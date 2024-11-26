Рашисти погрожують вигнати представників МАГАТЕ, які працюють на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, - Енергоатом

Російські загарбники погрожують зупинити роботу фахівців МАГАТЕ, які виконують місію на Запорізькій АЕС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що таким чином росіяни відреагували на слова глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі. Він заявив, що представники Агенства перебуватимуть на станції до "заморожування збройного протистояння".

У "Енергоатомі" зазначають, Росію не влаштовує, що представники міжнародної організації мають доступ, хоч і обмежений, на ЗАЕС. Адже представники МАГАТЕ фіксують як росіяни перетворюють найбільшу в Європі АЕС на військову базу, а також розкрадають її, перетворюючи найпотужнішу АЕС у Європі у найбільш небезпечний ядерний об'єкт у світі.

Напередодні керівник НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що через дії росіян на Запорізькій АЕС посилюється деградація обладнання, а на самій електростанції - безлад.

"Станції практично немає. Там військова база, знаходяться військові, незрозумілий персонал", – додав очільник НАЕК.

Нагадаємо, через часті перебої в зовнішньому електропостачанні ситуація на окупованій Запорізькій АЕС стає дедалі небезпечнішою. Під загрозою ядерної та радіаційної небезпеки перебуває не лише Україна, а й увесь європейський регіон.

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