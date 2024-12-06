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Мир в Украине на условиях Путина "откроет не послевоенный, а предвоенный период", - экс-президент Германии Гаук

Йоахім Гаук

Россия остается самой большой и непосредственной угрозой для безопасности Германии в долгосрочной перспективе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил бывший президент ФРГ Йоахим Гаук.

По его словам, президент РФ Владимир Путин использует в международной политике "открытую агрессию, неоимперское насилие и гибридную войну", и хотя нынешняя атака направлена на Украину, но в "долгосрочной перспективе коснется всего Запада".

Россия полностью поставила экономику и общество на военные рельсы

Гаук отметил, что Россия уже полностью поставила экономику и общество на военные рельсы.

"Через пять-восемь лет она за счет кадрового состава и материальных средств сможет атаковать НАТО", - заявил политик и добавил, что Кремль уже сейчас использует шпионаж и саботаж, кибератаки на институты, партии и отдельных лиц, а также дезинформацию.

Призывы к прекращению поставок западного оружия Украине и скорейшему заключению мирного соглашения с Россией он назвал "нарративами, зараженными духом покорности, которые идеально вписываются в российскую государственную пропаганду".

Путин никогда не был заинтересован в серьезных переговорах по Украине

"Его целью остается полное подчинение. Он хочет получить вассальное государство. Мир в пользу Путина откроет не послевоенный, а предвоенный период", - предостерег политик.

Он подчеркнул, что решительная поддержка Украины со стороны Запада - не только моральный долг, но и стратегическая необходимость для Германии и Европы.

"В течение десятилетий в политике Германии в отношении России допускались ошибочные оценки, от которых нам еще придется освободиться", - отметил Гаук, занимавший пост президента Германии в 2012-2017 годах.

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Автор: 

Германия (6939) путин владимир (31225)


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Топ комментарии
+16
Адекватна людина.
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06.12.2024 13:18
+15
Иными словами- пока параша не будет полностью уничтожена, мира не будет.
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06.12.2024 13:17
+12
усі екси "раптом" стають адекватними...
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06.12.2024 13:28
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Иными словами- пока параша не будет полностью уничтожена, мира не будет.
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06.12.2024 13:17 Ответить
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06.12.2024 13:46 Ответить
Адекватна людина.
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06.12.2024 13:18 Ответить
усі екси "раптом" стають адекватними...
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06.12.2024 13:28 Ответить
зебілам із лідором оманського віслюківства до цього не дожити від слова ВЗАГАЛІ.
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06.12.2024 13:50 Ответить
Не всі
Трамп був екс, але адекватності я там не бачив
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06.12.2024 13:54 Ответить
насправді він не бачив і не відчував себе ексом...
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06.12.2024 15:07 Ответить
❗️Ціль - Ідліб, Хама, Хомс і, звичайно, Дамаск. Сподіваємося, що цей марш опозиції триватиме в Сирії без жодних пригод, - заява президента Турції Ердогана
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06.12.2024 13:32 Ответить
а куди Асада дівати ?
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06.12.2024 13:34 Ответить
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06.12.2024 14:16 Ответить
Мир? У рашистов даже такого словам нету. Вернее слово "мир" у рашистов и комунистов означает планета Земля. И когда употребляете словосочетание ***** хочет мир то хоть головой думайте чего он хочет на самом деле.
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06.12.2024 13:43 Ответить
Оце так прозріння. Воу
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06.12.2024 14:23 Ответить
 
 