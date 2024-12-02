РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6682 посетителя онлайн
Новости
340 0

Россияне 76 раз обстреляли Сумщину в течение дня, под огнем оказалось 8 громад

Обстріли Сумщини

2 декабря россияне совершили 76 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 129 взрывов.

Об этом пишет пресс-служба Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Великописаревская громада: с вражеских БпЛА сброшены боеприпасы (18 взрывов). Также были артиллерийские обстрелы (6 взрывов), удары FPV-дронами (5 взрывов), авиационный обстрел с вертолета 2 ракетами (2 взрыва).
  • Эсманьская громада: враг бил из минометов (17 взрывов), FPV-дронами (3 взрыва).
  • Краснопольская громада: россияне ударили из минометов (17 взрывов) и с БпЛА сбросили взрывные устройства (14 взрывов).
  • Середино-Будская громада: произошел сброс с БпЛА взрывного устройства (1 взрыв), удары с использованием FPV (2 взрыва).
  • Путивльская громада: осуществлен удар с использованием FPV (1 взрыв).
  • Миропольская громада: зафиксирован пуск КАБ (1 взрыв), удар с использованием FPV (1 взрыв). В результате обстрела поврежден автомобиль.
  • Хотинская громада: нанесены удары FPV-дронами (8 взрывов), обстрел из СПГ (6 взрывов), минометный обстрел (5 взрывов), артобстрел (10 взрывов).
  • Белопольская громада: враг ударил FPV-дронами (2 взрыва), из минометов (7 взрывов) и сбросил вражеским БпЛА боеприпасы (2 взрыва).

Читайте также: Враг уменьшил использование КАБов на севере, - ОТГ "Северск"

Автор: 

обстрел (27093) Сумская область (3106)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 