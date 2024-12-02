Ворог зменшив використання КАБів на півночі, - ОТУ "Сіверськ"
На північному прикордонні фіксують зменшення використання керованих авіабомб. Проте ворог продовжує обстріли з мінометів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне Новини" розповів речник ОТУ "Сіверськ" полковник Вадим Мисник.
Він зазначив, що в останні дні листопада помітно було зменшення застосування ворогом керованих авіабомб. Востаннє окупанти вдарили по Сумщині 29 листопада. З того часу їхнє застосування взагалі не фіксують.
"Там може бути кілька ознак. Це й інертність того, що ми вражали їхні арсенали. І погіршення логістики вглиб території саме Росії - Курська область, Брянська. І також погодні умови тут можуть додаватись", - зазначив Мисник.
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Оксана Фесенко #582011
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Nub Nubov #586380
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Оксана Фесенко #582011
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