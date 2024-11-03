Россияне усилили контрдиверсионный режим в оккупированном Бердянске, - Центр нацсопротивления
Россияне провели рейд в районах вокруг порта во временно оккупированном Бердянске.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.
"После удачных поражений инфраструктуры порта оккупанты искали наводчиков среди жителей окрестных домов, ведь враг так и не понял, что каждый украинец на временно оккупированных территориях помогает освобождению родного края", - говорится в сообщении.
По данным ЦНС, также в районе порта увеличилось количество проверок авто и прохожих. Как отмечается, особое внимание оккупанты обращают на телефоны и наличие паспорта РФ.
В Центре национального сопротивления отмечают, что все меры не дадут оккупантам результата, и Силы обороны в дальнейшем будут уничтожать врага где угодно: на передовой или глубоко в тылу.
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"Одеський ексвоєнком Борисов, підозюваний у незаконному збагаченні на 8,2 млн євро, може виїхати за кордон, - ЗМІ з посиланням на матеріали суду.
За інформацією журналістів, Борисов сидячи у СІЗО, оформляв собі інвалідність. Тож наразі він звільнений із ЗСУ за станом здоров'я зі зняттям з військового обліку. Це означає, що у разі застосування до нього запобіжного заходу, не пов'язаного із триманням під вартою, він може безперешкодно перетнути держкордон. Разом із тим, сторона захисту наполягала: Євген Борисов має «букет» хвороб, потребує постійного нагляду."
Зато нашлі много водкі!
Москалі там дуже комфортно себе почувають, новини тільки від нацспротиву!