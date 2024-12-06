Мир в Украине на условиях Путина "откроет не послевоенный, а предвоенный период", - экс-президент Германии Гаук

Россия остается самой большой и непосредственной угрозой для безопасности Германии в долгосрочной перспективе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил бывший президент ФРГ Йоахим Гаук.

По его словам, президент РФ Владимир Путин использует в международной политике "открытую агрессию, неоимперское насилие и гибридную войну", и хотя нынешняя атака направлена на Украину, но в "долгосрочной перспективе коснется всего Запада".

Россия полностью поставила экономику и общество на военные рельсы

Гаук отметил, что Россия уже полностью поставила экономику и общество на военные рельсы.

"Через пять-восемь лет она за счет кадрового состава и материальных средств сможет атаковать НАТО", - заявил политик и добавил, что Кремль уже сейчас использует шпионаж и саботаж, кибератаки на институты, партии и отдельных лиц, а также дезинформацию.

Призывы к прекращению поставок западного оружия Украине и скорейшему заключению мирного соглашения с Россией он назвал "нарративами, зараженными духом покорности, которые идеально вписываются в российскую государственную пропаганду".

Путин никогда не был заинтересован в серьезных переговорах по Украине

"Его целью остается полное подчинение. Он хочет получить вассальное государство. Мир в пользу Путина откроет не послевоенный, а предвоенный период", - предостерег политик.

Он подчеркнул, что решительная поддержка Украины со стороны Запада - не только моральный долг, но и стратегическая необходимость для Германии и Европы.

"В течение десятилетий в политике Германии в отношении России допускались ошибочные оценки, от которых нам еще придется освободиться", - отметил Гаук, занимавший пост президента Германии в 2012-2017 годах.

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