Враг уменьшил использование КАБов на севере, - ОТГ "Северск"

На северном приграничье фиксируют уменьшение использования управляемых авиабомб. Однако враг продолжает обстрелы из минометов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне Новини" рассказал спикер ОТГ "Северск" полковник Вадим Мысник.

Он отметил, что в последние дни ноября заметно было уменьшение применения врагом управляемых авиабомб. Последний раз оккупанты ударили по Сумской области 29 ноября. С тех пор их применение вообще не фиксируют.

"Там может быть несколько признаков. Это и инертность того, что мы поражали их арсеналы. И ухудшение логистики вглубь территории именно России - Курская область, Брянская. И также погодные условия здесь могут добавляться", - отметил Мысник.

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