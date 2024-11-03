УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6868 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
731 4

Росіяни посилили контрдиверсійний режим в окупованому Бердянську, - Центр нацспротиву

Окупанти розшукують навідників у Бердянську

Росіяни провели рейд у районах навколо порту в тимчасово окупованому Бердянську.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

"Після вдалих уражень інфраструктури порту окупанти шукали навідників серед мешканців навколишніх будинків, адже ворог так і не зрозумів, що кожен українець на тимчасово окупованих територіях допомагає звільненню рідного краю", - йдеться в повідомленні.

За даними ЦНС, також у районі порту збільшилась кількість перевірок авто та перехожих. Як зазначається, особливу увагу окупанти звертають на телефони й наявність паспорта РФ.

У Центрі національного спротиву зауважують, що всі заходи не дадуть окупантам результату, і Сили оборони надалі знищуватимуть ворога будь-де: на передовій чи глибоко в тилу.

Також читайте: Залізничний міст підірвали в окупованому Бердянську, - МВА

Автор: 

Бердянськ (473) Центр національного спротиву (834)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А як ми боремося з диверсантами та іншими ворогами?
"Одеський ексвоєнком Борисов, підозюваний у незаконному збагаченні на 8,2 млн євро, може виїхати за кордон, - ЗМІ з посиланням на матеріали суду.
За інформацією журналістів, Борисов сидячи у СІЗО, оформляв собі інвалідність. Тож наразі він звільнений із ЗСУ за станом здоров'я зі зняттям з військового обліку. Це означає, що у разі застосування до нього запобіжного заходу, не пов'язаного із триманням під вартою, він може безперешкодно перетнути держкордон. Разом із тим, сторона захисту наполягала: Євген Борисов має «букет» хвороб, потребує постійного нагляду."
показати весь коментар
03.11.2024 13:23 Відповісти
"Після вдалих уражень інфраструктури порту окупанти шукали навідників серед мешканців

Зато нашлі много водкі!
показати весь коментар
03.11.2024 13:45 Відповісти
Що заважає зеленим генералам бомбанути по цьому порту, це ж не москалія і недалеко??!
Москалі там дуже комфортно себе почувають, новини тільки від нацспротиву!
показати весь коментар
03.11.2024 15:29 Відповісти
 
 