Россия запустила по Украине "Орешник", чтобы отправить стратегическое сообщение Западу, - британская разведка

Разработка ракеты "Орешник" произошла до того, как Российская Федерация в феврале 2019 года объявила о выходе из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. В частности, он запрещал разработку и производство этих ракет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании.

"Применение этой экспериментальной системы против Украины почти наверняка имело целью стратегическое послание после того, как Украина запустила западные ракеты в Россию", - считают в британском Минобороны.

Как отмечают аналитики, Россия, скорее всего, имеет лишь несколько ракет "Орешник", которые еще только запустит в серийное производство. Эта ракета, скорее всего, будет намного дороже, чем другие ракеты, которые Россия сейчас использует против Украины.

Система с высокой вероятностью является вариантом баллистической ракеты "Рубеж" РС-26, которая впервые была испытана в 2011 году, говорится в обзоре.

Удар РФ по Украине новой баллистической ракетой

21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник".

22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".

Впоследствии СБУ показала журналистам остатки российской ракеты под названием "Орешник", которая попала в город Днепр.

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