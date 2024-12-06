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Новости
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Путин прилетел в Минск: "РФ и Беларусь наращивают сотрудничество в сферах обороны и безопасности"

Путін прилетів у Білорусь 6 грудня 2024 року

Российский диктатор Владимир Путин в пятницу, 6 декабря, прилетел в Минск на заседание Высшего госсовета Союзного государства. Россия и Беларусь собираются подписать "договор о гарантиях безопасности".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут росСМИ.

По словам Путина, договор о "гарантиях безопасности" в рамках Союзного государства будет подписан между РФ и Беларусью в Минске в пятницу, 6 декабря.

"Гарантии безопасности между РФ и Беларусью предусматривают привлечение всех сил, в том числе - российского ядерного оружия", - заявил российский диктатор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мир в Украине на условиях Путина "откроет не послевоенный, а предвоенный период", - экс-президент Германии Гаук

В то же время Лукашенко заявил, что планы Минска и Москвы подписать договор в сфере безопасности "слишком возбудили партнеров на Западе".

Также Путин в очередной раз обвинил Запад в начале войны РФ против Украины.

"Страны Запада продолжают обострять ситуацию в Украине, что подталкивает мир к глобальному конфликту", - сказал он.

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Автор: 

Беларусь (7888) Лукашенко Александр (3611) путин владимир (31225) россия (95418)


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Топ комментарии
+8
Когда эти уроды издохнут ?
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06.12.2024 15:18
+3
І ніхто не знищит цих виродків ,два світових злочинці ,ой коли ви вже здохнете наскільки світ ставби чистіший.
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06.12.2024 15:25
+2
Дрони пекло вже мали туди полетіти,щоб тих двої упирів закобзонити,а не на виставках фоткатись!!!
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06.12.2024 15:30
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Когда эти уроды издохнут ?
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06.12.2024 15:18 Ответить
***** бацька дупло шатал, бацька калітка ***** хлопал і кєпка на *** вєртєл... Іділія...
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06.12.2024 15:22 Ответить
"Війною в Україні,куйло відкрив двері пекла ,із якого вже не тільки дихає,але й ходить світом світова війна.Слуга анихриста на землі,куйло всія 3,14дерації,.війною в Україні скинув із себе людську личину ,під якою була прихована нивидима суть кровожадного антихриста ",
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06.12.2024 15:23 Ответить
Коли збираємось цих тварєй ліквідовувати?
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06.12.2024 15:24 Ответить
І ніхто не знищит цих виродків ,два світових злочинці ,ой коли ви вже здохнете наскільки світ ставби чистіший.
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06.12.2024 15:25 Ответить
Може один одному підсиплять чогось...або повар патріот..
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06.12.2024 15:27 Ответить
Они не люди . Не подействует .
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06.12.2024 15:32 Ответить
Дрони пекло вже мали туди полетіти,щоб тих двої упирів закобзонити,а не на виставках фоткатись!!!
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06.12.2024 15:30 Ответить
МТЗ МАБУТЬ ПОВНІСТЮ ПЕРЕЙДЕ НА ВИПУСК БРОНЕТЕХНІКИ ДЛЯ КУЙЛА...
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06.12.2024 15:30 Ответить
Треба вже зараз виготовляти ,,невідомі,, дрони для ураження мінських заводів.
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06.12.2024 15:37 Ответить
"РФ і Білорусь нарощують співпрацю у сферах оборони та безпеки", а потім все закінчиться як у Вірменії і Сирії.
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06.12.2024 15:33 Ответить
Тоесть ***** и Бульбофюреру можно наращивать военный контингент в том числе ЯО прямо под самой границей Европы и ето не ескалация. А Украине нельзя даже глянуть в сторону наших европейских партнеров ато ето сразу третья мировая война?
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06.12.2024 15:36 Ответить
Ну ссут они в Европе . У них все хорошо . И газы , это главное .
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06.12.2024 15:40 Ответить
Бункерний приїхав до картопляного вигрібати залишки зброї зі складів .
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06.12.2024 15:38 Ответить
Цікаво: а після підписання цього "договору" армія бульбофюрера піде допомагати кремляді "гарантувати безпеку" на Курщині, як чучхе? 🤔
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06.12.2024 15:45 Ответить
Вони тепер за компанію в Гаагу полетять
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06.12.2024 16:05 Ответить
Если меморандум ни к чему не обязывает
получается и договор о нераспространении яо не работает
на примере беларусии

тогда самое простое, это разместить яо также в Украине - будет симметричным ответом, и никаких договоров не будет нарушено
и россия не выдвигала таких претензий

или принятие в НАТО
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06.12.2024 16:25 Ответить
Прилетів....для подальшого нарощування....нарощування волосся на потилиці разом з пукашенко ..
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06.12.2024 16:53 Ответить
очень скоро бульбаши станут обычной областью в говнорашке.а этого усатого ****** отравят или устроят несчастный случай чтобы не путался под ногами.
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06.12.2024 19:35 Ответить
 
 