УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7224 відвідувача онлайн
Новини Війна
7 869 1

Залізничний міст підірвали в окупованому Бердянську, - МВА

В окупованому Бердянську підірвали залізничний міст

У тимчасово окупованому Бердянську 27 жовтня підірвали залізничний міст.

Про це повідомила пресслужба МВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора ввечері у Бердянську пролунав гучний вибух, особливо чутно який було в мікрорайоні Колонія. За попередньою інформацією, було підірвано залізничний міст між будівлею Водоканалу та автомийкою по Східному проспекту", - йдеться в повідомленні.

Наразі очікують на уточнену інформацію.

Також читайте: Російські окупанти встановили у Бердянську дедлайн для отримання паспортів РФ, - МВА

В окупованому Бердянську підірвали залізничний міст

Автор: 

Бердянськ (476) вибух (4621) міст (1265)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вже давно час підірвати усі мости від Маріка до Джанкоя !!))
показати весь коментар
28.10.2024 10:16 Відповісти
 
 