Железнодорожный мост подорвали в оккупированном Бердянске, - ГВА
Во временно оккупированном Бердянске 27 октября взорвали железнодорожный мост.
Об этом сообщила пресс-служба ГВА, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера вечером в Бердянске прогремел громкий взрыв, особенно слышно было в микрорайоне Колония. По предварительной информации, был взорван железнодорожный мост между зданием Водоканала и автомойкой по Восточному проспекту", - говорится в сообщении.
Ожидаем уточненной информации.
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Дмитро Черних #470343
показать весь комментарий28.10.2024 10:16 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
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