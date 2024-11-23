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Новости Агрессия России против Украины
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Ситуация на ЗАЭС становится более опасной из-за частых перебоев во внешнем электроснабжении, - Галущенко

Ситуація на ЗАЕС стає небезпечнішою

Из-за частых перебоев во внешнем электроснабжении ситуация на оккупированной Запорожской АЭС становится все более опасной. Под угрозой ядерной и радиационной опасности находится не только Украина, но и весь европейский регион.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко на заседании Совета управляющих МАГАТЭ в Вене.

"Ситуация становится еще опаснее из-за частых перебоев во внешнем электроснабжении. С момента оккупации Запорожская АЭС была почти каждый месяц отключена от основных линий электропередач из-за российских атак. На этой неделе станция уже второй раз оказалась на грани полного обесточивания", - подчеркнул Галущенко.

По его словам, сейчас Россия продолжает игнорировать миссию МАГАТЭ, направленную на мирное использование ядерной энергии, и это подчеркивает настоятельную потребность в решительных действиях для восстановления верховенства международного права и обеспечения глобальной ядерной безопасности.

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Также Галущенко отметил, что сейчас под угрозой находятся атомные станции, расположенные и работающие на подконтрольной Украине территории. В частности, российские ракетные и беспилотные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины продолжают создавать риски для безопасной работы наших ядерных объектов.

Он напомнил, что атака 17 ноября, когда Россия выпустила более 120 ракет и 90 дронов, привела к повреждениям объектов энергетической инфраструктуры, в частности подстанций, которые являются ключевыми для работы украинских АЭС.

"Это нападение демонстрирует просчитанные и систематические усилия России по подрыву безопасной работы наших атомных объектов", - подчеркнул Галущенко.

Кроме того, он отметил, что уже более десятилетия Россия наносит масштабные разрушения Украине - от незаконной аннексии Крыма и оккупации Восточной Украины до оккупации Запорожской АЭС.

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"Эта война подрывает международное право и создает значительную угрозу для ядерной безопасности. Недопустимо, что под угрозой оказалась не только Украина, но и весь европейский регион", - добавил Галущенко.

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МАГАТЭ (388) Галущенко Герман (257) Запорожская АЭС (702)


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Это для желающих иметь в Украине атомную бомбу
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23.11.2024 11:30 Ответить
Найнебезпечнішим для всіх АЕС є агент Деркача на посаді міністра енергетики.
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23.11.2024 11:32 Ответить
Ну так напевне потрібно терміново виділити ще кілька мільярдів на нагальні потреба ЗАЕС, такі як корм для рибок, інвентар для прибирання і т.п.
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23.11.2024 12:11 Ответить
Нехай європейський регіон і рухається, чи йому не сцикотно?
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23.11.2024 13:07 Ответить
Та вимкніть ви її з кінцями, до деокупації. Поки Чорнобиль №2 не стався.
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23.11.2024 13:48 Ответить
Так вона на окупованій території ,хай нею Росатом займається.
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23.11.2024 14:19 Ответить
 
 