В оккупированном Бердянске раздались взрывы: есть проблемы со светом и интернетом

Накануне вечером в оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели взрывы, после которых фиксируется отключение света и проблемы с интернетом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Бердянскую городскую военную администрацию.

Как отмечается, вечером 29 ноября жители нескольких микрорайонов (8 марта, Колония, Восточный проспект и др.) слышали звуки взрыва. Сразу после этого частично на 8-м марта и в Колонии исчезла электроэнергия. Некоторые горожане свидетельствовали о пожаре в районе трансформаторной подстанции.

"Кроме проблем со светом, бердянцы сообщают о перебоях с интернетом. Оператор "Поинт" обнародовал информацию об аварии на магистральной линии и переключении на резервный канал связи.

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Как сообщалось, в ночь на субботу, 23 ноября, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремел мощный взрыв.