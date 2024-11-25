Зеленський призначив Кривошеєнка начальником Сумської МВА

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Кривошеєнка начальником Сумської МВА.

Відповідне розпорядження оприлюднено на сайті ОП, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити КРИВОШЕЄНКА Сергія Володимировича начальником Сумської міської військової адміністрації Сумського району Сумської області", - йдеться в повідомленні.

Іншим розпорядженням він звільнив з цієї посади Олексія Дрозденка.

Що відомо про Сергія Кривошеєнка

Кривошеєнко обіймав посаду заступника Дрозденка із серпня 2024 року. Народився в Донецьку. У січні 2022 року він закінчив Запорізький національний університет.

За даними МВА, Кривошеєнко має досвід роботи на керівних посадах.

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