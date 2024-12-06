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Новини
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Путін прилетів у Мінськ: "РФ і Білорусь нарощують співпрацю у сферах оборони та безпеки"

Путін прилетів у Білорусь 6 грудня 2024 року

Російський диктатор Володимир Путін у п’ятницю, 6 грудня, прилетів до Мінська на засідання Вищої держради Союзної держави. Росія та Білорусь збираються підписати "договір про гарантії безпеки".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть росЗМІ.

За словами Путіна, договір про "гарантії безпеки" в рамках Союзної держави буде підписано між РФ та Білоруссю в Мінську в п'ятницю, 6 грудня.

"Гарантії безпеки між РФ і Білоруссю передбачають залучення всіх сил, зокрема російської ядерної зброї", - заявив російський диктатор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мир в Україні на умовах Путіна "відкриє не післявоєнний, а передвоєнний період", - експрезидент Німеччини Гаук

Водночас Лукашенко заявив, що плани Мінська і Москви підписати договір у сфері безпеки "занадто збудили партнерів на Заході".

Також Путін вкотре звинуватив Захід у початку війни РФ проти України.

"Країни Заходу продовжують загострювати ситуацію в Україні, що підштовхує світ до глобального конфлікту", - сказав він.

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Автор: 

Білорусь (7929) Лукашенко Олександр (2655) путін володимир (23798) росія (65122)


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Топ коментарі
+8
Когда эти уроды издохнут ?
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06.12.2024 15:18
+3
І ніхто не знищит цих виродків ,два світових злочинці ,ой коли ви вже здохнете наскільки світ ставби чистіший.
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06.12.2024 15:25
+2
Дрони пекло вже мали туди полетіти,щоб тих двої упирів закобзонити,а не на виставках фоткатись!!!
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06.12.2024 15:30
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Когда эти уроды издохнут ?
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06.12.2024 15:18 Відповісти
***** бацька дупло шатал, бацька калітка ***** хлопал і кєпка на *** вєртєл... Іділія...
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06.12.2024 15:22 Відповісти
"Війною в Україні,куйло відкрив двері пекла ,із якого вже не тільки дихає,але й ходить світом світова війна.Слуга анихриста на землі,куйло всія 3,14дерації,.війною в Україні скинув із себе людську личину ,під якою була прихована нивидима суть кровожадного антихриста ",
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06.12.2024 15:23 Відповісти
Коли збираємось цих тварєй ліквідовувати?
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06.12.2024 15:24 Відповісти
І ніхто не знищит цих виродків ,два світових злочинці ,ой коли ви вже здохнете наскільки світ ставби чистіший.
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06.12.2024 15:25 Відповісти
Може один одному підсиплять чогось...або повар патріот..
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06.12.2024 15:27 Відповісти
Они не люди . Не подействует .
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06.12.2024 15:32 Відповісти
Дрони пекло вже мали туди полетіти,щоб тих двої упирів закобзонити,а не на виставках фоткатись!!!
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06.12.2024 15:30 Відповісти
МТЗ МАБУТЬ ПОВНІСТЮ ПЕРЕЙДЕ НА ВИПУСК БРОНЕТЕХНІКИ ДЛЯ КУЙЛА...
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06.12.2024 15:30 Відповісти
Треба вже зараз виготовляти ,,невідомі,, дрони для ураження мінських заводів.
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06.12.2024 15:37 Відповісти
"РФ і Білорусь нарощують співпрацю у сферах оборони та безпеки", а потім все закінчиться як у Вірменії і Сирії.
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06.12.2024 15:33 Відповісти
Тоесть ***** и Бульбофюреру можно наращивать военный контингент в том числе ЯО прямо под самой границей Европы и ето не ескалация. А Украине нельзя даже глянуть в сторону наших европейских партнеров ато ето сразу третья мировая война?
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06.12.2024 15:36 Відповісти
Ну ссут они в Европе . У них все хорошо . И газы , это главное .
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06.12.2024 15:40 Відповісти
Бункерний приїхав до картопляного вигрібати залишки зброї зі складів .
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06.12.2024 15:38 Відповісти
Цікаво: а після підписання цього "договору" армія бульбофюрера піде допомагати кремляді "гарантувати безпеку" на Курщині, як чучхе? 🤔
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06.12.2024 15:45 Відповісти
Вони тепер за компанію в Гаагу полетять
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06.12.2024 16:05 Відповісти
Если меморандум ни к чему не обязывает
получается и договор о нераспространении яо не работает
на примере беларусии

тогда самое простое, это разместить яо также в Украине - будет симметричным ответом, и никаких договоров не будет нарушено
и россия не выдвигала таких претензий

или принятие в НАТО
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06.12.2024 16:25 Відповісти
Прилетів....для подальшого нарощування....нарощування волосся на потилиці разом з пукашенко ..
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06.12.2024 16:53 Відповісти
очень скоро бульбаши станут обычной областью в говнорашке.а этого усатого ****** отравят или устроят несчастный случай чтобы не путался под ногами.
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06.12.2024 19:35 Відповісти
 
 