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Новини Війна
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Збито 22 БПЛА РФ із 28 випущених, 1 локаційно втрачено, 2 полетіли до Білорусі та на ТОТ. ІНФОГРАФІКА

ППО збила 22 із 28 випущених БПЛА, 1 локаційно втрачено, 2 полетіли до Білорусі та на ТОТ

В ніч на 3 грудня війська РФ атакували Україну ударними БПЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Атака здійснювалася з напрямків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллерово - РФ.

"Станом на 09.00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 22 ворожі БпЛА у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

1 безпілотник локаційно втрачено, 2 - вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території. Зафіксовано кілька влучань по об’єктах критичної інфраструктури на Тернопільщині та Рівненщині", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Вночі ворог атакував енергооб’єкт на Рівненщині, без постраждалих

ППО збила 22 із 28 випущених БПЛА, 1 локаційно втрачено, 2 полетіли до Білорусі та на ТОТ

Автор: 

ППО (3153) Повітряні сили (2601) Шахед (949)


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Сьогодні локаційно втрачених обмаль-влучили,що наслідки не приховаєш..
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03.12.2024 09:15 Відповісти
Останнім часом багато влучань на заході . Явне недоопрацювання місцевих військових адиіністрацій стосовно еффективності мобільних груп ППО ,хоча туди прилітають одиниці шахедів.
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03.12.2024 09:22 Відповісти
Там просто его мало, практически нет.
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03.12.2024 10:52 Відповісти
Завжди дивує так звана "інфографіка". Що з неї зрозуміло? На біса цей малюнок? Намалюйте справжню інфографіку: загальну кількість, позначте кількість збитих, втрачених, "загублених"...
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03.12.2024 09:34 Відповісти
Я правильно поняла,что нас уже обстреливают с территории белорус.
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03.12.2024 10:37 Відповісти
Нас із 24.02.2022 обстрілюють з території бульбостану. І їхні війська у Чернігівську область у березні 2022 заходили, але швидко здриснули, коли наші кацапів погнали з-під Києва.
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03.12.2024 11:11 Відповісти
 
 