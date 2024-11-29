Россия запустила по Украине "Орешник", чтобы отправить стратегическое сообщение Западу, - британская разведка
Разработка ракеты "Орешник" произошла до того, как Российская Федерация в феврале 2019 года объявила о выходе из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. В частности, он запрещал разработку и производство этих ракет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании.
"Применение этой экспериментальной системы против Украины почти наверняка имело целью стратегическое послание после того, как Украина запустила западные ракеты в Россию", - считают в британском Минобороны.
Как отмечают аналитики, Россия, скорее всего, имеет лишь несколько ракет "Орешник", которые еще только запустит в серийное производство. Эта ракета, скорее всего, будет намного дороже, чем другие ракеты, которые Россия сейчас использует против Украины.
Система с высокой вероятностью является вариантом баллистической ракеты "Рубеж" РС-26, которая впервые была испытана в 2011 году, говорится в обзоре.
Удар РФ по Украине новой баллистической ракетой
21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.
Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник".
22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".
Впоследствии СБУ показала журналистам остатки российской ракеты под названием "Орешник", которая попала в город Днепр.
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Застосування боєголовок з болванками - відчай.
По сути это ничем не отличается от пусков Х-101 или Искандеров по Украине, тк они точно также могут нести ядерные боеголовки.
ракета Іскандер - середньої дальності, серійне виробництво якої розпочалося з 2005 року.
САМЕ ЦИМ касапи порушили договір, з якого вийшли спочатку США, а потім і сама росія.
шонібудьдлякогонібудь
І перша, як вбачається, була націлена на Київ, але на щастя вибухнула невдовзі після запуску.
Ось цей допис (в перекладі):
@ 28 листопада, 17:45
"рф запускала ще один "орешник". Що сталося 23 листопада?
23 листопада - через день після спроби завдати удару по Південьмашу у Дніпрі - рашисти запустили свою другу балістичну ракету середньої дальності "Орешник".
За даними "народної розвідки", як завжди у таких випадках, запуск був негайно зафіксований американськими супутниками Defence Support Program (DSP). По суті (і дуже спрощено) DSP використовують інфрачервоний датчик для виявлення тепла, що випромінюється фоні Землі.
Очевидно, що запуск ракети був невдалим.
Майже зайве говорити: сьогодні DSP є одним із найважливіших інструментів раннього оповіщення для збройних сил США (звісно, вони постійно використовуються для підтримки Ізраїлю, регулярно виявляючи кожен запуск балістичної ракети в Ірані та Ємені, наприклад).
Справа в тому, що DSP втратили слід цієї ракети "за лічені секунди".
Трохи згодом хтось опублікував відео у соціальних мережах, на якому показано запуск ракети: за словами людей, які бачили це відео, ракета піднялася приблизно на 2000 метрів, а потім зникла у яскравому вибуху.
Очевидно, що запуск ракети був невдалим.
На жаль, відео було видалено із соціальних мереж, оскільки виявилося, що це був кадр із відео, на якому показано невдалий запуск іншої російської ракети, зроблений багато років тому.
Випереджу ваші запитання. Те, що я написав, це все, що мені відомо з цього приводу. Відповіді на запитання на кшталт, чи це було чергове «бойове випробування» та/або «якщо так, то яка була мета», поки недоступні."