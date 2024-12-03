Ночью враг атаковал энергообъект на Ривненщине без пострадавших
В ночь на 3 декабря российские беспилотники атаковали Ривненскую область.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Александр Коваль.
"Опять вражеская атака на Ривненщину. Целью стал объект энергетической инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы", - говорится в сообщении.
Коваль отметил, что по предварительной информации, люди ранений не получили. И пообещал предоставить больше информации позже.
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Під час атаки на енергосистему України в четвер Росія завдала удару по ключових об'єктах передачі електроенергії, пов'язаних з атомними електростанціями, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
У відомстві заявили, що російські удари вразили підстанції, що мають фундаментальне значення для трьох працюючих атомних електростанцій України, які передають та приймають електроенергію. На три атомні електростанції України з дев'ятьма реакторами припадає близько двох третин існуючої потужності країни з виробництва електроенергії.
Підстанції виконують другу, не менш важливу функцію: вони забезпечують атомні електростанції електроенергією, необхідною для охолодження реакторів і відпрацьованим паливом.
«Відмова функції охолодження на одному або декількох реакторах неминуче призведе до розплавлення ядерного палива і великомасштабного радіоактивного викиду», - попередив Грінпіс у записці, отриманій The New York Times.