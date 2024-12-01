УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10566 відвідувачів онлайн
Новини
496 1

Росіяни 70 разів обстрілювали Сумщину протягом дня, пошкоджено будівлі та авто

Обстріли Сумщини

1 грудня росіяни здійснили 70 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 134 вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

  • Краснопільська громада: здійснено скидання вибухових пристроїв з БпЛА (19 вибухів), мінометні обстріли (15 вибухів), удари FPV-дронами (7 вибухів).
  • Білопільська громада: відбулися скидання з БпЛА вибухових пристроїв (6 вибухів), удар FPV дроном (1 вибух), мінометний обстріл (5 вибухів).
  • Миропільська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (3 вибухи). Внаслідок пошкоджено нежилу будівлю.
  • Середино-Будська громада: завдано удар FPV дронами (6 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Крім того, з БпЛА здійснено скидання вибухових пристроїв (2 вибухи), обстріл з РСЗВ (24 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи).
  • Есманьська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (1 вибух), FPV дронами (3 вибухи).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни протягом дня з різного озброєння обстріляли шість громад Сумщини, пролунало 69 вибухів

  • Юнаківська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади. Також були артобстріли (11 вибухів).
  • Хотінська громада: ворог бив з РСЗВ (7 вибухів)., ударним БпЛА типу "Ланцет" (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено транспортний засіб.
  • Великописарівська громада: зафіксовано удари FPV дронами (5 вибухів), мінометний обстріл ( 2 вибухи), артилерійський обстріл (8 вибухів), скидання вибухових пристроїв з БпЛА (2 вибухи).
  • Свеська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (2 вибухи).
  • Новослобідська громада: противник атакував FPV-дроном (1 вибух).

Читайте: Енергетики відремонтували пошкоджену внаслідок російського обстрілу 30 листопада високовольтну лінію ЗАЕС

Автор: 

обстріл (28392) Сумська область (3655)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А москальня зафіксувала мільйон. Всіі збиті на підльйоті до мацькви
. Дід Панас.
показати весь коментар
01.12.2024 23:54 Відповісти
 
 