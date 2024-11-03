Росіяни посилили контрдиверсійний режим в окупованому Бердянську, - Центр нацспротиву
Росіяни провели рейд у районах навколо порту в тимчасово окупованому Бердянську.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
"Після вдалих уражень інфраструктури порту окупанти шукали навідників серед мешканців навколишніх будинків, адже ворог так і не зрозумів, що кожен українець на тимчасово окупованих територіях допомагає звільненню рідного краю", - йдеться в повідомленні.
За даними ЦНС, також у районі порту збільшилась кількість перевірок авто та перехожих. Як зазначається, особливу увагу окупанти звертають на телефони й наявність паспорта РФ.
У Центрі національного спротиву зауважують, що всі заходи не дадуть окупантам результату, і Сили оборони надалі знищуватимуть ворога будь-де: на передовій чи глибоко в тилу.
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"Одеський ексвоєнком Борисов, підозюваний у незаконному збагаченні на 8,2 млн євро, може виїхати за кордон, - ЗМІ з посиланням на матеріали суду.
За інформацією журналістів, Борисов сидячи у СІЗО, оформляв собі інвалідність. Тож наразі він звільнений із ЗСУ за станом здоров'я зі зняттям з військового обліку. Це означає, що у разі застосування до нього запобіжного заходу, не пов'язаного із триманням під вартою, він може безперешкодно перетнути держкордон. Разом із тим, сторона захисту наполягала: Євген Борисов має «букет» хвороб, потребує постійного нагляду."
Зато нашлі много водкі!
Москалі там дуже комфортно себе почувають, новини тільки від нацспротиву!