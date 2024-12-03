Ночью враг атаковал энергообъект на Ривненщине без пострадавших

В ночь на 3 декабря российские беспилотники атаковали Ривненскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Коваль.

"Опять вражеская атака на Ривненщину. Целью стал объект энергетической инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы", - говорится в сообщении.

Коваль отметил, что по предварительной информации, люди ранений не получили. И пообещал предоставить больше информации позже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне 76 раз обстреляли Сумщину в течение дня, под огнем оказалось 8 громад