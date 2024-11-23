Ночью в оккупированном Бердянске раздался взрыв: попадание по объекту россиян в районе порта

В ночь на субботу, 23 ноября, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремел мощный взрыв.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Бердянская городская военная администрация.

"Громко в районе порта. Примерно в 23:40 бердянцы услышали громкий взрыв", - говорится в сообщении.

Отмечается, по предварительной информации, украинские военные ночью ударили по объекту россиян в районе порта.

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