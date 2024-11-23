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Ночью в оккупированном Бердянске раздался взрыв: попадание по объекту россиян в районе порта

окупований Бердянськ

В ночь на субботу, 23 ноября, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремел мощный взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Бердянская городская военная администрация.

"Громко в районе порта. Примерно в 23:40 бердянцы услышали громкий взрыв", - говорится в сообщении.

Отмечается, по предварительной информации, украинские военные ночью ударили по объекту россиян в районе порта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне усилили контрдиверсионный режим в оккупированном Бердянске, - Центр нацсопротивления

Автор: 

Бердянск (443) взрыв (6728)


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Брехня, то катер просто на надвук перейшов і водорості загорілися. Щодня таке
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23.11.2024 08:28 Ответить
було би добре, якби захєрачили "нептуном" у балкер, який там вантажиться краденим вугіллям, і шоб він там і затонув прямо біля пірса.
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23.11.2024 08:37 Ответить
після влучання в нафтотанкер касапів, була домовленністьне пуляти по Однсі і не лякати ЧФлот та інших корит орків в ЧМорі... Це відповідь чому наші ракети не пуляли в Маріаольський порт і в Бердянський і по Криму і чому на 3-му році війни в Рдесі аідкрили пляжний сезон
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23.11.2024 09:39 Ответить
Порти в Бердянську і Маріуполі необхідно роздовбати в хлам!. Дивно що досі цього не зробили!
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23.11.2024 11:39 Ответить
 
 