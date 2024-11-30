Четыре человека погибли, повреждена гражданская застройка, продолжается спасательная операция, - Зеленский о последствиях удара РФ по Днепровскому району. ВИДЕО

В субботу, 30 ноября, враг нанес удар по Днепровскому району Днепропетровской области. По состоянию на сейчас известно о четырех погибших в результате российской атаки.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас на Днепровщине продолжается спасательная операция после ракетного удара. Повреждена обычная гражданская застройка: жилой дом и магазин в поселке Царичанка. В настоящее время известно, что четыре человека убиты этим российским ударом. Мои соболезнования", - сказал глава государства.

Также президент отметил, что сегодня захватчики продолжили чрезвычайно подлый террор против херсонцев. Из-за российской атаки дроном на автобус в городе четверо раненых.

"И так почти каждый день Украина защищается от этого абсолютно бесчеловечного давления. Я благодарен всем, кто нам помогает пройти все это, защититься от террора и сохранить жизнь для людей", - добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что в результате атаки РФ на Днепропетровщину есть погибшие и пострадавшие.

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