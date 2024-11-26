Рашисты угрожают выгнать представителей МАГАТЭ, работающих на временно оккупированной Запорожской АЭС, - Энергоатом
Российские захватчики угрожают остановить работу специалистов МАГАТЭ, которые выполняют миссию на Запорожской АЭС
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в НАЭК "Энергоатом".
Отмечается, что таким образом россияне отреагировали на слова главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Он заявил, что представители Агентства будут находиться на станции до "замораживания вооруженного противостояния".
В "Энергоатоме" отмечают, Россию не устраивает, что представители международной организации имеют доступ, хоть и ограниченный, на ЗАЭС. Представители МАГАТЭ фиксируют, как россияне превращают крупнейшую в Европе АЭС в военную базу, а также разворовывают ее, превращая самую мощную АЭС в Европе в наиболее опасный ядерный объект в мире.
Накануне руководитель НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что из-за действий россиян на Запорожской АЭС усиливается деградация оборудования, а на самой электростанции - беспорядок.
"Станции практически нет. Там военная база, находятся военные, непонятный персонал", - добавил глава НАЭК.
Напомним, из-за частых перебоев во внешнем электроснабжении ситуация на оккупированной Запорожской АЭС становится все более опасной. Под угрозой ядерной и радиационной опасности находится не только Украина, но и весь европейский регион.
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Це ж їхні посіпаки, лобісти, бездіяльне міжнародне шобло, що може лише виражати свою глибоку стурбованість та занепокоєність. Мабуть ці квартиранти не платять оркам за перебування, і комуналку за житлову площу заборгували