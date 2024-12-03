Вночі ворог атакував енергооб’єкт на Рівненщині, без постраждалих

У ніч проти 3 грудня російські безпілотники атакували Рівненську область.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Коваль.

"Знову ворожа атака на Рівненщину. Ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці працюють усі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.

Коваль зазначив, що за попередньою інформацією, люди поранень не зазнали. Та пообіцяв надати більше інформації згодом.

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