Вночі ворог атакував енергооб’єкт на Рівненщині, без постраждалих
У ніч проти 3 грудня російські безпілотники атакували Рівненську область.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Коваль.
"Знову ворожа атака на Рівненщину. Ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці працюють усі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.
Коваль зазначив, що за попередньою інформацією, люди поранень не зазнали. Та пообіцяв надати більше інформації згодом.
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Під час атаки на енергосистему України в четвер Росія завдала удару по ключових об'єктах передачі електроенергії, пов'язаних з атомними електростанціями, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
У відомстві заявили, що російські удари вразили підстанції, що мають фундаментальне значення для трьох працюючих атомних електростанцій України, які передають та приймають електроенергію. На три атомні електростанції України з дев'ятьма реакторами припадає близько двох третин існуючої потужності країни з виробництва електроенергії.
Підстанції виконують другу, не менш важливу функцію: вони забезпечують атомні електростанції електроенергією, необхідною для охолодження реакторів і відпрацьованим паливом.
«Відмова функції охолодження на одному або декількох реакторах неминуче призведе до розплавлення ядерного палива і великомасштабного радіоактивного викиду», - попередив Грінпіс у записці, отриманій The New York Times.