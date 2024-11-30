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В оккупированном Бердянске раздались взрывы: есть проблемы со светом и интернетом

В окупованому Бердянську пролунав вибух

Накануне вечером в оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели взрывы, после которых фиксируется отключение света и проблемы с интернетом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Бердянскую городскую военную администрацию.

Как отмечается, вечером 29 ноября жители нескольких микрорайонов (8 марта, Колония, Восточный проспект и др.) слышали звуки взрыва. Сразу после этого частично на 8-м марта и в Колонии исчезла электроэнергия. Некоторые горожане свидетельствовали о пожаре в районе трансформаторной подстанции.

"Кроме проблем со светом, бердянцы сообщают о перебоях с интернетом. Оператор "Поинт" обнародовал информацию об аварии на магистральной линии и переключении на резервный канал связи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне усилили контрдиверсионный режим в оккупированном Бердянске, - Центр нацсопротивления

Как сообщалось, в ночь на субботу, 23 ноября, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремел мощный взрыв.

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Бердянск (443) взрыв (6727) Тарифы на электроэнергию (2163)


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Нарешті(На третій рік війни на ТОТ з чимось проблеми(((
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30.11.2024 09:24 Ответить
Лучше пусть горят подстанции на срашке, не в оккупированных городах
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30.11.2024 09:37 Ответить
 
 