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Росія та Білорусь створять навчальні центри для спільної підготовки солдатів

Росія та Білорусь створять навчальні центри для спільної підготовки солдатів

Росія та Білорусь планують створити три навчальні центри з метою спільної підготовки військовослужбовців.

Про це заявив голова постійної комісії з питань національної безпеки Палати представників Білорусі Геннадій Лепешко, пише "БелТА", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у Білорусі такий навчальний центр створять у Гродненській області, у Росії – на території Нижньогородської та Калінінградської областей.

Зараз для цього готують кадри у військових навчальних закладах Білорусі та Росії.

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Лепешко нагадав, що у 2023 році почалася реалізація трьох союзних програм у сфері оборони, одна з яких присвячена посиленню безпеки кордону, дві інші - вдосконаленню інфраструктури Білорусі та Росії для забезпечення регіонального угруповання війська.

Також, за словами білоруського міністра, країни підписали "понад 160 угод про спільну діяльність у військовій сфері" у 2025 році.

Посадовець зазначив, що військово-повітряні сили Білорусі та Росії періодично проводять "спільне патрулювання повітряних кордонів союзної держави в повітряному просторі Білорусі".

За словами Лепешка, це "є надзвичайно важливим, оскільки американська стратегічна і тактична авіація вже давно літає в повітряному просторі Польщі та країн Балтії поблизу кордону союзної держави". 

Він стверджує, що усі спільні з Росією навчання мають "виключно оборонний характер".

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Білорусь (7925) росія (64958) військові навчання (2775)


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М'ясні цехи
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03.12.2024 22:24 Відповісти
Бєлоруси беруть участь в війні проти нас
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03.12.2024 22:30 Відповісти
Як я мрію щоб Україна знищила бульбі їх НПЗ!
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03.12.2024 22:37 Відповісти
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03.12.2024 22:58 Відповісти
Спочатку створять "спільні центри навчання" А потім підуть спільно воювать - білоруси в перших шеренгах, а кацапня - ззаду... (Щоб білоруси не почали розбігаться...)
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03.12.2024 23:05 Відповісти
Основне, це обучить, то що називається військовими, це як правильно проміняти методику по самогубству
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03.12.2024 23:20 Відповісти
 
 