Россияне усилили контрдиверсионный режим в оккупированном Бердянске, - Центр нацсопротивления

Россияне провели рейд в районах вокруг порта во временно оккупированном Бердянске.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"После удачных поражений инфраструктуры порта оккупанты искали наводчиков среди жителей окрестных домов, ведь враг так и не понял, что каждый украинец на временно оккупированных территориях помогает освобождению родного края", - говорится в сообщении.

По данным ЦНС, также в районе порта увеличилось количество проверок авто и прохожих. Как отмечается, особое внимание оккупанты обращают на телефоны и наличие паспорта РФ.

В Центре национального сопротивления отмечают, что все меры не дадут оккупантам результата, и Силы обороны в дальнейшем будут уничтожать врага где угодно: на передовой или глубоко в тылу.

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