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Рашисти погрожують вигнати представників МАГАТЕ, які працюють на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, - Енергоатом

Росіяни розкрадають ЗАЕС

Російські загарбники погрожують зупинити роботу фахівців МАГАТЕ, які виконують місію на Запорізькій АЕС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що таким чином росіяни відреагували на слова глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі. Він заявив, що представники Агенства перебуватимуть на станції до "заморожування збройного протистояння". 

У "Енергоатомі" зазначають, Росію не влаштовує, що представники міжнародної організації мають доступ, хоч і обмежений, на ЗАЕС. Адже представники МАГАТЕ фіксують як росіяни перетворюють найбільшу в Європі АЕС на військову базу, а також розкрадають її, перетворюючи найпотужнішу АЕС у Європі у найбільш небезпечний ядерний об'єкт у світі.

Напередодні керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін  заявив, що через дії росіян на Запорізькій АЕС посилюється деградація обладнання, а на самій електростанції - безлад.

"Станції практично немає. Там військова база, знаходяться військові, незрозумілий персонал", – додав очільник НАЕК.

Нагадаємо, через часті перебої в зовнішньому електропостачанні ситуація на окупованій Запорізькій АЕС стає дедалі небезпечнішою. Під загрозою ядерної та радіаційної небезпеки перебуває не лише Україна, а й увесь європейський регіон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Усі шість реакторів ЗАЕС мають залишатися в стані "холодного зупину", - Гроссі

Автор: 

МАГАТЕ (708) Енергоатом (1629) Запорізька АЕС (1400)


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Добре-добре, угаманітєсь вже, віримо-віримо, що ви своїх ************** виженете, ога.
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26.11.2024 11:43 Відповісти
Ну виженуть, а що змінеться?
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26.11.2024 11:47 Відповісти
Повітря чистіше стане.
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26.11.2024 12:29 Відповісти
Та най виганяють! Користі з них - як з цапа молока!
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26.11.2024 11:54 Відповісти
Вигнати представників МАГАТЕ?! Дивно!
Це ж їхні посіпаки, лобісти, бездіяльне міжнародне шобло, що може лише виражати свою глибоку стурбованість та занепокоєність. Мабуть ці квартиранти не платять оркам за перебування, і комуналку за житлову площу заборгували
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26.11.2024 13:17 Відповісти
 
 