Енергетики відремонтували пошкоджену внаслідок російського обстрілу 30 листопада високовольтну лінію ЗАЕС

Українські енергетики ліквідували пошкодження високовольтної лінії, яка забезпечує живлення окупованої Запорізької атомної електростанції. Високовольтна лінія була пошкоджена через російський обстріл.

Про це у Telegram повідомляє "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

В "Укренерго" нагадали, що у ніч на суботу, 30 листопада, через ворожий обстріл була пошкоджена повітряна лінія, яка живить ЗАЕС.

Відновлювальні роботи почались одразу після отримання необхідних дозволів від військовослужбовців.

"Наразі окупована Запорізька АЕС заживлена як за основною, так і за резервною високовольтними лініями електропередачі", - заявили в компанії.

Раніше повідомлялося, що вночі 30 листопада через ворожий обстріл Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України.

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