Росіяни 70 разів обстрілювали Сумщину протягом дня, пошкоджено будівлі та авто

1 грудня росіяни здійснили 70 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 134 вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

Краснопільська громада: здійснено скидання вибухових пристроїв з БпЛА (19 вибухів), мінометні обстріли (15 вибухів), удари FPV-дронами (7 вибухів).

Білопільська громада: відбулися скидання з БпЛА вибухових пристроїв (6 вибухів), удар FPV дроном (1 вибух), мінометний обстріл (5 вибухів).

Миропільська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (3 вибухи). Внаслідок пошкоджено нежилу будівлю.

Середино-Будська громада: завдано удар FPV дронами (6 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Крім того, з БпЛА здійснено скидання вибухових пристроїв (2 вибухи), обстріл з РСЗВ (24 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи).

Есманьська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (1 вибух), FPV дронами (3 вибухи).

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Юнаківська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади. Також були артобстріли (11 вибухів).

Хотінська громада: ворог бив з РСЗВ (7 вибухів)., ударним БпЛА типу "Ланцет" (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено транспортний засіб.

Великописарівська громада: зафіксовано удари FPV дронами (5 вибухів), мінометний обстріл ( 2 вибухи), артилерійський обстріл (8 вибухів), скидання вибухових пристроїв з БпЛА (2 вибухи).

Свеська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (2 вибухи).

Новослобідська громада: противник атакував FPV-дроном (1 вибух).

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