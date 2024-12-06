Путін прилетів у Мінськ: "РФ і Білорусь нарощують співпрацю у сферах оборони та безпеки"

Російський диктатор Володимир Путін у п’ятницю, 6 грудня, прилетів до Мінська на засідання Вищої держради Союзної держави. Росія та Білорусь збираються підписати "договір про гарантії безпеки".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ.

За словами Путіна, договір про "гарантії безпеки" в рамках Союзної держави буде підписано між РФ та Білоруссю в Мінську в п'ятницю, 6 грудня.

"Гарантії безпеки між РФ і Білоруссю передбачають залучення всіх сил, зокрема російської ядерної зброї", - заявив російський диктатор.

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Водночас Лукашенко заявив, що плани Мінська і Москви підписати договір у сфері безпеки "занадто збудили партнерів на Заході".

Також Путін вкотре звинуватив Захід у початку війни РФ проти України.

"Країни Заходу продовжують загострювати ситуацію в Україні, що підштовхує світ до глобального конфлікту", - сказав він.

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