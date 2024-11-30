Чотири людини загинули, пошкоджена цивільна забудова, триває рятувальна операція, - Зеленський про наслідки удару РФ по Дніпровському району. ВIДЕО

У суботу, 30 листопада, ворог завдав удару по Дніпровському району Дніпропетровської області. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих внаслідок російської атаки.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз на Дніпровщині рятувальна операція після ракетного удару. Пошкоджена звичайна цивільна забудова: житловий будинок та магазин у селищі Царичанка. На цей час відомо, що чотири людини вбиті цим російським ударом. Мої співчуття", - сказав глава держави.

Також президент зауважив, що сьогодні загарбники продовжили надзвичайно підлий терор проти херсонців. Через російську атаку дроном на автобус у місті четверо поранених.

"І так майже кожен день Україна захищається від цього абсолютно нелюдського тиску. Я вдячний усім, хто нам допомагає пройти все це, захиститись від терору і зберегти життя для людей", - додав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки РФ на Дніпропетровщину є загиблі та постраждалі.

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