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Партнеры должны передать Украине системы ПВО, способные сбивать ракеты типа "Орешник", - Сибига

Сибіга звернувся до партнерів
Фото: Укрінформ

Глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал партнеров усилить противовоздушную оборону Украины системами, которые способны сбивать баллистические ракеты средней дальности типа "Орешник".

Соответствующее заявление министр сделал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Сибига заявил, что использование Россией баллистических ракет средней дальности является шантажом и попыткой отпугнуть Запад от поддержки Киева.

"Партнеры Украины должны действовать с точностью до наоборот: отбросить шантаж, усилить поддержку и укрепить воздушный щит Украины системами, способными перехватывать такие ракеты",- заявил глава МИД.

Смотрите также: СБУ показала обломки "Орешника", которым россияне ударили по Днепру. ФОТОрепортаж

РФ применила против Украины баллистическую ракету

21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.

В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ применила новую ракету.

В ЕС сказали, что использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты по Украине является очередной эскалацией со стороны Кремля и свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин не намерен вести мирные переговоры, а играет в "ядерную авантюру".

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия 21 ноября испытала баллистическую ракету средней дальности "Орешник", ударив ею по Днепру.

В Кремле сказали, что за полчаса до запуска баллистической ракеты средней дальности "Орешник" Россия предупредила США о ракетном ударе по Украине.

26 ноября совет Украина-НАТО соберется на встречу из-за первого применения РФ для удара по Украине экспериментальной баллистической ракеты.

Впоследствии СМИ сообщили, что из-за информации о возможности удара по правительственному кварталу в Киеве Верховная Рада отменила заседание 22 ноября.

В ГУР МО сообщили, что российские войска 21 ноября атаковали город Днепр баллистической ракетой, вероятно, из состава ракетного комплекса "Кедр".

Читайте также: Посол Мельник о последствиях применения РФ "Орешника": До этого все думали, что война затрагивает только Украину - сейчас начали бояться

Автор: 

ПВО (2727) помощь (7784) Сибига Андрей (384) баллистические ракеты (370)


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Топ комментарии
+19
пуйло вимагає від зелених покидьків отримати та злити нові технології
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24.11.2024 16:39
+18
Так, підтримую. Могли би передати, але вони не впевнені, що проросійські "політики", які вдягнулися у вишиванки, через неділю не передадуть ТТХ кацапам. А США і Захід робив їх десятиліттями, щоб захистити свої країни від таких покидьків як пуйло, терористи із ірану і північної кореї. До мене важко доходить, чому Україна має спецалістів в ракетній галузі, бази і на протязі 5 років президенства Зеленського, при шаленному фінансуванні Заходу, так і не зробили свої нові і старі ракети і системи ППО, а північна корея, люди якої по ночах їдять траву, мають санкції і виробляють різні ракети?
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24.11.2024 17:00
+15
Ловити ракети пуйла, виклянчуючи ППО - ідея дуже погана. Найкраще мати свої балістичні ракети в достатній кількості, щоб пуйло знало - прильот по Україні це одразу прильот йому по лисині в отвєтку.
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24.11.2024 16:44
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пуйло вимагає від зелених покидьків отримати та злити нові технології
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24.11.2024 16:39 Ответить
Поки вони зберуться передати......, може до них щось випадково ,, пощастить".......
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24.11.2024 16:41 Ответить
Не мають, а могли б.

А можуть і найкращі побажання передати згідно Будапешстського меморандуму.
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24.11.2024 16:44 Ответить
Так, підтримую. Могли би передати, але вони не впевнені, що проросійські "політики", які вдягнулися у вишиванки, через неділю не передадуть ТТХ кацапам. А США і Захід робив їх десятиліттями, щоб захистити свої країни від таких покидьків як пуйло, терористи із ірану і північної кореї. До мене важко доходить, чому Україна має спецалістів в ракетній галузі, бази і на протязі 5 років президенства Зеленського, при шаленному фінансуванні Заходу, так і не зробили свої нові і старі ракети і системи ППО, а північна корея, люди якої по ночах їдять траву, мають санкції і виробляють різні ракети?
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24.11.2024 17:00 Ответить
ні PAC-3 ні Aster 30 такі цілі як рубіж або кедр збивати не можуть - вони для іншого
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24.11.2024 18:31 Ответить
Мені ліньки проводити політінформацію.
Бажаєш щось зрозуміти що таке балістика, як воно там все літає по швидкостям і дальностям- відкирий гугл і небери що таке балістична ракета.
Вивчиш, потім напишеш.
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24.11.2024 18:47 Ответить
що таке балістика і без таких спеціалістів знаю
заодно можу повідомити що THAAD і SM3 вражають ще до удару і розділення голів - патріоту і сампт таке і не снилося
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24.11.2024 19:50 Ответить
Якщо прочитав, деякі постулати.
1. Масовану ракетну атаку балістичними ракетами із розділяющимися бойовими частинами відбити не в змозі жодна система ППО , жодної країни.
2. THAAD , за рахунок кінетичної енергії знищує саму ракету на етапі розгону.
3. Боєголовки ракети середньої дальності, що розділилися вільно падають і у нижніх слоях атмосфери мають ту ж саму швидкість, що і боєголовки то го ж Іскандера.
4. Вірогідність зниження боєголовкиибудь-якої балістичної ракети співставна.
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24.11.2024 19:09 Ответить
бачу грамотія кінетична енергія після розгону і до удару - константа
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24.11.2024 20:03 Ответить
Ти читати спочатку вивчись.
"THAAD , за рахунок кінетичної енергії знищує саму ракету на етапі розгону"

Зрозумів про що написано?
Якщо незрозумів, то, балістична ракета, після того,як вже скінчилося паливо, але перед тим, як увійти в атмосферу і скинути розгонні блоки і відділити бойові частини, ще є одним цілим і продовжує розганятися.
І саме у цю, ще єдину констукцію на висотах, якщо не помиляюсь 100- 200 км потрапляє болванка ракети THAAD.
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24.11.2024 20:36 Ответить
Ловити ракети пуйла, виклянчуючи ППО - ідея дуже погана. Найкраще мати свої балістичні ракети в достатній кількості, щоб пуйло знало - прильот по Україні це одразу прильот йому по лисині в отвєтку.
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24.11.2024 16:44 Ответить
Так, краще бути багатим та здоровим, ніж хворим та бідним(с)
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24.11.2024 16:49 Ответить
так якраз питання і стоїть в тому ..що таким чином пуйло отримує від зелених покидьків нові технології.
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24.11.2024 16:51 Ответить
Які нові технології? Ракетам по 30 років.
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24.11.2024 18:36 Ответить
Треба терміново надати Україні новітні засоби ППО , протестувати те, що може ці ракети збити, бо все це полетить на них??!
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24.11.2024 16:46 Ответить
Такі комплекси вже давно на озброєнні ЗСУ є.
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24.11.2024 17:43 Ответить
потрібно або THAAD або Aegis з SM-3 - такого в нас немає
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24.11.2024 18:04 Ответить
То ж саме буде досягнуто більшою кількісттю Петріотів, чи SAMP- T.
І з практичної точки зору Петріоти надавти ще можуть, а от ніяких TНADів ніхто і ніколи найближчими роками не дасть.
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24.11.2024 18:19 Ответить
Це наші побажання - партнери шо кажуть?
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24.11.2024 16:47 Ответить
Цікаво, як заява ЕрЗе "Партнери України повинні діяти" впливає на бажання наших союзників постачати Україні зброю...
Особливо цікаво, як вона подіє на Трампа
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24.11.2024 16:48 Ответить
Та да, таке враження, що Сівохо, з подачі ЗеЄрмака намагється добитися протилежного результату.
Щоб потім Боунонапарт із телевізора міг довго гундосити, про необхідність 5арешті втілити мрію і " дагаваріцца пасрєдінє, "
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24.11.2024 17:48 Ответить
Всьому світу рознарядка видав. Всі, все повинні робити 😸. Ну якщо без тупих жартів то ці всі заклики та гасла наче на радянському з'їзді партії. Ми просимо ппо, дозвіл бити в глибину осії, далекобійні ракети. Але ось парадокс наприклад по Запоріжжю валять з дистанції 30-40 км, наче по електриці там та по іншим воєнним цілям ні дозволу не потрібно, ні західної зброї, гарно і вітчизняна справиться. Але ж так не цікаво, не масштабно, не круто напевно... Наде щось знакове , голлівудське, щоб по телеку показали.
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24.11.2024 16:50 Ответить
А ви повинні перестати красти
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24.11.2024 16:59 Ответить
Вони вам плятям ,шашлики передадуть та асфальту свіжого...)
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24.11.2024 17:00 Ответить
Блин, ніхто крім США ще не має систем для перехоплення балістичних ракет! Це як Іскандер, але ще важче.
Зельона хвиля гівна накріла Україну - сантехніки стали робити аборті жінкам, а гінекологи стали дороги мостити.
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24.11.2024 17:01 Ответить
Не пиши єрунди. Це балістична ракета, і як вся балістика згідно законів фізики має швидкість у нижніх слоях атмосфери 2,5-3,5 МАХа., незалежно від того, скільки мала швидкості у верхній траекторії польоту.
Буде збиватися і Пєтріотати і SAMP- T із одноковою ж вірогідністтю. Головне що б самі комплекси були у навності.
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24.11.2024 17:55 Ответить
Схоже і ти з тих і про те ж...
Порахуй, скільки махів буде 6км/сек? Саме з такою швидкістю боеголовка балістики входить в атмосферу.
Ми навіть не можемо Х-22 збивати - зі 120 віпущених ракет не збили жодної. Навіть С-300 не збиваємо - час підльоту замалий. Кинжал збиваємо, бо рано його засікаємо разом з літаком, а тому є час на підготовку.
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24.11.2024 19:51 Ответить
Ти знаєш на якій відстані від землі починається " та атмосфера" про яку ти пишеш?
І що вже у тропосфері швидкість всіх вільно падаючих боєголовок складає 2, 5- 3,3 МАХа?
Збивати із якоюсь ступенню вірогідності можна і Х 22 і С 300. Питання тільки у тому, щоб політ цієї ракети відбувався у зоні досяжності ракети ППО.
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24.11.2024 20:45 Ответить
Ти видно фізику прогуляв! Не знаеш шо таке прискорення вільного падіння? А в тебе виходять тормоза...
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24.11.2024 21:45 Ответить
Про фізику, ти можливо щось і чув в бурсі якійсь, а от про аеромеханіку, чи аеродінаміку навряд.
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24.11.2024 23:39 Ответить
З такою дипломатію ("маєте") від зеопи скоро вас почнуть просто посилати нх!
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24.11.2024 17:03 Ответить
Однояйцевий братан Сівохи, шо зараз десь на голерці концерту Кобзона у обдзюрений штанях, шось як ляпне шмішне. А повинен натакій посаді хочь трохи розуміти, шо нам ни хто ничого не винен. Як колись казав його прострочений лідор-поц зеленський.
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24.11.2024 17:06 Ответить
Точно! Я то мучаюсь - на кого він мені схожий!!

А ще воно влітку 2022 нас запевняло, що розмінування то так треба і раїся на нас не нападе..

І взагалі, треба замість нього ставити когось більш професійного та не з такою мерзенною пикою..
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24.11.2024 17:13 Ответить
Шановна пані, а ви середь ЗЕленого спецвилову бачили роофесіоналів? Я ні.
Крадіїв пива бачу, діджея бачу, шутів та дурнів бачу, ватних ватників бачу, крадіїв бачу, проросійську сволоту також бачу, сосен бачу, безуглих (це окрема категорія) бачу, корупціонеріа бачу стадами, тупих тощо бачу, зрадників та пристосуванців бачу. А ось профі у державних справах не бачу. Останіх профі Вальодья звільнив на початку року з лав ЗСУ.
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24.11.2024 17:25 Ответить
Це всі професійні, що є у "зеленої" команди, решта навіть два слова зв'язати не можуть. Ще правда, не застосовували важку "артилерію" команди Зе - Юзіка, або "Лисого", але то вже на наступний рік.
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24.11.2024 17:29 Ответить
Ось тільки вмикнув смарт, хотів Ауслендера послухать, а тут реклава ублюдків квартальних. Тут впм і скот ласточкин і оба орденоносця і чмо якесь сине шо юрчиком прикидався тощо, і таки задоволені життям під час війни. Но то таке, гниди вони завжди гниди, а ось повна зала інших, тупих скотів з іржанням все це дивится, оце саме гідко.
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24.11.2024 17:37 Ответить
Я взагалі не знаю, як це можна дивитись навіть по телевізору, вважайте безкоштовно...а платить за таку хрінь бабло!!..кончені пОцієнти..
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24.11.2024 17:51 Ответить
Так дальше жить низяяя, секрізь довбо...би.
(Митець)
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24.11.2024 20:37 Ответить
То не вмикайте.
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24.11.2024 18:19 Ответить
Та шоб я та вмиква!
Приїхав собі нп дачу, розпалив петць, налив стопку гарного коньяку , вмикнув смарт, а воно лізе як гівно з вбиральні куди шмат дріджів хтось вкинув.
А чому до речи ЯК?
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24.11.2024 20:42 Ответить
Та мала наувазі - когось не зеленого))

Походу у партнерів ідіосинкразія на зе!лених...
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24.11.2024 17:54 Ответить
Я ему, Сивохе, услугу оказывал. Пи.....ар афишей с автографом расплатился.
Дел иметь не хотим со жлобами
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24.11.2024 17:30 Ответить
Мати любу справу з гидами - себе не поважати. Чи 20 доларів завжди 20 доларів? Ааа, виявилось не завжди.
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24.11.2024 17:40 Ответить
Я так люблю телевидение, шо кушать не могу. Я этого Сивоху не знал пока афишу не сунули.
А ехали по адресу. Хояева, не то шо кофе, воды хер предложили напиться. При работающей сварке, за территорию участка курить ходили.
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24.11.2024 21:23 Ответить
Виявилося, він ще й англійською володіє на рівні "тудей май нейм із вася".
Чому ці ідіоти не користуються послугами професійних перекладачів???
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24.11.2024 17:50 Ответить
Тому шо вони ідіоти.
Данінг з Крюгером підтвердять.
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24.11.2024 20:44 Ответить
А вот і ні, красти не перестанемо, це у нас в крові
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24.11.2024 17:06 Ответить
Цей кацапський вироб із гівна та палок може збивати будь яке ППО. Але нажаль все воно чергує під Києвом, десь біля Заспі-Конче. Тому і б'ють по Дніпру, бо знают що там захисту нема.
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24.11.2024 17:19 Ответить
О! Мокшанське Stable-ІПСО прискакало. Копитцем б'є...
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24.11.2024 17:29 Ответить
можна я, можна?
цитата:
"Я вам нічего нє должєн!"

Коли вже дійде, період вимагання скінчився, зараз період співпраці - ти мені, я тобі.
от коли ви запропонуєте партнерам реальний контроль над допомогою, усунення єрмаковщини, можна й поговорити
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24.11.2024 17:33 Ответить
"повинні" - зелена бидломатія
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24.11.2024 17:54 Ответить
Більш ніх…я не винні тобі? )))
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24.11.2024 18:07 Ответить
Партнери мають передати Україні системи ППО, здатні збивати ракети типу "Орєшнік", - Сибіга

Ну що ж раз партнери МАЮТЬ передати Україні ці системи, то родина Сибіги МАЄ передати на дрони ЗСУ 2 своїх місячні зарплати. Вперед пане Сибіга. Партнери чекають на ваш приклад патріотизму. Що не можете? Помрете з голоду, адже ледве дотягуєте від зарплати до зарплати.
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24.11.2024 18:17 Ответить
- Мені потрібен твій одяг, черевики та мотоцикл. (с)
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24.11.2024 18:31 Ответить
На Банковій завжди винні всі, окрім них. Бубон ігнорує попередження партнерів, розміновує кордони, просирає наші ракети, зброю і фортифікації, щоб виконати Оман і здати 20 % території, але пуйло хоче всю Україну. Тоді зебіл кидає в шКурськ найкращі сили ЗСУ і техніку союзників без їх дозволу, щоб виторгувати собі в пуйла диктатурку і здати 4 області ворогу. Пуйло шле північнокорейців. Бубон верещить на союзників. Союзники дозволяють далекобійні удари. Пуцін б*є Орєшніком. Бубон знову топає ніжками і верещить на союзників... .
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24.11.2024 19:00 Ответить
ви прочитали приклад, що таке ескалація.
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24.11.2024 19:36 Ответить
мають?! а як не передадуть, то що?! твій, сибіго, зелений **********-їбанат знову загляне в очі путіну ?!
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24.11.2024 19:26 Ответить
А чому влада не налагодила випуск власного ППО? Самі нічого не робили до 24 лютого 2022 року і зараз не чешуться роками!
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24.11.2024 20:02 Ответить
Запад отдаст все, лишь бы не воевать сруляндией, только они не понимают что он пойдёт намного дальше , в принципе он их уже схавал)))),
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24.11.2024 21:33 Ответить
Слово "закликав" недоречне! Треба писати "слізно просив" або "благав"
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24.11.2024 21:40 Ответить
 
 