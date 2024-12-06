Путин прилетел в Минск: "РФ и Беларусь наращивают сотрудничество в сферах обороны и безопасности"

Российский диктатор Владимир Путин в пятницу, 6 декабря, прилетел в Минск на заседание Высшего госсовета Союзного государства. Россия и Беларусь собираются подписать "договор о гарантиях безопасности".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут росСМИ.

По словам Путина, договор о "гарантиях безопасности" в рамках Союзного государства будет подписан между РФ и Беларусью в Минске в пятницу, 6 декабря.

"Гарантии безопасности между РФ и Беларусью предусматривают привлечение всех сил, в том числе - российского ядерного оружия", - заявил российский диктатор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мир в Украине на условиях Путина "откроет не послевоенный, а предвоенный период", - экс-президент Германии Гаук

В то же время Лукашенко заявил, что планы Минска и Москвы подписать договор в сфере безопасности "слишком возбудили партнеров на Западе".

Также Путин в очередной раз обвинил Запад в начале войны РФ против Украины.

"Страны Запада продолжают обострять ситуацию в Украине, что подталкивает мир к глобальному конфликту", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия и Беларусь создадут учебные центры для совместной подготовки солдат