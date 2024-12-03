Щонайменше 21 "Шахед" залетів вночі на територію Білорусі, - "Беларуські Гаюн". ІНФОГРАФІКА

Сьогодні вночі, 3 грудня, під час російських обстрілів України, на територію Білорусі залетів щонайменше 21 "Шахед", три з них зайшли з Росії, ще принаймні два втрачено.

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, дрони залітали з Росії, проходили через "білоруський коридор", рухалися курсом на Мозир, Брагін, Гомель та Річицю. Зафіксовано щонайменше три заходи "Шахедів" безпосередньо з Брянської області.

Так, перший захід було зафіксовано о 00:14, коли дрон залетів із Брянської області курсом на Гомель, далі він повернув до агромістечка Круговець-Калинене і вилетів в Україну курсом на Ріпки.

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Далі заходи були о: 01:01, 01:16, 01:17, 01:21, 01:31, 01:43, 02:05, 02:13, 02:34, 03:21, 03:37, 03:51, 04:40, 04:42, 04:48, 05:38, 06:31, 06:49, 07: 21 та 07:34.

Як додає "Беларускі Гаюн", за ніч чергову авіацію Військово-повітряних сил Білорусі не піднімали.

Нагадаємо, у ніч на 3 грудня війська РФ атакували Україну ударними БПЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів. За даними Повітряних Сил України, станом на 09:00 збито 22 ворожі БпЛА із 28, 1 локаційно втрачено, 2 полетіли до Білорусі та на ТОТ.