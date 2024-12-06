Путин прилетел в Минск: "РФ и Беларусь наращивают сотрудничество в сферах обороны и безопасности"
Российский диктатор Владимир Путин в пятницу, 6 декабря, прилетел в Минск на заседание Высшего госсовета Союзного государства. Россия и Беларусь собираются подписать "договор о гарантиях безопасности".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут росСМИ.
По словам Путина, договор о "гарантиях безопасности" в рамках Союзного государства будет подписан между РФ и Беларусью в Минске в пятницу, 6 декабря.
"Гарантии безопасности между РФ и Беларусью предусматривают привлечение всех сил, в том числе - российского ядерного оружия", - заявил российский диктатор.
В то же время Лукашенко заявил, что планы Минска и Москвы подписать договор в сфере безопасности "слишком возбудили партнеров на Западе".
Также Путин в очередной раз обвинил Запад в начале войны РФ против Украины.
"Страны Запада продолжают обострять ситуацию в Украине, что подталкивает мир к глобальному конфликту", - сказал он.
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получается и договор о нераспространении яо не работает
на примере беларусии
тогда самое простое, это разместить яо также в Украине - будет симметричным ответом, и никаких договоров не будет нарушено
и россия не выдвигала таких претензий
или принятие в НАТО