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Враг уменьшил использование КАБов на севере, - ОТГ "Северск"

Обстріли прикордоння з мінометів

На северном приграничье фиксируют уменьшение использования управляемых авиабомб. Однако враг продолжает обстрелы из минометов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне Новини" рассказал спикер ОТГ "Северск" полковник Вадим Мысник.

Он отметил, что в последние дни ноября заметно было уменьшение применения врагом управляемых авиабомб. Последний раз оккупанты ударили по Сумской области 29 ноября. С тех пор их применение вообще не фиксируют.

"Там может быть несколько признаков. Это и инертность того, что мы поражали их арсеналы. И ухудшение логистики вглубь территории именно России - Курская область, Брянская. И также погодные условия здесь могут добавляться", - отметил Мысник.

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Автор: 

обстрел (27071) Сумская область (3106)


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Чи надовго?
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02.12.2024 13:15 Ответить
тому що тепер ці КАБи падають на голови нашим хлопцям в суджі
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02.12.2024 13:19 Ответить
І це також, але основна причина в тому, що на прикордонні (куди долітають каби) вже все й так зруйновано вщент
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02.12.2024 13:29 Ответить
 
 