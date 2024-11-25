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Зеленський призначив Кривошеєнка начальником Сумської МВА

Сергій Кривошеєнко: новий глава Сумської МВА

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Кривошеєнка начальником Сумської МВА.

Відповідне розпорядження оприлюднено на сайті ОП, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити КРИВОШЕЄНКА Сергія Володимировича начальником Сумської міської військової адміністрації Сумського району Сумської області", - йдеться в повідомленні.

Іншим розпорядженням він звільнив з цієї посади Олексія Дрозденка.

Що відомо про Сергія Кривошеєнка

Кривошеєнко обіймав посаду заступника Дрозденка із серпня 2024 року. Народився в Донецьку. У січні 2022 року він закінчив Запорізький національний університет.

За даними МВА, Кривошеєнко має досвід роботи на керівних посадах.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23803) призначення (2286) Сумська область (3664)


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Топ коментарі
+17
1 на сумщині нема людей з досвідом керівника, треба дончанина туда.
2 а чому дончанин не боронить свою землю а сібався подалі???
3 чому він досі не призваний???
4 а чи не мігби цю посаду зайняти військови, офіцер, пенсіонер який розуміється саме на обороні а не на деребані???
короче....
зелений шабаш продовжується...
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25.11.2024 12:58
+12
«На секретному об'єкті під Києвом бригадний генерал спостерігав, як вибухи руйнують бетонну конструкцію, яку таємно допомогла створити його команда із десяти британських військових інженерів, офіцерів розвідки та дипломатів. Британські інженери, а також команди з Америки, Німеччини та Японії порадили своїм українським колегам збудувати конструкції для захисту енергосистеми України від російських атак. Однак через дев'ять місяців уряд президента Зеленського так і не зробив цього.», - пише видання у статті під назвою «Через корупцію в енергетиці українцям загрожує смертельний мороз».

Близько 80% енергетичної інфраструктури України пошкоджено чи зруйновано. За температури нижче нуля Україні загрожують смертельні зимові морози.

Видання, з посиланням на джерела, пише, що колишній заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко вимагав від компаній 10-відсоткову плату за відбір і подання їхніх проектів на затвердження.

Джерела також повідомили, що під час офіційних поїздок до регіонів Тимошенко стягував плату у розмірі 10 000 доларів із компаній, які хотіли отримати візит президента.
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25.11.2024 12:37
+11
А може д'єрмак призначив, а хрінпіду озвучив
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25.11.2024 12:31
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А може д'єрмак призначив, а хрінпіду озвучив
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25.11.2024 12:31 Відповісти
Урааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.11.2024 12:33 Відповісти
На яких "керівних посадах"?
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25.11.2024 12:33 Відповісти
... не на часі!
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25.11.2024 12:37 Відповісти
В "очісткє" служив?
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25.11.2024 13:09 Відповісти
Можливо людина компетентна, головне щоб не як з послом України в Болгарії. "Має кваліфікацію" і крапка.
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25.11.2024 12:38 Відповісти
Тут головне, щоб не українець...
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25.11.2024 12:37 Відповісти
«На секретному об'єкті під Києвом бригадний генерал спостерігав, як вибухи руйнують бетонну конструкцію, яку таємно допомогла створити його команда із десяти британських військових інженерів, офіцерів розвідки та дипломатів. Британські інженери, а також команди з Америки, Німеччини та Японії порадили своїм українським колегам збудувати конструкції для захисту енергосистеми України від російських атак. Однак через дев'ять місяців уряд президента Зеленського так і не зробив цього.», - пише видання у статті під назвою «Через корупцію в енергетиці українцям загрожує смертельний мороз».

Близько 80% енергетичної інфраструктури України пошкоджено чи зруйновано. За температури нижче нуля Україні загрожують смертельні зимові морози.

Видання, з посиланням на джерела, пише, що колишній заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко вимагав від компаній 10-відсоткову плату за відбір і подання їхніх проектів на затвердження.

Джерела також повідомили, що під час офіційних поїздок до регіонів Тимошенко стягував плату у розмірі 10 000 доларів із компаній, які хотіли отримати візит президента.
показати весь коментар
25.11.2024 12:37 Відповісти
Смертельні зимові морози то на болотах. Там й -50 бува..

-30 було десь у 80х, а зараз взагалі - якщо -15, то не більше тижня..
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25.11.2024 13:00 Відповісти
Це на кишенькові витрати за занос свого пердака в тучи іншу область.
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25.11.2024 13:44 Відповісти
Компанії придурків і дегенератів? Який припаряний платить щоб до нього хтось приїхав?
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25.11.2024 16:43 Відповісти
"Донецьк порожняк не гоне"
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25.11.2024 12:39 Відповісти
Усьо будіт Данбас...пам'ятаємо...
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25.11.2024 12:56 Відповісти
4мо готує сумську область до здачі
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25.11.2024 12:43 Відповісти
Міг би жінку призначити, а цей бугай і в окопі б згодився.
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25.11.2024 12:45 Відповісти
на всі посади скумбрій не наберешся.
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25.11.2024 13:00 Відповісти
Зате даунбасні вистачає.
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25.11.2024 13:06 Відповісти
згідно зайнятих посад, титульна нація в Україні- це g2, кацапи та інші "переселенці" в хати винищених українців.
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25.11.2024 13:10 Відповісти
1 на сумщині нема людей з досвідом керівника, треба дончанина туда.
2 а чому дончанин не боронить свою землю а сібався подалі???
3 чому він досі не призваний???
4 а чи не мігби цю посаду зайняти військови, офіцер, пенсіонер який розуміється саме на обороні а не на деребані???
короче....
зелений шабаш продовжується...
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25.11.2024 12:58 Відповісти
Краще б пересидент пояснив оце:
"Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук нагородив медаллю "За особливі заслуги перед українським народом" болгарського політика та олігарха Деляна Пеєвські, проти якого країни Заходу ввели санкції у зв'язку з причетністю до корупції та зловживанням владою."
"...з нагоди 1000 днів із початку повномасштабного вторгнення Росії до України"
З нагоди, сук@!
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25.11.2024 12:59 Відповісти
Это что за биография - "родился в Донецке,два года назад получил диплом,имеет досвид керивных посад",попахивает криминалом.
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25.11.2024 12:59 Відповісти
Який молодий...тільки в 2022 році вищу освіту отримав....ще ж йому ще і 28 немає...
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25.11.2024 13:02 Відповісти
Шапки з перехожих не знімав і то добре
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25.11.2024 13:05 Відповісти
ОВА, МВА, що долі РайонаВА, ПрибудинковаВА....
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25.11.2024 13:44 Відповісти
Головне для Зеленої банди - щоб кандидат мав рашиський паспорт, кацапську освіту, родину в рашці, брата в мгб днр або білорусі, дружину яи батьків в росії.
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25.11.2024 19:16 Відповісти
 
 