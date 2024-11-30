Росіяни протягом дня з різного озброєння обстріляли шість громад Сумщини, пролунало 69 вибухів
Впродовж дня 30 листопада російські загарбники здійснили 42 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 69 вибухів.
Про це повідомила Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Під ворожими обстрілами опинилися:
- Краснопільська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухових пристроїв (12 вибухів), мінометний обстріл (7 вибухів), атаку FPV-дроном (1 вибух), обстріл із РСЗВ (15 вибухів).
- Великописарівська громада: зафіксовано скидання з БпЛА вибухових пристроїв (7 вибухів), атаку FPV-дронами (14 вибухів), мінометний обстріл (5 вибухів).
- Миропільська громада: ворог бив зі ствольної артилерії (3 вибухи). Як наслідок, пошкоджено нежитлове приміщення.
- Есманьська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.
- Середино-Будська громада: завдано атаки FPV-дронами (2 вибухи).
- Шалигинська громада: здійснено атаку FPV-дроном (1 вибух).
Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський призначив Сергія Кривошеєнка начальником Сумської МВА.
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Luk Viktor
показати весь коментар30.11.2024 22:37 Відповісти Мені подобається 0
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