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Запорожская АЭС в третий раз за месяц на грани блэкаута из-за обстрела РФ, - Минэнерго

Втретє за листопад Запорізька АЕС на межі блекауту

Ночью 30 ноября из-за вражеского обстрела Запорожская атомная станция потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную ЗАЭС с объединенной энергосистемой Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минэнерго.

Отмечается, что обеспечение внешнего питания станции, что необходимо для ее безопасного функционирования, уже в третий раз за ноябрь под угрозой. Сейчас станция питается только одной линией электропередачи.

В случае отключения станции от внешнего питания на Запорожской АЭС произойдет очередной полный блэкаут, который создает угрозу для радиационной безопасности, отметили в Минэнерго.

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Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, уже в третий раз за ноябрь из-за вражеских обстрелов отключилась одна из линий электропередачи, соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с украинской энергосистемой.

"Украинские энергетики начнут возобновление работы линии, как только позволит ситуация с безопасностью. Только возвращение Украине контроля над оккупированной Запорожской АЭС может гарантировать безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции. Каждый день оккупации станции приближает ЗАЭС к катастрофе", - добавил Галущенко.

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Напомним, из-за частых перебоев во внешнем электроснабжении ситуация на оккупированной Запорожской АЭС становится все опаснее. Под угрозой ядерной и радиационной опасности находится не только Украина, но и весь европейский регион.

1 октября российские войска атаковали подстанцию и обесточили линию питания временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

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обстрел (26906) Тарифы на электроэнергию (2163) Минэнерго (362) Запорожская АЭС (701) блэкаут (27)


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А де там МАГАТЕ?!
Чи вже бабоси кінчелись? Московія більше не годує з кремлівського столу?
МАГАТЕ вирішило все на Запорізькій АЕС пустити на призволяще?!
Так не довго й до ядерної аварії. До речі, екстренні відключення турбогенераторів та небезпека аварій на 2, 4 блоках вже були (за даними ВВС).
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30.11.2024 10:08 Ответить
МАГАТЕ краще себе почуває на інших АЕС України - на них безпечніше збирати та оприлюднювати усіляку статистику. Робити все одно вони нічого не будуть, а в безпеці такі "вправи" куди приємніші!
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30.11.2024 10:49 Ответить
Ну то не відновлюйте! Всеодно кацапи її не повернуть. А якщо повернуть то заміновану, і дистанційно підірвуть, і нас в цьому звинуватять!
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30.11.2024 10:36 Ответить
Ну то це проблеми кацапів і магате
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30.11.2024 11:11 Ответить
Так хай вже нею Росатом займається.
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30.11.2024 13:34 Ответить
 
 