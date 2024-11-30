УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11103 відвідувача онлайн
Новини Війна
8 552 48

Чотири людини загинули, пошкоджена цивільна забудова, триває рятувальна операція, - Зеленський про наслідки удару РФ по Дніпровському району. ВIДЕО

У суботу, 30 листопада, ворог завдав удару по Дніпровському району Дніпропетровської області. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих внаслідок російської атаки.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз на Дніпровщині рятувальна операція після ракетного удару. Пошкоджена звичайна цивільна забудова: житловий будинок та магазин у селищі Царичанка. На цей час відомо, що чотири людини вбиті цим російським ударом. Мої співчуття", - сказав глава держави.

Також президент зауважив, що сьогодні загарбники продовжили надзвичайно підлий терор проти херсонців. Через російську атаку дроном на автобус у місті четверо поранених.

"І так майже кожен день Україна захищається від цього абсолютно нелюдського тиску. Я вдячний усім, хто нам допомагає пройти все це, захиститись від терору і зберегти життя для людей", - додав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки РФ на Дніпропетровщину є загиблі та постраждалі.

Дивіться також: Війська РФ били по Нікопольщині артилерією та дронами: загинув чоловік, пошкоджено будинки, промпідприємство, ЛЕП. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) обстріл (28392) Дніпропетровська область (3712) Царичанка (5)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
Часи керування Зеленого виродка вже стали найтемнішими сторінками історії України. А такої втрати населення не було навіть в часи Голодомору.
показати весь коментар
30.11.2024 20:44
+18
Про те, що кацапи вдарили по Дніпропетровщині, вбили людей і посеред зими залишили людей без даху ми і без президента знаємо. Для цього у 21 столітті дуже розвинутий інтернет. Це задача журналістів. А що ти, Боневтіке зробив, щоб людей не вбивали здурівші кацапи? До чого ти готував Україну з 2019 року, до шашликів? Вийшло? І ще вистачає совісті і наглості щось там патякати? Чи ти краще від ворога, який вбиває мирних людей?
показати весь коментар
30.11.2024 21:00
+16
Статист хрипатий
показати весь коментар
30.11.2024 20:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
30.11.2024 20:35 Відповісти
Шо на нарiк на прев'юшцi?
показати весь коментар
30.11.2024 20:41 Відповісти
путін дуже хоче бути царьом в Україні, та українці цього дуже не хочуть. То ж пуйло каже, тоді я вас бомбитиму шахедами, кабами, орєшніком. Весь світ йому говорить, що це ідіотизм, та на любі аргументи він тільки стриба та хлопа крилами як куриця. Ну це якийсь цирк, де клоуном виступає старий кретин путін.
показати весь коментар
30.11.2024 20:43 Відповісти
Часи керування Зеленого виродка вже стали найтемнішими сторінками історії України. А такої втрати населення не було навіть в часи Голодомору.
показати весь коментар
30.11.2024 20:44 Відповісти
Голодомор забрав від десяти мільйонів. І тоді не було шансу виїхати і сісти на шию тодішньому канцлеру Німеччини, герру Адольфу
показати весь коментар
30.11.2024 21:41 Відповісти
" ... від десяти мільйонів ..." - це мабуть демографічні втрати. Приблизно.
показати весь коментар
30.11.2024 22:25 Відповісти
Це ті, хто вмер від голоду. Але насправді, ця цифра може бути набагато більша
показати весь коментар
30.11.2024 23:23 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2024 23:29 Відповісти
Малювання більше ноликів об"єктивності не додасть. Чекаємо на відкриття архівів Кремля.
показати весь коментар
01.12.2024 17:09 Відповісти
Для тебе, це просто нолики
показати весь коментар
01.12.2024 18:14 Відповісти
Дайте вгадаю - Ви молетесь за душу кожного загиблого ??
показати весь коментар
02.12.2024 11:46 Відповісти
Не вгадали. Спробуйте ще
показати весь коментар
02.12.2024 16:00 Відповісти
У сенсі ? Це Зеленський організував війну ? Чи Ви думав, що він чарівник ?
показати весь коментар
30.11.2024 22:24 Відповісти
Він Президент і відповідальний за обороноздатність.
показати весь коментар
01.12.2024 05:45 Відповісти
Він її провокував
Був би в Україні НОРМАЛЬНИЙ президент - пуйло б не напало
показати весь коментар
01.12.2024 06:41 Відповісти
То нащо тоді нам Президент?
показати весь коментар
01.12.2024 07:30 Відповісти
До чого тут США?
показати весь коментар
01.12.2024 11:04 Відповісти
Український виборець у 2019 р. обрав такого Президента - 73% / 46%
показати весь коментар
01.12.2024 17:10 Відповісти
Це зайвий раз підкреслює що ідіотів більше ніж розумних людей...у будь якій країні
показати весь коментар
01.12.2024 19:07 Відповісти
термін "ідіот" має суспільно-політичне значення та медичне

Ідіот (давньогрецький термін) - людина, що живе у відриві від суспільного життя, не бере участі у загальних зборах громадян поліса та інших формах державного і громадського демократичного управління.

Ідіоті́я (від грец. ἰδιωτεία (idioteia) -«невігластво» - найсильніший ступінь розумової відсталості , що характеризується майже повною відсутністю ...
показати весь коментар
03.12.2024 22:46 Відповісти
А хіба це не очевидно? Саме КЛОВАН зі своїм ЗЕшмурдяком своїми діями за 3 передвоєнні роки по-факту і накрив для Путла обідній стіл та поклав на нього Україну - "Кушайте , Владимир Владимирович, Украина Зеленского - это очень вкусно". Путло і їси , аж рохкає від задоволення.
показати весь коментар
01.12.2024 08:22 Відповісти
Усі претензії до безликого виборця ! Гримаса демократії.
показати весь коментар
01.12.2024 17:11 Відповісти
Лідора вже нічого не виправить. Його друга професія - обманювати людей. Проте, а чого друга. Актор завжди обманює людей, граючи роль іншої людини. Хіба це не Брехня ? Для глядача - НІ. А для громадян країни ? Мене вже його "уловки актера" не дістануть. Бо мудрість приходить з роками та з кількістю набитих гуль на лобі. Пішов він з його "співчуттями" та "крокодилячими сльозми". Нехай доведе свою Людяність, написавши заяву на звільнення. Це буде крок його до виправлення.
показати весь коментар
30.11.2024 20:47 Відповісти
Якого ще виправлення? Йому повезе, якщо його першими зловлять американці, тоді просто його знищать фінансово і дадуть 400-500 років тюрьми. А якщо воно попаде в руки українцям, або кацапам, то саджати не будуть. Грохнуть. З такою кармою не живуть.
показати весь коментар
30.11.2024 21:11 Відповісти
Та він ще сподівається ... на штучний інтелект або на *****. Ростов - нє дєрєвня. А американці не євреї. Вони не переслідують злочинців у сараї.
показати весь коментар
30.11.2024 21:14 Відповісти
Не переймайтеся. Iзраiль своiх громадян не видає.
Хоча це ЧМО Iзраiлю добряче насолило поцоватими голосуваннями в ООН.
показати весь коментар
01.12.2024 07:11 Відповісти
Не припомню, щоб Зе їздило до Ізраїлю вже під час війни. Ви праві, за наказом кремлівських кураторів воно добряче посварилося з історичною батьківщиною, щоб не допустити воєнного союзу з Україною і тому ховатися там тепер взагалі не варіант. Бразилія, Конго, ОАЄ.. Нова Гвінея. Варіанти є. Тому потрібен спец підрозділ, для пошуку цього виродка після війни він же і суд присяжних буде, з оголошенням і виконанням вироку на місці.
показати весь коментар
01.12.2024 08:19 Відповісти
Дайош украiнський МОССАД !!!
Знайдемо де завгодно i привеземо в суд !
показати весь коментар
07.12.2024 01:50 Відповісти
Статист хрипатий
показати весь коментар
30.11.2024 20:48 Відповісти
статист новости цитирует обещания и всякую чуш зачем эти гундосики каждый день через месяц рейтинг будеть зеро народ уже просто ненавидит эту шоблу и закипает
показати весь коментар
30.11.2024 20:54 Відповісти
Гундосики тому, що цей клоун вважає що йому і досі несамовито аплодують ...дерьмак запевняє його, що всі українці його маячню слухають ...
показати весь коментар
30.11.2024 21:42 Відповісти
Коломойша звітує рашистам про трупи земляків - ті аплодують
показати весь коментар
30.11.2024 20:58 Відповісти
Та нахрін мені ця вечірня статистика від диктора з калідору, тамбуру потяга, кабінету, вбиральні, погреба/бункера чи якоїсь комори (необхідне підкреслити)? За що отримує гроші прес-секретар цього недолугого?
Хтось ще пам'ятає обов'язки Президента? То що там з мінами для мінометів, дронами, зменшенням контрольованої ЗСУ території на Курщині, повзучою окупацією наших територій на Сході, провалом перемовин з Південною Кореєю, корупцією (а насправді крадіжками та саботаже) в МО, ґвалтом на міжнародній арені з приводу розстрілу беззбройних полонених чи використання окупантами хімічної зброї?
І це тільки те, що згадалось відразу!
Сподіваюсь, що "смєтунам" нормуль все це "заходить" під "піввареника", "дешеву" цибулю і яйця та "кінець" усіляких епох "клятого бариги" і всіх "папєрєднікав".
показати весь коментар
30.11.2024 20:59 Відповісти
Про те, що кацапи вдарили по Дніпропетровщині, вбили людей і посеред зими залишили людей без даху ми і без президента знаємо. Для цього у 21 столітті дуже розвинутий інтернет. Це задача журналістів. А що ти, Боневтіке зробив, щоб людей не вбивали здурівші кацапи? До чого ти готував Україну з 2019 року, до шашликів? Вийшло? І ще вистачає совісті і наглості щось там патякати? Чи ти краще від ворога, який вбиває мирних людей?
показати весь коментар
30.11.2024 21:00 Відповісти
Я сподівався на крок Лідора дещо скромний. Пожертва своїх мільярдів на допомогу цим жертвам його безтурботності на посту "президента". Але своя косоворотка ближче до ... пуза.
показати весь коментар
30.11.2024 21:17 Відповісти
Бідня люди. З одного боку постійно б'є ракетами ворог, а з іншого, корумпована влада обкрадає їх і бьреше.
показати весь коментар
30.11.2024 21:29 Відповісти
І як завжди безграмотне: "чотири людини".
показати весь коментар
30.11.2024 21:30 Відповісти
а це його відношення, а не тільки безграмотність
показати весь коментар
01.12.2024 07:35 Відповісти
Диктором працюе?
показати весь коментар
30.11.2024 21:39 Відповісти
Краще нехай гадьониш про браковані міни і про свого умєрку з рєзніковим розповість
показати весь коментар
30.11.2024 23:08 Відповісти
це канєшно інтєрєсно, а як там тЮлька в Дубаях, сцикаладу тобі дубайського передала, до виборів готова? х..ло дав грошей?
показати весь коментар
01.12.2024 07:38 Відповісти
Тобі, Януковічу, краще знати, кому твій пуйло що дає. Цепка на шії не муляє? Помиїв вистачає?
показати весь коментар
01.12.2024 08:48 Відповісти
жри не обляпайся. а тЮлька з усіх сторін приймає, нічого не нагадує? від Кадафі, від пуйла, тап купа їх
показати весь коментар
02.12.2024 22:53 Відповісти
Подивіться на ці бігаючі каламутні очі - перед нами класичний наркоман, що вже навіть не пробує того втаїти. І він нами керує і веде у прірву.
показати весь коментар
30.11.2024 23:19 Відповісти
ЙДИ ПОСПИ ВЖЕ !!!
показати весь коментар
01.12.2024 00:03 Відповісти
 
 