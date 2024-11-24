Партнеры должны передать Украине системы ПВО, способные сбивать ракеты типа "Орешник", - Сибига
Глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал партнеров усилить противовоздушную оборону Украины системами, которые способны сбивать баллистические ракеты средней дальности типа "Орешник".
Соответствующее заявление министр сделал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Сибига заявил, что использование Россией баллистических ракет средней дальности является шантажом и попыткой отпугнуть Запад от поддержки Киева.
"Партнеры Украины должны действовать с точностью до наоборот: отбросить шантаж, усилить поддержку и укрепить воздушный щит Украины системами, способными перехватывать такие ракеты",- заявил глава МИД.
РФ применила против Украины баллистическую ракету
21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой.
В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что РФ применила новую ракету.
В ЕС сказали, что использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты по Украине является очередной эскалацией со стороны Кремля и свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин не намерен вести мирные переговоры, а играет в "ядерную авантюру".
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия 21 ноября испытала баллистическую ракету средней дальности "Орешник", ударив ею по Днепру.
В Кремле сказали, что за полчаса до запуска баллистической ракеты средней дальности "Орешник" Россия предупредила США о ракетном ударе по Украине.
26 ноября совет Украина-НАТО соберется на встречу из-за первого применения РФ для удара по Украине экспериментальной баллистической ракеты.
Впоследствии СМИ сообщили, что из-за информации о возможности удара по правительственному кварталу в Киеве Верховная Рада отменила заседание 22 ноября.
В ГУР МО сообщили, что российские войска 21 ноября атаковали город Днепр баллистической ракетой, вероятно, из состава ракетного комплекса "Кедр".
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А можуть і найкращі побажання передати згідно Будапешстського меморандуму.
Бажаєш щось зрозуміти що таке балістика, як воно там все літає по швидкостям і дальностям- відкирий гугл і небери що таке балістична ракета.
Вивчиш, потім напишеш.
заодно можу повідомити що THAAD і SM3 вражають ще до удару і розділення голів - патріоту і сампт таке і не снилося
1. Масовану ракетну атаку балістичними ракетами із розділяющимися бойовими частинами відбити не в змозі жодна система ППО , жодної країни.
2. THAAD , за рахунок кінетичної енергії знищує саму ракету на етапі розгону.
3. Боєголовки ракети середньої дальності, що розділилися вільно падають і у нижніх слоях атмосфери мають ту ж саму швидкість, що і боєголовки то го ж Іскандера.
4. Вірогідність зниження боєголовкиибудь-якої балістичної ракети співставна.
"THAAD , за рахунок кінетичної енергії знищує саму ракету на етапі розгону"
Зрозумів про що написано?
Якщо незрозумів, то, балістична ракета, після того,як вже скінчилося паливо, але перед тим, як увійти в атмосферу і скинути розгонні блоки і відділити бойові частини, ще є одним цілим і продовжує розганятися.
І саме у цю, ще єдину констукцію на висотах, якщо не помиляюсь 100- 200 км потрапляє болванка ракети THAAD.
І з практичної точки зору Петріоти надавти ще можуть, а от ніяких TНADів ніхто і ніколи найближчими роками не дасть.
Особливо цікаво, як вона подіє на Трампа
Щоб потім Боунонапарт із телевізора міг довго гундосити, про необхідність 5арешті втілити мрію і " дагаваріцца пасрєдінє, "
Зельона хвиля гівна накріла Україну - сантехніки стали робити аборті жінкам, а гінекологи стали дороги мостити.
Буде збиватися і Пєтріотати і SAMP- T із одноковою ж вірогідністтю. Головне що б самі комплекси були у навності.
Порахуй, скільки махів буде 6км/сек? Саме з такою швидкістю боеголовка балістики входить в атмосферу.
Ми навіть не можемо Х-22 збивати - зі 120 віпущених ракет не збили жодної. Навіть С-300 не збиваємо - час підльоту замалий. Кинжал збиваємо, бо рано його засікаємо разом з літаком, а тому є час на підготовку.
І що вже у тропосфері швидкість всіх вільно падаючих боєголовок складає 2, 5- 3,3 МАХа?
Збивати із якоюсь ступенню вірогідності можна і Х 22 і С 300. Питання тільки у тому, щоб політ цієї ракети відбувався у зоні досяжності ракети ППО.
А ще воно влітку 2022 нас запевняло, що розмінування то так треба і раїся на нас не нападе..
І взагалі, треба замість нього ставити когось більш професійного та не з такою мерзенною пикою..
Крадіїв пива бачу, діджея бачу, шутів та дурнів бачу, ватних ватників бачу, крадіїв бачу, проросійську сволоту також бачу, сосен бачу, безуглих (це окрема категорія) бачу, корупціонеріа бачу стадами, тупих тощо бачу, зрадників та пристосуванців бачу. А ось профі у державних справах не бачу. Останіх профі Вальодья звільнив на початку року з лав ЗСУ.
(Митець)
Приїхав собі нп дачу, розпалив петць, налив стопку гарного коньяку , вмикнув смарт, а воно лізе як гівно з вбиральні куди шмат дріджів хтось вкинув.
А чому до речи ЯК?
Походу у партнерів ідіосинкразія на зе!лених...
Дел иметь не хотим со жлобами
А ехали по адресу. Хояева, не то шо кофе, воды хер предложили напиться. При работающей сварке, за территорию участка курить ходили.
Чому ці ідіоти не користуються послугами професійних перекладачів???
Данінг з Крюгером підтвердять.
цитата:
"Я вам нічего нє должєн!"
Коли вже дійде, період вимагання скінчився, зараз період співпраці - ти мені, я тобі.
от коли ви запропонуєте партнерам реальний контроль над допомогою, усунення єрмаковщини, можна й поговорити
Ну що ж раз партнери МАЮТЬ передати Україні ці системи, то родина Сибіги МАЄ передати на дрони ЗСУ 2 своїх місячні зарплати. Вперед пане Сибіга. Партнери чекають на ваш приклад патріотизму. Що не можете? Помрете з голоду, адже ледве дотягуєте від зарплати до зарплати.