Збито 22 БПЛА РФ із 28 випущених, 1 локаційно втрачено, 2 полетіли до Білорусі та на ТОТ. ІНФОГРАФІКА

В ніч на 3 грудня війська РФ атакували Україну ударними БПЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Атака здійснювалася з напрямків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллерово - РФ.

"Станом на 09.00 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 22 ворожі БпЛА у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.



1 безпілотник локаційно втрачено, 2 - вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Білорусі та тимчасово окупованої території. Зафіксовано кілька влучань по об’єктах критичної інфраструктури на Тернопільщині та Рівненщині", - йдеться в повідомленні.

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