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Новини Війна
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Щонайменше 21 "Шахед" залетів вночі на територію Білорусі, - "Беларуські Гаюн". ІНФОГРАФІКА

Захід шахедів у Білорусь 3 грудня

Сьогодні вночі, 3 грудня, під час російських обстрілів України, на територію Білорусі залетів щонайменше 21 "Шахед", три з них зайшли з Росії, ще принаймні два втрачено.

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, дрони залітали з Росії, проходили через "білоруський коридор", рухалися курсом на Мозир, Брагін, Гомель та Річицю. Зафіксовано щонайменше три заходи "Шахедів" безпосередньо з Брянської області.

Заходи шахедів РФ до Білорусі

Так, перший захід було зафіксовано о 00:14, коли дрон залетів із Брянської області курсом на Гомель, далі він повернув до агромістечка Круговець-Калинене і вилетів в Україну курсом на Ріпки.

Також читайте: Україна завдяки підміні координат спрямовує "шахеди" у Білорусь та РФ, - Le Monde

Далі заходи були о: 01:01, 01:16, 01:17, 01:21, 01:31, 01:43, 02:05, 02:13, 02:34, 03:21, 03:37, 03:51, 04:40, 04:42, 04:48, 05:38, 06:31, 06:49, 07: 21 та 07:34.

Як додає "Беларускі Гаюн", за ніч чергову авіацію Військово-повітряних сил Білорусі не піднімали.

Нагадаємо, у ніч на 3 грудня війська РФ атакували Україну ударними БПЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів. За даними Повітряних Сил України, станом на 09:00 збито 22 ворожі БпЛА із 28, 1 локаційно втрачено, 2 полетіли до Білорусі та на ТОТ.

Автор: 

Білорусь (7925) Шахед (949)


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Топ коментарі
+4
Шось вони залітають без діла - шоб якось на НПЗ залетіли
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03.12.2024 13:02
+2
А можна направить шахеды на мозырьский НП ?
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03.12.2024 13:00
+1
Дамбят Бульбостан?
А вы ответочку по мацкве!
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03.12.2024 12:56
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Дамбят Бульбостан?
А вы ответочку по мацкве!
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03.12.2024 12:56 Відповісти
бульбат
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03.12.2024 13:06 Відповісти
І що ?білопідар вусатий затих і не відсвічує.
а грозилося за будь який напад спепелити всіх ядерками в т ч *****
ось справжнє обличчя - збитковий словоблуд
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03.12.2024 12:59 Відповісти
Це дружні вбивства, ху.... ляндії можно. А ще це натяк самому бульбафюреру
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03.12.2024 13:05 Відповісти
А можна направить шахеды на мозырьский НП ?
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03.12.2024 13:00 Відповісти
Шось вони залітають без діла - шоб якось на НПЗ залетіли
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03.12.2024 13:02 Відповісти
Тут головне розібратися просили вони політичного притулку, чи втекли з сво
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03.12.2024 13:02 Відповісти
І що, бульбаші жодного не збили? А так надувався..
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03.12.2024 13:02 Відповісти
Свинособаки використовують бульбособачий "каридор"...
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03.12.2024 13:17 Відповісти
Та і х.. на них
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03.12.2024 13:18 Відповісти
У мапєда бак на 160 літрів. Це ж майже 3 тони горючки без податків завезли туди.
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03.12.2024 13:18 Відповісти
Це "провокація" НАТО, відносно білоРусії!! А може навіть і церкви МП!!!
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03.12.2024 15:09 Відповісти
 
 