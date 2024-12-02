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Новини
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Ворог зменшив використання КАБів на півночі, - ОТУ "Сіверськ"

Обстріли прикордоння з мінометів

На північному прикордонні фіксують зменшення використання керованих авіабомб.  Проте ворог продовжує обстріли з мінометів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне Новини" розповів речник ОТУ "Сіверськ" полковник Вадим Мисник.

Він зазначив, що в останні дні листопада помітно було зменшення застосування ворогом керованих авіабомб. Востаннє окупанти вдарили по Сумщині 29 листопада. З того часу їхнє застосування взагалі не фіксують.

"Там може бути кілька ознак. Це й інертність того, що ми вражали їхні арсенали. І погіршення логістики вглиб території саме Росії - Курська область, Брянська. І також погодні умови тут можуть додаватись", - зазначив Мисник.

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Автор: 

обстріл (28274) Сумська область (3561)


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02.12.2024 13:15 Відповісти
тому що тепер ці КАБи падають на голови нашим хлопцям в суджі
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02.12.2024 13:19 Відповісти
І це також, але основна причина в тому, що на прикордонні (куди долітають каби) вже все й так зруйновано вщент
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02.12.2024 13:29 Відповісти
 
 