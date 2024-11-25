Зеленський призначив Кривошеєнка начальником Сумської МВА
Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Кривошеєнка начальником Сумської МВА.
Відповідне розпорядження оприлюднено на сайті ОП, інформує Цензор.НЕТ.
"Призначити КРИВОШЕЄНКА Сергія Володимировича начальником Сумської міської військової адміністрації Сумського району Сумської області", - йдеться в повідомленні.
Іншим розпорядженням він звільнив з цієї посади Олексія Дрозденка.
Що відомо про Сергія Кривошеєнка
Кривошеєнко обіймав посаду заступника Дрозденка із серпня 2024 року. Народився в Донецьку. У січні 2022 року він закінчив Запорізький національний університет.
За даними МВА, Кривошеєнко має досвід роботи на керівних посадах.
Топ коментарі
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Близько 80% енергетичної інфраструктури України пошкоджено чи зруйновано. За температури нижче нуля Україні загрожують смертельні зимові морози.
Видання, з посиланням на джерела, пише, що колишній заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко вимагав від компаній 10-відсоткову плату за відбір і подання їхніх проектів на затвердження.
Джерела також повідомили, що під час офіційних поїздок до регіонів Тимошенко стягував плату у розмірі 10 000 доларів із компаній, які хотіли отримати візит президента.
-30 було десь у 80х, а зараз взагалі - якщо -15, то не більше тижня..
2 а чому дончанин не боронить свою землю а сібався подалі???
3 чому він досі не призваний???
4 а чи не мігби цю посаду зайняти військови, офіцер, пенсіонер який розуміється саме на обороні а не на деребані???
короче....
зелений шабаш продовжується...
"Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук нагородив медаллю "За особливі заслуги перед українським народом" болгарського політика та олігарха Деляна Пеєвські, проти якого країни Заходу ввели санкції у зв'язку з причетністю до корупції та зловживанням владою."
"...з нагоди 1000 днів із початку повномасштабного вторгнення Росії до України"
З нагоди, сук@!