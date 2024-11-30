Запорізька АЕС втретє за місяць на межі блекауту через обстріл РФ, - Міненерго

Вночі 30 листопада через ворожий обстріл Запорізька атомна станція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану ЗАЕС із об’єднаною енергосистемою України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міненерго.

Зазначається, що забезпечення зовнішнього живлення станції, що необхідно для її безпечного функціонування, уже втретє за листопад під загрозою. Наразі станція живиться лише однією лінією електропередачі.

У разі відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки, наголосили в Міненерго.

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Як зауважив міністр енергетики Герман Галущенко, вже втретє за листопад через ворожі обстріли відключилась одна з ліній електропередачі, що з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з українською енергосистемою.

"Українські енергетики почнуть відновлення роботи лінії, щойно дозволить безпекова ситуація. Лише повернення Україні контролю над окупованою Запорізькою АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції. Кожен день окупації станції наближає ЗАЕС до катастрофи", - додав Галущенко.

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Нагадаємо, через часті перебої в зовнішньому електропостачанні ситуація на окупованій Запорізькій АЕС стає дедалі небезпечнішою. Під загрозою ядерної та радіаційної небезпеки перебуває не лише Україна, а й увесь європейський регіон.

1 жовтня російські війська атакували підстанцію і знеструмили лінію живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.