Чотири людини загинули, пошкоджена цивільна забудова, триває рятувальна операція, - Зеленський про наслідки удару РФ по Дніпровському району. ВIДЕО
У суботу, 30 листопада, ворог завдав удару по Дніпровському району Дніпропетровської області. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих внаслідок російської атаки.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз на Дніпровщині рятувальна операція після ракетного удару. Пошкоджена звичайна цивільна забудова: житловий будинок та магазин у селищі Царичанка. На цей час відомо, що чотири людини вбиті цим російським ударом. Мої співчуття", - сказав глава держави.
Також президент зауважив, що сьогодні загарбники продовжили надзвичайно підлий терор проти херсонців. Через російську атаку дроном на автобус у місті четверо поранених.
"І так майже кожен день Україна захищається від цього абсолютно нелюдського тиску. Я вдячний усім, хто нам допомагає пройти все це, захиститись від терору і зберегти життя для людей", - додав Зеленський.
Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки РФ на Дніпропетровщину є загиблі та постраждалі.
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Був би в Україні НОРМАЛЬНИЙ президент - пуйло б не напало
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Ідіоті́я (від грец. ἰδιωτεία (idioteia) -«невігластво» - найсильніший ступінь розумової відсталості , що характеризується майже повною відсутністю ...
Хоча це ЧМО Iзраiлю добряче насолило поцоватими голосуваннями в ООН.
Знайдемо де завгодно i привеземо в суд !
Хтось ще пам'ятає обов'язки Президента? То що там з мінами для мінометів, дронами, зменшенням контрольованої ЗСУ території на Курщині, повзучою окупацією наших територій на Сході, провалом перемовин з Південною Кореєю, корупцією (а насправді крадіжками та саботаже) в МО, ґвалтом на міжнародній арені з приводу розстрілу беззбройних полонених чи використання окупантами хімічної зброї?
І це тільки те, що згадалось відразу!
Сподіваюсь, що "смєтунам" нормуль все це "заходить" під "піввареника", "дешеву" цибулю і яйця та "кінець" усіляких епох "клятого бариги" і всіх "папєрєднікав".