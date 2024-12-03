Росія та Білорусь створять навчальні центри для спільної підготовки солдатів

Росія та Білорусь планують створити три навчальні центри з метою спільної підготовки військовослужбовців.

Про це заявив голова постійної комісії з питань національної безпеки Палати представників Білорусі Геннадій Лепешко, пише "БелТА", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у Білорусі такий навчальний центр створять у Гродненській області, у Росії – на території Нижньогородської та Калінінградської областей.

Зараз для цього готують кадри у військових навчальних закладах Білорусі та Росії.

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Лепешко нагадав, що у 2023 році почалася реалізація трьох союзних програм у сфері оборони, одна з яких присвячена посиленню безпеки кордону, дві інші - вдосконаленню інфраструктури Білорусі та Росії для забезпечення регіонального угруповання війська.

Також, за словами білоруського міністра, країни підписали "понад 160 угод про спільну діяльність у військовій сфері" у 2025 році.

Посадовець зазначив, що військово-повітряні сили Білорусі та Росії періодично проводять "спільне патрулювання повітряних кордонів союзної держави в повітряному просторі Білорусі".

За словами Лепешка, це "є надзвичайно важливим, оскільки американська стратегічна і тактична авіація вже давно літає в повітряному просторі Польщі та країн Балтії поблизу кордону союзної держави".

Він стверджує, що усі спільні з Росією навчання мають "виключно оборонний характер".

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