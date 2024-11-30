Четыре человека погибли, повреждена гражданская застройка, продолжается спасательная операция, - Зеленский о последствиях удара РФ по Днепровскому району. ВИДЕО
В субботу, 30 ноября, враг нанес удар по Днепровскому району Днепропетровской области. По состоянию на сейчас известно о четырех погибших в результате российской атаки.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас на Днепровщине продолжается спасательная операция после ракетного удара. Повреждена обычная гражданская застройка: жилой дом и магазин в поселке Царичанка. В настоящее время известно, что четыре человека убиты этим российским ударом. Мои соболезнования", - сказал глава государства.
Также президент отметил, что сегодня захватчики продолжили чрезвычайно подлый террор против херсонцев. Из-за российской атаки дроном на автобус в городе четверо раненых.
"И так почти каждый день Украина защищается от этого абсолютно бесчеловечного давления. Я благодарен всем, кто нам помогает пройти все это, защититься от террора и сохранить жизнь для людей", - добавил Зеленский.
Ранее сообщалось, что в результате атаки РФ на Днепропетровщину есть погибшие и пострадавшие.
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Був би в Україні НОРМАЛЬНИЙ президент - пуйло б не напало
Ідіот (давньогрецький термін) - людина, що живе у відриві від суспільного життя, не бере участі у загальних зборах громадян поліса та інших формах державного і громадського демократичного управління.
Ідіоті́я (від грец. ἰδιωτεία (idioteia) -«невігластво» - найсильніший ступінь розумової відсталості , що характеризується майже повною відсутністю ...
Хоча це ЧМО Iзраiлю добряче насолило поцоватими голосуваннями в ООН.
Знайдемо де завгодно i привеземо в суд !
Хтось ще пам'ятає обов'язки Президента? То що там з мінами для мінометів, дронами, зменшенням контрольованої ЗСУ території на Курщині, повзучою окупацією наших територій на Сході, провалом перемовин з Південною Кореєю, корупцією (а насправді крадіжками та саботаже) в МО, ґвалтом на міжнародній арені з приводу розстрілу беззбройних полонених чи використання окупантами хімічної зброї?
І це тільки те, що згадалось відразу!
Сподіваюсь, що "смєтунам" нормуль все це "заходить" під "піввареника", "дешеву" цибулю і яйця та "кінець" усіляких епох "клятого бариги" і всіх "папєрєднікав".