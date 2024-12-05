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Новости
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Путин рискует потерять военно-морские базы сразу в трех регионах, - командующий Сухопутными силами США в Европе Гертлинг

Марк Гертлінг

События на Ближнем Востоке и в Африке показали, что российская армия ослаблена рядом вызовов сразу на нескольких континентах, особенно угрожающих ее военно-морским ресурсам. США и союзники должны воспользоваться этим для давления на российского диктатора.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом в эфире канала CNN заявил командующий Сухопутных сил США в Европе Марк Гертлинг.

Военный отметил, что одной из основных угроз для лидера России Владимира Путина сегодня является угроза потерять военно-морские базы в Сирии и Тунисе из-за событий в Алеппо и потенциального свержения режима Башара Асада

Гертлинг также напомнил, что диктатор частично потерял собственное влияние в Черном море. Кроме того, под угрозой находятся и российские военно-морские ресурсы в Балтии, в Калининграде.

"Путина действительно загнали в угол. Все эти базы являются критически важными в этих регионах, а усиление повстанческой активности на севере Сирии усилили его беспокойство", - считает Гертлинг.

И добавил, что россияне сталкиваются с некоторыми угрозами на нескольких фронтах и с уменьшением помощи со стороны своих союзников.

"Они сами имеют проблемы, поэтому мы видим, какими бы спокойными ни был Путин и каким бы ни выглядел его представитель, у них нет причин для того, чтобы чувствовать себя хорошо по поводу того, что происходит", - подчеркнул Гертлинг.

Напомним, личный состав российского военного контингента в Сирии находится в подавленном состоянии из-за успехов оппозиционных сил - захвата Алеппо, боевых действий в районе Хамы и продвижения к Хомсу.

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Автор: 

ВМФ РФ (180) путин владимир (31219) США (26489)


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Топ комментарии
+16
А чи це на у Балтійському морі вчора німецький гелікоптер обісрався від сигнальних ракет?

Хто і чим буде загрожувати флоту РФ у Балтії?
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05.12.2024 09:36
+11
Оці їхні коментарі... Ну сказав він це - і що? Американці ж тупо спостерігачі, які самоусунулися від будь-яких активних дій у цих регіонах. От якби вони підтримали повстанців у Сирії не заявами, а бомбами, то всі ці сценарії реалізувалися дуже швидко. А поки що це просто базікання нікому не потрібне...
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05.12.2024 09:39
+9
Беспілотні морські дрони "Магура-5" не завадили б в Балтійському та Середньоземному морях!
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05.12.2024 09:43
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А чи це на у Балтійському морі вчора німецький гелікоптер обісрався від сигнальних ракет?

Хто і чим буде загрожувати флоту РФ у Балтії?
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05.12.2024 09:36 Ответить
Зеленський буде загрожувати- льодоколом який він купив перед самою повномасштабкою
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06.12.2024 03:15 Ответить
Переживають за партнєра, бачте ризикує …
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05.12.2024 09:37 Ответить
Оці їхні коментарі... Ну сказав він це - і що? Американці ж тупо спостерігачі, які самоусунулися від будь-яких активних дій у цих регіонах. От якби вони підтримали повстанців у Сирії не заявами, а бомбами, то всі ці сценарії реалізувалися дуже швидко. А поки що це просто базікання нікому не потрібне...
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05.12.2024 09:39 Ответить
У Сирії повстанців турки підтримують.
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05.12.2024 09:44 Ответить
Американці підтримують антиасадівські сили авіацією: завдали кілька бомбових ударів по іранських військах і іхніх проксі, що перейшли сирійський кордон на північному сході Сирії й прямують на допомогу Асаду.
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05.12.2024 10:12 Ответить
Беспілотні морські дрони "Магура-5" не завадили б в Балтійському та Середньоземному морях!
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05.12.2024 09:43 Ответить
Підтримую!
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05.12.2024 10:15 Ответить
Так так, сша та союзники натиснули б.. В Україні вже ''натиснули''..
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05.12.2024 09:55 Ответить
Ще Бісмарк попереджав німців від того, щоб воювать одночасно на кількох напрямках та з кількома державами... Вільгельм ІІ ігнорував дану пораду - і Німеччина програла у І Світовій... Гітлер "наступив на ті самі граблі"... Результат відомий...
Ну а "Путло" - просто "хєровий копіювальник австрійського художника"...
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05.12.2024 11:52 Ответить
***** воює в Україні,в інших країнах в нього невелички свинособачи банди які охороняють іхні бази..Є трохи бомбардувальної авіації,але це не надовго..
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05.12.2024 12:59 Ответить
 
 