Запорожская АЭС в третий раз за месяц на грани блэкаута из-за обстрела РФ, - Минэнерго

Ночью 30 ноября из-за вражеского обстрела Запорожская атомная станция потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минэнерго.

Отмечается, что обеспечение внешнего питания станции, что необходимо для ее безопасного функционирования, уже в третий раз за ноябрь под угрозой. Сейчас станция питается только одной линией электропередачи.

В случае отключения станции от внешнего питания на Запорожской АЭС произойдет очередной полный блэкаут, который создает угрозу для радиационной безопасности, отметили в Минэнерго.

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Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, уже в третий раз за ноябрь из-за вражеских обстрелов отключилась одна из линий электропередачи, соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с украинской энергосистемой.

"Украинские энергетики начнут возобновление работы линии, как только позволит ситуация с безопасностью. Только возвращение Украине контроля над оккупированной Запорожской АЭС может гарантировать безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции. Каждый день оккупации станции приближает ЗАЭС к катастрофе", - добавил Галущенко.

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Напомним, из-за частых перебоев во внешнем электроснабжении ситуация на оккупированной Запорожской АЭС становится все опаснее. Под угрозой ядерной и радиационной опасности находится не только Украина, но и весь европейский регион.

1 октября российские войска атаковали подстанцию и обесточили линию питания временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.