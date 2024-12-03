РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6452 посетителя онлайн
Новости
1 798 2

Ночью враг атаковал энергообъект на Ривненщине без пострадавших

шахедШахеди атакували енергооб'єкт на Рівненщиніи

В ночь на 3 декабря российские беспилотники атаковали Ривненскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Коваль.

"Опять вражеская атака на Ривненщину. Целью стал объект энергетической инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы", - говорится в сообщении.

Коваль отметил, что по предварительной информации, люди ранений не получили. И пообещал предоставить больше информации позже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне 76 раз обстреляли Сумщину в течение дня, под огнем оказалось 8 громад

Автор: 

обстрел (27093) Шахед (978) Ровенская область (1233)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Росія завдала ударів по ключових українських підстанціях, підключених до атомних електростанцій, пише NYT.
Під час атаки на енергосистему України в четвер Росія завдала удару по ключових об'єктах передачі електроенергії, пов'язаних з атомними електростанціями, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
У відомстві заявили, що російські удари вразили підстанції, що мають фундаментальне значення для трьох працюючих атомних електростанцій України, які передають та приймають електроенергію. На три атомні електростанції України з дев'ятьма реакторами припадає близько двох третин існуючої потужності країни з виробництва електроенергії.

Підстанції виконують другу, не менш важливу функцію: вони забезпечують атомні електростанції електроенергією, необхідною для охолодження реакторів і відпрацьованим паливом.

«Відмова функції охолодження на одному або декількох реакторах неминуче призведе до розплавлення ядерного палива і великомасштабного радіоактивного викиду», - попередив Грінпіс у записці, отриманій The New York Times.
показать весь комментарий
03.12.2024 07:50 Ответить
Під…р тільки звітує для ху…ла-все
показать весь комментарий
03.12.2024 10:46 Ответить
 
 