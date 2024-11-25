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Зеленский назначил Кривошеенко начальником Сумской ГВА

Сергій Кривошеєнко: новий глава Сумської МВА

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Кривошеенко начальником Сумской ГВА.

Соответствующее распоряжение обнародовано на сайте ОП, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить КРИВОШЕЕНКО Сергея Владимировича начальником Сумской городской военной администрации Сумского района Сумской области", - говорится в сообщении.

Другим распоряжением он уволил с этой должности Алексея Дрозденко.

Что известно о Сергее Кривошеенко

Кривошеенко занимал должность заместителя Дрозденко с августа 2024 года. Родился в Донецке. В январе 2022 года он окончил Запорожский национальный университет.

По данным ГВА, Кривошеенко имеет опыт работы на руководящих должностях.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20268) назначение (2170) Сумская область (3029)


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Топ комментарии
+17
1 на сумщині нема людей з досвідом керівника, треба дончанина туда.
2 а чому дончанин не боронить свою землю а сібався подалі???
3 чому він досі не призваний???
4 а чи не мігби цю посаду зайняти військови, офіцер, пенсіонер який розуміється саме на обороні а не на деребані???
короче....
зелений шабаш продовжується...
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25.11.2024 12:58
+12
«На секретному об'єкті під Києвом бригадний генерал спостерігав, як вибухи руйнують бетонну конструкцію, яку таємно допомогла створити його команда із десяти британських військових інженерів, офіцерів розвідки та дипломатів. Британські інженери, а також команди з Америки, Німеччини та Японії порадили своїм українським колегам збудувати конструкції для захисту енергосистеми України від російських атак. Однак через дев'ять місяців уряд президента Зеленського так і не зробив цього.», - пише видання у статті під назвою «Через корупцію в енергетиці українцям загрожує смертельний мороз».

Близько 80% енергетичної інфраструктури України пошкоджено чи зруйновано. За температури нижче нуля Україні загрожують смертельні зимові морози.

Видання, з посиланням на джерела, пише, що колишній заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко вимагав від компаній 10-відсоткову плату за відбір і подання їхніх проектів на затвердження.

Джерела також повідомили, що під час офіційних поїздок до регіонів Тимошенко стягував плату у розмірі 10 000 доларів із компаній, які хотіли отримати візит президента.
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25.11.2024 12:37
+11
А може д'єрмак призначив, а хрінпіду озвучив
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25.11.2024 12:31
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Правила форума Совет форумчан
А може д'єрмак призначив, а хрінпіду озвучив
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25.11.2024 12:31 Ответить
Урааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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25.11.2024 12:33 Ответить
На яких "керівних посадах"?
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25.11.2024 12:33 Ответить
... не на часі!
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25.11.2024 12:37 Ответить
В "очісткє" служив?
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25.11.2024 13:09 Ответить
Можливо людина компетентна, головне щоб не як з послом України в Болгарії. "Має кваліфікацію" і крапка.
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25.11.2024 12:38 Ответить
Тут головне, щоб не українець...
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25.11.2024 12:37 Ответить
«На секретному об'єкті під Києвом бригадний генерал спостерігав, як вибухи руйнують бетонну конструкцію, яку таємно допомогла створити його команда із десяти британських військових інженерів, офіцерів розвідки та дипломатів. Британські інженери, а також команди з Америки, Німеччини та Японії порадили своїм українським колегам збудувати конструкції для захисту енергосистеми України від російських атак. Однак через дев'ять місяців уряд президента Зеленського так і не зробив цього.», - пише видання у статті під назвою «Через корупцію в енергетиці українцям загрожує смертельний мороз».

Близько 80% енергетичної інфраструктури України пошкоджено чи зруйновано. За температури нижче нуля Україні загрожують смертельні зимові морози.

Видання, з посиланням на джерела, пише, що колишній заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко вимагав від компаній 10-відсоткову плату за відбір і подання їхніх проектів на затвердження.

Джерела також повідомили, що під час офіційних поїздок до регіонів Тимошенко стягував плату у розмірі 10 000 доларів із компаній, які хотіли отримати візит президента.
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25.11.2024 12:37 Ответить
Смертельні зимові морози то на болотах. Там й -50 бува..

-30 було десь у 80х, а зараз взагалі - якщо -15, то не більше тижня..
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25.11.2024 13:00 Ответить
Це на кишенькові витрати за занос свого пердака в тучи іншу область.
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25.11.2024 13:44 Ответить
Компанії придурків і дегенератів? Який припаряний платить щоб до нього хтось приїхав?
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25.11.2024 16:43 Ответить
"Донецьк порожняк не гоне"
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25.11.2024 12:39 Ответить
Усьо будіт Данбас...пам'ятаємо...
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25.11.2024 12:56 Ответить
4мо готує сумську область до здачі
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25.11.2024 12:43 Ответить
Міг би жінку призначити, а цей бугай і в окопі б згодився.
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25.11.2024 12:45 Ответить
на всі посади скумбрій не наберешся.
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25.11.2024 13:00 Ответить
Зате даунбасні вистачає.
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25.11.2024 13:06 Ответить
згідно зайнятих посад, титульна нація в Україні- це g2, кацапи та інші "переселенці" в хати винищених українців.
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25.11.2024 13:10 Ответить
1 на сумщині нема людей з досвідом керівника, треба дончанина туда.
2 а чому дончанин не боронить свою землю а сібався подалі???
3 чому він досі не призваний???
4 а чи не мігби цю посаду зайняти військови, офіцер, пенсіонер який розуміється саме на обороні а не на деребані???
короче....
зелений шабаш продовжується...
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25.11.2024 12:58 Ответить
Краще б пересидент пояснив оце:
"Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук нагородив медаллю "За особливі заслуги перед українським народом" болгарського політика та олігарха Деляна Пеєвські, проти якого країни Заходу ввели санкції у зв'язку з причетністю до корупції та зловживанням владою."
"...з нагоди 1000 днів із початку повномасштабного вторгнення Росії до України"
З нагоди, сук@!
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25.11.2024 12:59 Ответить
Это что за биография - "родился в Донецке,два года назад получил диплом,имеет досвид керивных посад",попахивает криминалом.
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25.11.2024 12:59 Ответить
Який молодий...тільки в 2022 році вищу освіту отримав....ще ж йому ще і 28 немає...
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25.11.2024 13:02 Ответить
Шапки з перехожих не знімав і то добре
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25.11.2024 13:05 Ответить
ОВА, МВА, що долі РайонаВА, ПрибудинковаВА....
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25.11.2024 13:44 Ответить
Головне для Зеленої банди - щоб кандидат мав рашиський паспорт, кацапську освіту, родину в рашці, брата в мгб днр або білорусі, дружину яи батьків в росії.
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25.11.2024 19:16 Ответить
 
 