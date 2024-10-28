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Железнодорожный мост подорвали в оккупированном Бердянске, - ГВА

В окупованому Бердянську підірвали залізничний міст

Во временно оккупированном Бердянске 27 октября взорвали железнодорожный мост.

Об этом сообщила пресс-служба ГВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера вечером в Бердянске прогремел громкий взрыв, особенно слышно было в микрорайоне Колония. По предварительной информации, был взорван железнодорожный мост между зданием Водоканала и автомойкой по Восточному проспекту", - говорится в сообщении.

Ожидаем уточненной информации.

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В окупованому Бердянську підірвали залізничний міст

Автор: 

Бердянск (445) взрыв (6815) мост (1031)


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Вже давно час підірвати усі мости від Маріка до Джанкоя !!))
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28.10.2024 10:16 Ответить
 
 