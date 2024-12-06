Мир в Україні на умовах Путіна "відкриє не післявоєнний, а передвоєнний період", - експрезидент Німеччини Гаук
Росія залишається найбільшою і безпосередньою загрозою для безпеки Німеччини у довгостроковій перспективі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив колишній президент ФРН Йоахім Гаук.
За його словами, президент РФ Володимир Путін використовує в міжнародній політиці "відкриту агресію, неоімперське насильство та гібридну війну", і хоча нинішня атака спрямована на Україну, але в "довгостроковій перспективі торкнеться всього Заходу".
Росія повністю поставила економіку та суспільство на військові рейки
Гаук зазначив, що Росія вже повністю поставила економіку та суспільство на військові рейки.
"Через п'ять-вісім років вона за рахунок кадрового складу та матеріальних коштів зможе атакувати НАТО", - заявив політик і додав, що Кремль уже зараз використовує шпигунство та саботаж, кібератаки на інститути, партії та окремих осіб, а також дезінформацію.
Заклики до припинення поставок західної зброї Україні та якнайшвидшого укладання мирної угоди з Росією він назвав "наративами, зараженими духом покори, які ідеально вписуються в російську державну пропаганду".
Путін ніколи не був зацікавлений у серйозних переговорах щодо України
"Його метою залишається повне підпорядкування. Він хоче отримати васальну державу. Мир на користь Путіна відкриє не повоєнний, а передвоєнний період", - застеріг політик.
Він наголосив, що рішуча підтримка України з боку Заходу - не лише моральний обов'язок, а й стратегічна необхідність для Німеччини та Європи.
"Протягом десятиліть у політиці Німеччини щодо Росії припускалися помилкових оцінок, від яких нам ще доведеться звільнитися", - зауважив Ґаук, який обіймав посаду президента Німеччини в 2012-2017 роках.
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