракети і системи ППО, а північна корея, люди якої по ночах їдять траву, мають санкції і виробляють різні ракети?
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24.11.2024 17:00
+15
Ловити ракети пуйла, виклянчуючи ППО - ідея дуже погана. Найкраще мати свої балістичні ракети в достатній кількості, щоб пуйло знало - прильот по Україні це одразу прильот йому по лисині в отвєтку.
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24.11.2024 16:44
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пуйло вимагає від зелених покидьків отримати та злити нові технології
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24.11.2024 16:39 Відповісти
Поки вони зберуться передати......, може до них щось випадково ,, пощастить".......
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24.11.2024 16:41 Відповісти
Не мають, а могли б.

А можуть і найкращі побажання передати згідно Будапешстського меморандуму.
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24.11.2024 16:44 Відповісти
Так, підтримую. Могли би передати, але вони не впевнені, що проросійські "політики", які вдягнулися у вишиванки, через неділю не передадуть ТТХ кацапам. А США і Захід робив їх десятиліттями, щоб захистити свої країни від таких покидьків як пуйло, терористи із ірану і північної кореї. До мене важко доходить, чому Україна має спецалістів в ракетній галузі, бази і на протязі 5 років президенства Зеленського, при шаленному фінансуванні Заходу, так і не зробили свої нові і старі ракети і системи ППО, а північна корея, люди якої по ночах їдять траву, мають санкції і виробляють різні ракети?
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24.11.2024 17:00 Відповісти
ні PAC-3 ні Aster 30 такі цілі як рубіж або кедр збивати не можуть - вони для іншого
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24.11.2024 18:31 Відповісти
Мені ліньки проводити політінформацію.
Бажаєш щось зрозуміти що таке балістика, як воно там все літає по швидкостям і дальностям- відкирий гугл і небери що таке балістична ракета.
Вивчиш, потім напишеш.
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24.11.2024 18:47 Відповісти
що таке балістика і без таких спеціалістів знаю
заодно можу повідомити що THAAD і SM3 вражають ще до удару і розділення голів - патріоту і сампт таке і не снилося
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24.11.2024 19:50 Відповісти
Якщо прочитав, деякі постулати.
1. Масовану ракетну атаку балістичними ракетами із розділяющимися бойовими частинами відбити не в змозі жодна система ППО , жодної країни.
2. THAAD , за рахунок кінетичної енергії знищує саму ракету на етапі розгону.
3. Боєголовки ракети середньої дальності, що розділилися вільно падають і у нижніх слоях атмосфери мають ту ж саму швидкість, що і боєголовки то го ж Іскандера.
4. Вірогідність зниження боєголовкиибудь-якої балістичної ракети співставна.
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24.11.2024 19:09 Відповісти
бачу грамотія кінетична енергія після розгону і до удару - константа
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24.11.2024 20:03 Відповісти
Ти читати спочатку вивчись.
"THAAD , за рахунок кінетичної енергії знищує саму ракету на етапі розгону"

Зрозумів про що написано?
Якщо незрозумів, то, балістична ракета, після того,як вже скінчилося паливо, але перед тим, як увійти в атмосферу і скинути розгонні блоки і відділити бойові частини, ще є одним цілим і продовжує розганятися.
І саме у цю, ще єдину констукцію на висотах, якщо не помиляюсь 100- 200 км потрапляє болванка ракети THAAD.
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24.11.2024 20:36 Відповісти
Ловити ракети пуйла, виклянчуючи ППО - ідея дуже погана. Найкраще мати свої балістичні ракети в достатній кількості, щоб пуйло знало - прильот по Україні це одразу прильот йому по лисині в отвєтку.
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24.11.2024 16:44 Відповісти
Так, краще бути багатим та здоровим, ніж хворим та бідним(с)
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24.11.2024 16:49 Відповісти
так якраз питання і стоїть в тому ..що таким чином пуйло отримує від зелених покидьків нові технології.
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24.11.2024 16:51 Відповісти
Які нові технології? Ракетам по 30 років.
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24.11.2024 18:36 Відповісти
Треба терміново надати Україні новітні засоби ППО , протестувати те, що може ці ракети збити, бо все це полетить на них??!
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24.11.2024 16:46 Відповісти
Такі комплекси вже давно на озброєнні ЗСУ є.
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24.11.2024 17:43 Відповісти
потрібно або THAAD або Aegis з SM-3 - такого в нас немає
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24.11.2024 18:04 Відповісти
То ж саме буде досягнуто більшою кількісттю Петріотів, чи SAMP- T.
І з практичної точки зору Петріоти надавти ще можуть, а от ніяких TНADів ніхто і ніколи найближчими роками не дасть.
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24.11.2024 18:19 Відповісти
Це наші побажання - партнери шо кажуть?
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24.11.2024 16:47 Відповісти
Цікаво, як заява ЕрЗе "Партнери України повинні діяти" впливає на бажання наших союзників постачати Україні зброю...
Особливо цікаво, як вона подіє на Трампа
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24.11.2024 16:48 Відповісти
Та да, таке враження, що Сівохо, з подачі ЗеЄрмака намагється добитися протилежного результату.
Щоб потім Боунонапарт із телевізора міг довго гундосити, про необхідність 5арешті втілити мрію і " дагаваріцца пасрєдінє, "
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24.11.2024 17:48 Відповісти
Всьому світу рознарядка видав. Всі, все повинні робити 😸. Ну якщо без тупих жартів то ці всі заклики та гасла наче на радянському з'їзді партії. Ми просимо ппо, дозвіл бити в глибину осії, далекобійні ракети. Але ось парадокс наприклад по Запоріжжю валять з дистанції 30-40 км, наче по електриці там та по іншим воєнним цілям ні дозволу не потрібно, ні західної зброї, гарно і вітчизняна справиться. Але ж так не цікаво, не масштабно, не круто напевно... Наде щось знакове , голлівудське, щоб по телеку показали.
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24.11.2024 16:50 Відповісти
А ви повинні перестати красти
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24.11.2024 16:59 Відповісти
Вони вам плятям ,шашлики передадуть та асфальту свіжого...)
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24.11.2024 17:00 Відповісти
Блин, ніхто крім США ще не має систем для перехоплення балістичних ракет! Це як Іскандер, але ще важче.
Зельона хвиля гівна накріла Україну - сантехніки стали робити аборті жінкам, а гінекологи стали дороги мостити.
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24.11.2024 17:01 Відповісти
Не пиши єрунди. Це балістична ракета, і як вся балістика згідно законів фізики має швидкість у нижніх слоях атмосфери 2,5-3,5 МАХа., незалежно від того, скільки мала швидкості у верхній траекторії польоту.
Буде збиватися і Пєтріотати і SAMP- T із одноковою ж вірогідністтю. Головне що б самі комплекси були у навності.
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24.11.2024 17:55 Відповісти
Схоже і ти з тих і про те ж...
Порахуй, скільки махів буде 6км/сек? Саме з такою швидкістю боеголовка балістики входить в атмосферу.
Ми навіть не можемо Х-22 збивати - зі 120 віпущених ракет не збили жодної. Навіть С-300 не збиваємо - час підльоту замалий. Кинжал збиваємо, бо рано його засікаємо разом з літаком, а тому є час на підготовку.
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24.11.2024 19:51 Відповісти
Ти знаєш на якій відстані від землі починається " та атмосфера" про яку ти пишеш?
І що вже у тропосфері швидкість всіх вільно падаючих боєголовок складає 2, 5- 3,3 МАХа?
Збивати із якоюсь ступенню вірогідності можна і Х 22 і С 300. Питання тільки у тому, щоб політ цієї ракети відбувався у зоні досяжності ракети ППО.
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24.11.2024 20:45 Відповісти
Ти видно фізику прогуляв! Не знаеш шо таке прискорення вільного падіння? А в тебе виходять тормоза...
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24.11.2024 21:45 Відповісти
Про фізику, ти можливо щось і чув в бурсі якійсь, а от про аеромеханіку, чи аеродінаміку навряд.
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24.11.2024 23:39 Відповісти
З такою дипломатію ("маєте") від зеопи скоро вас почнуть просто посилати нх!
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24.11.2024 17:03 Відповісти
Однояйцевий братан Сівохи, шо зараз десь на голерці концерту Кобзона у обдзюрений штанях, шось як ляпне шмішне. А повинен натакій посаді хочь трохи розуміти, шо нам ни хто ничого не винен. Як колись казав його прострочений лідор-поц зеленський.
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24.11.2024 17:06 Відповісти
Точно! Я то мучаюсь - на кого він мені схожий!!

А ще воно влітку 2022 нас запевняло, що розмінування то так треба і раїся на нас не нападе..

І взагалі, треба замість нього ставити когось більш професійного та не з такою мерзенною пикою..
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24.11.2024 17:13 Відповісти
Шановна пані, а ви середь ЗЕленого спецвилову бачили роофесіоналів? Я ні.
Крадіїв пива бачу, діджея бачу, шутів та дурнів бачу, ватних ватників бачу, крадіїв бачу, проросійську сволоту також бачу, сосен бачу, безуглих (це окрема категорія) бачу, корупціонеріа бачу стадами, тупих тощо бачу, зрадників та пристосуванців бачу. А ось профі у державних справах не бачу. Останіх профі Вальодья звільнив на початку року з лав ЗСУ.
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24.11.2024 17:25 Відповісти
Це всі професійні, що є у "зеленої" команди, решта навіть два слова зв'язати не можуть. Ще правда, не застосовували важку "артилерію" команди Зе - Юзіка, або "Лисого", але то вже на наступний рік.
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24.11.2024 17:29 Відповісти
Ось тільки вмикнув смарт, хотів Ауслендера послухать, а тут реклава ублюдків квартальних. Тут впм і скот ласточкин і оба орденоносця і чмо якесь сине шо юрчиком прикидався тощо, і таки задоволені життям під час війни. Но то таке, гниди вони завжди гниди, а ось повна зала інших, тупих скотів з іржанням все це дивится, оце саме гідко.
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24.11.2024 17:37 Відповісти
Я взагалі не знаю, як це можна дивитись навіть по телевізору, вважайте безкоштовно...а платить за таку хрінь бабло!!..кончені пОцієнти..
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24.11.2024 17:51 Відповісти
Так дальше жить низяяя, секрізь довбо...би.
(Митець)
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24.11.2024 20:37 Відповісти
То не вмикайте.
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24.11.2024 18:19 Відповісти
Та шоб я та вмиква!
Приїхав собі нп дачу, розпалив петць, налив стопку гарного коньяку , вмикнув смарт, а воно лізе як гівно з вбиральні куди шмат дріджів хтось вкинув.
А чому до речи ЯК?
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24.11.2024 20:42 Відповісти
Та мала наувазі - когось не зеленого))

Походу у партнерів ідіосинкразія на зе!лених...
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24.11.2024 17:54 Відповісти
Я ему, Сивохе, услугу оказывал. Пи.....ар афишей с автографом расплатился.
Дел иметь не хотим со жлобами
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24.11.2024 17:30 Відповісти
Мати любу справу з гидами - себе не поважати. Чи 20 доларів завжди 20 доларів? Ааа, виявилось не завжди.
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24.11.2024 17:40 Відповісти
Я так люблю телевидение, шо кушать не могу. Я этого Сивоху не знал пока афишу не сунули.
А ехали по адресу. Хояева, не то шо кофе, воды хер предложили напиться. При работающей сварке, за территорию участка курить ходили.
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24.11.2024 21:23 Відповісти
Виявилося, він ще й англійською володіє на рівні "тудей май нейм із вася".
Чому ці ідіоти не користуються послугами професійних перекладачів???
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24.11.2024 17:50 Відповісти
Тому шо вони ідіоти.
Данінг з Крюгером підтвердять.
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24.11.2024 20:44 Відповісти
А вот і ні, красти не перестанемо, це у нас в крові
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24.11.2024 17:06 Відповісти
Цей кацапський вироб із гівна та палок може збивати будь яке ППО. Але нажаль все воно чергує під Києвом, десь біля Заспі-Конче. Тому і б'ють по Дніпру, бо знают що там захисту нема.
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24.11.2024 17:19 Відповісти
О! Мокшанське Stable-ІПСО прискакало. Копитцем б'є...
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24.11.2024 17:29 Відповісти
можна я, можна?
цитата:
"Я вам нічего нє должєн!"

Коли вже дійде, період вимагання скінчився, зараз період співпраці - ти мені, я тобі.
от коли ви запропонуєте партнерам реальний контроль над допомогою, усунення єрмаковщини, можна й поговорити
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24.11.2024 17:33 Відповісти
"повинні" - зелена бидломатія
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24.11.2024 17:54 Відповісти
Більш ніх…я не винні тобі? )))
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24.11.2024 18:07 Відповісти
Партнери мають передати Україні системи ППО, здатні збивати ракети типу "Орєшнік", - Сибіга

Ну що ж раз партнери МАЮТЬ передати Україні ці системи, то родина Сибіги МАЄ передати на дрони ЗСУ 2 своїх місячні зарплати. Вперед пане Сибіга. Партнери чекають на ваш приклад патріотизму. Що не можете? Помрете з голоду, адже ледве дотягуєте від зарплати до зарплати.
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24.11.2024 18:17 Відповісти
- Мені потрібен твій одяг, черевики та мотоцикл. (с)
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24.11.2024 18:31 Відповісти
На Банковій завжди винні всі, окрім них. Бубон ігнорує попередження партнерів, розміновує кордони, просирає наші ракети, зброю і фортифікації, щоб виконати Оман і здати 20 % території, але пуйло хоче всю Україну. Тоді зебіл кидає в шКурськ найкращі сили ЗСУ і техніку союзників без їх дозволу, щоб виторгувати собі в пуйла диктатурку і здати 4 області ворогу. Пуйло шле північнокорейців. Бубон верещить на союзників. Союзники дозволяють далекобійні удари. Пуцін б*є Орєшніком. Бубон знову топає ніжками і верещить на союзників... .
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24.11.2024 19:00 Відповісти
ви прочитали приклад, що таке ескалація.
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24.11.2024 19:36 Відповісти
мають?! а як не передадуть, то що?! твій, сибіго, зелений **********-їбанат знову загляне в очі путіну ?!
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24.11.2024 19:26 Відповісти
А чому влада не налагодила випуск власного ППО? Самі нічого не робили до 24 лютого 2022 року і зараз не чешуться роками!
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24.11.2024 20:02 Відповісти
Запад отдаст все, лишь бы не воевать сруляндией, только они не понимают что он пойдёт намного дальше , в принципе он их уже схавал)))),
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24.11.2024 21:33 Відповісти
Слово "закликав" недоречне! Треба писати "слізно просив" або "благав"
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24.11.2024 21:40 Відповісти
 
 