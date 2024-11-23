Ночью в оккупированном Бердянске раздался взрыв: попадание по объекту россиян в районе порта
В ночь на субботу, 23 ноября, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремел мощный взрыв.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Бердянская городская военная администрация.
"Громко в районе порта. Примерно в 23:40 бердянцы услышали громкий взрыв", - говорится в сообщении.
Отмечается, по предварительной информации, украинские военные ночью ударили по объекту россиян в районе порта.
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Консулъ Лаптевых #593778
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Urs
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Caesar Rsi #584702
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Toyvo Sivergs #552969
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