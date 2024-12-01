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Новини
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Енергетики відремонтували пошкоджену внаслідок російського обстрілу 30 листопада високовольтну лінію ЗАЕС

заживлено пошкоджену через обстріли лінію живлення заес

Українські енергетики ліквідували пошкодження високовольтної лінії, яка забезпечує живлення окупованої Запорізької атомної електростанції. Високовольтна лінія була пошкоджена через російський обстріл.

Про це у Telegram повідомляє "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

В "Укренерго" нагадали, що у ніч на суботу, 30 листопада, через ворожий обстріл була пошкоджена повітряна лінія, яка живить ЗАЕС.

Відновлювальні роботи почались одразу після отримання необхідних дозволів від військовослужбовців.

"Наразі окупована Запорізька АЕС заживлена як за основною, так і за резервною високовольтними лініями електропередачі", - заявили в компанії.

Раніше повідомлялося, що вночі 30 листопада через ворожий обстріл Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України.

Читайте також: Втретє за листопад окупована Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту

Автор: 

обстріл (28392) енергетика (2592) Укренерго (2691) Запорізька АЕС (1404)


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А якщо і аварія. Що краще, передохлі кацапи аж до керчі та забруднення на 300 років окупованого півдня та криму, чи безкінечна окупація та набіги орків ще сторіччами?
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01.12.2024 21:02 Відповісти
Після перемоги нашим ЕНЕРГЕТИКАМ потрібно буде поставити величезний пам'ятник,великі та мужні люди
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01.12.2024 21:14 Відповісти
Ось у мене питання- Запорізька АЕС (Енергодар) під окупацією, вона дає електрику у підконтрольну частину? Я знаю, що ми зарплатню платимо. А ось тоді які кабелі ми ремонтуємо? Резервне живлення?
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02.12.2024 09:18 Відповісти
 
 