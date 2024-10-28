Залізничний міст підірвали в окупованому Бердянську, - МВА

У тимчасово окупованому Бердянську 27 жовтня підірвали залізничний міст.

Про це повідомила пресслужба МВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора ввечері у Бердянську пролунав гучний вибух, особливо чутно який було в мікрорайоні Колонія. За попередньою інформацією, було підірвано залізничний міст між будівлею Водоканалу та автомийкою по Східному проспекту", - йдеться в повідомленні.

Наразі очікують на уточнену інформацію.

