Путин рискует потерять военно-морские базы сразу в трех регионах, - командующий Сухопутными силами США в Европе Гертлинг

События на Ближнем Востоке и в Африке показали, что российская армия ослаблена рядом вызовов сразу на нескольких континентах, особенно угрожающих ее военно-морским ресурсам. США и союзники должны воспользоваться этим для давления на российского диктатора.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом в эфире канала CNN заявил командующий Сухопутных сил США в Европе Марк Гертлинг.

Военный отметил, что одной из основных угроз для лидера России Владимира Путина сегодня является угроза потерять военно-морские базы в Сирии и Тунисе из-за событий в Алеппо и потенциального свержения режима Башара Асада

Гертлинг также напомнил, что диктатор частично потерял собственное влияние в Черном море. Кроме того, под угрозой находятся и российские военно-морские ресурсы в Балтии, в Калининграде.

"Путина действительно загнали в угол. Все эти базы являются критически важными в этих регионах, а усиление повстанческой активности на севере Сирии усилили его беспокойство", - считает Гертлинг.

И добавил, что россияне сталкиваются с некоторыми угрозами на нескольких фронтах и с уменьшением помощи со стороны своих союзников.

"Они сами имеют проблемы, поэтому мы видим, какими бы спокойными ни был Путин и каким бы ни выглядел его представитель, у них нет причин для того, чтобы чувствовать себя хорошо по поводу того, что происходит", - подчеркнул Гертлинг.

Напомним, личный состав российского военного контингента в Сирии находится в подавленном состоянии из-за успехов оппозиционных сил - захвата Алеппо, боевых действий в районе Хамы и продвижения к Хомсу.

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