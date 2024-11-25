Зеленский назначил Кривошеенко начальником Сумской ГВА
Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Кривошеенко начальником Сумской ГВА.
Соответствующее распоряжение обнародовано на сайте ОП, информирует Цензор.НЕТ.
"Назначить КРИВОШЕЕНКО Сергея Владимировича начальником Сумской городской военной администрации Сумского района Сумской области", - говорится в сообщении.
Другим распоряжением он уволил с этой должности Алексея Дрозденко.
Что известно о Сергее Кривошеенко
Кривошеенко занимал должность заместителя Дрозденко с августа 2024 года. Родился в Донецке. В январе 2022 года он окончил Запорожский национальный университет.
По данным ГВА, Кривошеенко имеет опыт работы на руководящих должностях.
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Близько 80% енергетичної інфраструктури України пошкоджено чи зруйновано. За температури нижче нуля Україні загрожують смертельні зимові морози.
Видання, з посиланням на джерела, пише, що колишній заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко вимагав від компаній 10-відсоткову плату за відбір і подання їхніх проектів на затвердження.
Джерела також повідомили, що під час офіційних поїздок до регіонів Тимошенко стягував плату у розмірі 10 000 доларів із компаній, які хотіли отримати візит президента.
-30 було десь у 80х, а зараз взагалі - якщо -15, то не більше тижня..
2 а чому дончанин не боронить свою землю а сібався подалі???
3 чому він досі не призваний???
4 а чи не мігби цю посаду зайняти військови, офіцер, пенсіонер який розуміється саме на обороні а не на деребані???
короче....
зелений шабаш продовжується...
"Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук нагородив медаллю "За особливі заслуги перед українським народом" болгарського політика та олігарха Деляна Пеєвські, проти якого країни Заходу ввели санкції у зв'язку з причетністю до корупції та зловживанням владою."
"...з нагоди 1000 днів із початку повномасштабного вторгнення Росії до України"
З нагоди, сук@!