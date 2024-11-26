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Рашисты угрожают выгнать представителей МАГАТЭ, работающих на временно оккупированной Запорожской АЭС, - Энергоатом

Росіяни розкрадають ЗАЕС

Российские захватчики угрожают остановить работу специалистов МАГАТЭ, которые выполняют миссию на Запорожской АЭС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что таким образом россияне отреагировали на слова главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Он заявил, что представители Агентства будут находиться на станции до "замораживания вооруженного противостояния".

В "Энергоатоме" отмечают, Россию не устраивает, что представители международной организации имеют доступ, хоть и ограниченный, на ЗАЭС. Представители МАГАТЭ фиксируют, как россияне превращают крупнейшую в Европе АЭС в военную базу, а также разворовывают ее, превращая самую мощную АЭС в Европе в наиболее опасный ядерный объект в мире.

Накануне руководитель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что из-за действий россиян на Запорожской АЭС усиливается деградация оборудования, а на самой электростанции - беспорядок.

"Станции практически нет. Там военная база, находятся военные, непонятный персонал", - добавил глава НАЭК.

Напомним, из-за частых перебоев во внешнем электроснабжении ситуация на оккупированной Запорожской АЭС становится все более опасной. Под угрозой ядерной и радиационной опасности находится не только Украина, но и весь европейский регион.

Читайте также: Ситуация на ЗАЭС становится более опасной из-за частых перебоев во внешнем электроснабжении, - Галущенко

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МАГАТЭ (388) Энергоатом (410) Запорожская АЭС (702)


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Добре-добре, угаманітєсь вже, віримо-віримо, що ви своїх ************** виженете, ога.
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26.11.2024 11:43 Ответить
Ну виженуть, а що змінеться?
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26.11.2024 11:47 Ответить
Повітря чистіше стане.
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26.11.2024 12:29 Ответить
Та най виганяють! Користі з них - як з цапа молока!
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26.11.2024 11:54 Ответить
Вигнати представників МАГАТЕ?! Дивно!
Це ж їхні посіпаки, лобісти, бездіяльне міжнародне шобло, що може лише виражати свою глибоку стурбованість та занепокоєність. Мабуть ці квартиранти не платять оркам за перебування, і комуналку за житлову площу заборгували
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26.11.2024 13:17 Ответить
 
 