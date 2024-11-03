Росіяни посилили контрдиверсійний режим в окупованому Бердянську, - Центр нацспротиву

Росіяни провели рейд у районах навколо порту в тимчасово окупованому Бердянську.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"Після вдалих уражень інфраструктури порту окупанти шукали навідників серед мешканців навколишніх будинків, адже ворог так і не зрозумів, що кожен українець на тимчасово окупованих територіях допомагає звільненню рідного краю", - йдеться в повідомленні.

За даними ЦНС, також у районі порту збільшилась кількість перевірок авто та перехожих. Як зазначається, особливу увагу окупанти звертають на телефони й наявність паспорта РФ.

У Центрі національного спротиву зауважують, що всі заходи не дадуть окупантам результату, і Сили оборони надалі знищуватимуть ворога будь-де: на передовій чи глибоко в тилу.

Також читайте: Залізничний міст підірвали в окупованому Бердянську, - МВА