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Мир в Україні на умовах Путіна "відкриє не післявоєнний, а передвоєнний період", - експрезидент Німеччини Гаук

Йоахім Гаук

Росія залишається найбільшою і безпосередньою загрозою для безпеки Німеччини у довгостроковій перспективі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив колишній президент ФРН Йоахім Гаук.

За його словами, президент РФ Володимир Путін використовує в міжнародній політиці "відкриту агресію, неоімперське насильство та гібридну війну", і хоча нинішня атака спрямована на Україну, але в "довгостроковій перспективі торкнеться всього Заходу".

Росія повністю поставила економіку та суспільство на військові рейки

Гаук зазначив, що Росія вже повністю поставила економіку та суспільство на військові рейки.

"Через п'ять-вісім років вона за рахунок кадрового складу та матеріальних коштів зможе атакувати НАТО", - заявив політик і додав, що Кремль уже зараз використовує шпигунство та саботаж, кібератаки на інститути, партії та окремих осіб, а також дезінформацію.

Заклики до припинення поставок західної зброї Україні та якнайшвидшого укладання мирної угоди з Росією він назвав "наративами, зараженими духом покори, які ідеально вписуються в російську державну пропаганду".

Путін ніколи не був зацікавлений у серйозних переговорах щодо України

"Його метою залишається повне підпорядкування. Він хоче отримати васальну державу. Мир на користь Путіна відкриє не повоєнний, а передвоєнний період", - застеріг політик.

Він наголосив, що рішуча підтримка України з боку Заходу - не лише моральний обов'язок, а й стратегічна необхідність для Німеччини та Європи.

"Протягом десятиліть у політиці Німеччини щодо Росії припускалися помилкових оцінок, від яких нам ще доведеться звільнитися", - зауважив Ґаук, який обіймав посаду президента Німеччини в 2012-2017 роках.

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Автор: 

Німеччина (7349) путін володимир (23798)


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Топ коментарі
+16
Адекватна людина.
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06.12.2024 13:18
+15
Иными словами- пока параша не будет полностью уничтожена, мира не будет.
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06.12.2024 13:17
+12
усі екси "раптом" стають адекватними...
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06.12.2024 13:28
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Иными словами- пока параша не будет полностью уничтожена, мира не будет.
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06.12.2024 13:17 Відповісти
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06.12.2024 13:46 Відповісти
Адекватна людина.
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06.12.2024 13:18 Відповісти
усі екси "раптом" стають адекватними...
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06.12.2024 13:28 Відповісти
зебілам із лідором оманського віслюківства до цього не дожити від слова ВЗАГАЛІ.
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06.12.2024 13:50 Відповісти
Не всі
Трамп був екс, але адекватності я там не бачив
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06.12.2024 13:54 Відповісти
насправді він не бачив і не відчував себе ексом...
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06.12.2024 15:07 Відповісти
❗️Ціль - Ідліб, Хама, Хомс і, звичайно, Дамаск. Сподіваємося, що цей марш опозиції триватиме в Сирії без жодних пригод, - заява президента Турції Ердогана
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06.12.2024 13:32 Відповісти
а куди Асада дівати ?
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06.12.2024 13:34 Відповісти
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06.12.2024 14:16 Відповісти
Мир? У рашистов даже такого словам нету. Вернее слово "мир" у рашистов и комунистов означает планета Земля. И когда употребляете словосочетание ***** хочет мир то хоть головой думайте чего он хочет на самом деле.
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06.12.2024 13:43 Відповісти
Оце так прозріння. Воу
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06.12.2024 14:23 Відповісти
 
 