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Новости Война
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Четыре человека погибли, повреждена гражданская застройка, продолжается спасательная операция, - Зеленский о последствиях удара РФ по Днепровскому району. ВИДЕО

В субботу, 30 ноября, враг нанес удар по Днепровскому району Днепропетровской области. По состоянию на сейчас известно о четырех погибших в результате российской атаки.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас на Днепровщине продолжается спасательная операция после ракетного удара. Повреждена обычная гражданская застройка: жилой дом и магазин в поселке Царичанка. В настоящее время известно, что четыре человека убиты этим российским ударом. Мои соболезнования", - сказал глава государства.

Также президент отметил, что сегодня захватчики продолжили чрезвычайно подлый террор против херсонцев. Из-за российской атаки дроном на автобус в городе четверо раненых.

"И так почти каждый день Украина защищается от этого абсолютно бесчеловечного давления. Я благодарен всем, кто нам помогает пройти все это, защититься от террора и сохранить жизнь для людей", - добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что в результате атаки РФ на Днепропетровщину есть погибшие и пострадавшие.

Также читайте: Россияне атаковали Днепропетровщину: погибли три человека, более 20 пострадавших, среди них - ребенок (обновлено)

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) обстрел (26906) Днепропетровская область (3879) Царичанка (5)


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Топ комментарии
+19
Часи керування Зеленого виродка вже стали найтемнішими сторінками історії України. А такої втрати населення не було навіть в часи Голодомору.
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30.11.2024 20:44
+18
Про те, що кацапи вдарили по Дніпропетровщині, вбили людей і посеред зими залишили людей без даху ми і без президента знаємо. Для цього у 21 столітті дуже розвинутий інтернет. Це задача журналістів. А що ти, Боневтіке зробив, щоб людей не вбивали здурівші кацапи? До чого ти готував Україну з 2019 року, до шашликів? Вийшло? І ще вистачає совісті і наглості щось там патякати? Чи ти краще від ворога, який вбиває мирних людей?
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30.11.2024 21:00
+16
Статист хрипатий
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30.11.2024 20:48
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30.11.2024 20:35 Ответить
Шо на нарiк на прев'юшцi?
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30.11.2024 20:41 Ответить
путін дуже хоче бути царьом в Україні, та українці цього дуже не хочуть. То ж пуйло каже, тоді я вас бомбитиму шахедами, кабами, орєшніком. Весь світ йому говорить, що це ідіотизм, та на любі аргументи він тільки стриба та хлопа крилами як куриця. Ну це якийсь цирк, де клоуном виступає старий кретин путін.
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30.11.2024 20:43 Ответить
Часи керування Зеленого виродка вже стали найтемнішими сторінками історії України. А такої втрати населення не було навіть в часи Голодомору.
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30.11.2024 20:44 Ответить
Голодомор забрав від десяти мільйонів. І тоді не було шансу виїхати і сісти на шию тодішньому канцлеру Німеччини, герру Адольфу
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30.11.2024 21:41 Ответить
" ... від десяти мільйонів ..." - це мабуть демографічні втрати. Приблизно.
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30.11.2024 22:25 Ответить
Це ті, хто вмер від голоду. Але насправді, ця цифра може бути набагато більша
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30.11.2024 23:23 Ответить
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30.11.2024 23:29 Ответить
Малювання більше ноликів об"єктивності не додасть. Чекаємо на відкриття архівів Кремля.
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01.12.2024 17:09 Ответить
Для тебе, це просто нолики
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01.12.2024 18:14 Ответить
Дайте вгадаю - Ви молетесь за душу кожного загиблого ??
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02.12.2024 11:46 Ответить
Не вгадали. Спробуйте ще
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02.12.2024 16:00 Ответить
У сенсі ? Це Зеленський організував війну ? Чи Ви думав, що він чарівник ?
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30.11.2024 22:24 Ответить
Він Президент і відповідальний за обороноздатність.
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01.12.2024 05:45 Ответить
Він її провокував
Був би в Україні НОРМАЛЬНИЙ президент - пуйло б не напало
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01.12.2024 06:41 Ответить
То нащо тоді нам Президент?
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01.12.2024 07:30 Ответить
До чого тут США?
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01.12.2024 11:04 Ответить
Український виборець у 2019 р. обрав такого Президента - 73% / 46%
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01.12.2024 17:10 Ответить
Це зайвий раз підкреслює що ідіотів більше ніж розумних людей...у будь якій країні
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01.12.2024 19:07 Ответить
термін "ідіот" має суспільно-політичне значення та медичне

Ідіот (давньогрецький термін) - людина, що живе у відриві від суспільного життя, не бере участі у загальних зборах громадян поліса та інших формах державного і громадського демократичного управління.

Ідіоті́я (від грец. ἰδιωτεία (idioteia) -«невігластво» - найсильніший ступінь розумової відсталості , що характеризується майже повною відсутністю ...
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03.12.2024 22:46 Ответить
А хіба це не очевидно? Саме КЛОВАН зі своїм ЗЕшмурдяком своїми діями за 3 передвоєнні роки по-факту і накрив для Путла обідній стіл та поклав на нього Україну - "Кушайте , Владимир Владимирович, Украина Зеленского - это очень вкусно". Путло і їси , аж рохкає від задоволення.
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01.12.2024 08:22 Ответить
Усі претензії до безликого виборця ! Гримаса демократії.
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01.12.2024 17:11 Ответить
Лідора вже нічого не виправить. Його друга професія - обманювати людей. Проте, а чого друга. Актор завжди обманює людей, граючи роль іншої людини. Хіба це не Брехня ? Для глядача - НІ. А для громадян країни ? Мене вже його "уловки актера" не дістануть. Бо мудрість приходить з роками та з кількістю набитих гуль на лобі. Пішов він з його "співчуттями" та "крокодилячими сльозми". Нехай доведе свою Людяність, написавши заяву на звільнення. Це буде крок його до виправлення.
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30.11.2024 20:47 Ответить
Якого ще виправлення? Йому повезе, якщо його першими зловлять американці, тоді просто його знищать фінансово і дадуть 400-500 років тюрьми. А якщо воно попаде в руки українцям, або кацапам, то саджати не будуть. Грохнуть. З такою кармою не живуть.
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30.11.2024 21:11 Ответить
Та він ще сподівається ... на штучний інтелект або на *****. Ростов - нє дєрєвня. А американці не євреї. Вони не переслідують злочинців у сараї.
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30.11.2024 21:14 Ответить
Не переймайтеся. Iзраiль своiх громадян не видає.
Хоча це ЧМО Iзраiлю добряче насолило поцоватими голосуваннями в ООН.
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01.12.2024 07:11 Ответить
Не припомню, щоб Зе їздило до Ізраїлю вже під час війни. Ви праві, за наказом кремлівських кураторів воно добряче посварилося з історичною батьківщиною, щоб не допустити воєнного союзу з Україною і тому ховатися там тепер взагалі не варіант. Бразилія, Конго, ОАЄ.. Нова Гвінея. Варіанти є. Тому потрібен спец підрозділ, для пошуку цього виродка після війни він же і суд присяжних буде, з оголошенням і виконанням вироку на місці.
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01.12.2024 08:19 Ответить
Дайош украiнський МОССАД !!!
Знайдемо де завгодно i привеземо в суд !
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07.12.2024 01:50 Ответить
Статист хрипатий
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30.11.2024 20:48 Ответить
статист новости цитирует обещания и всякую чуш зачем эти гундосики каждый день через месяц рейтинг будеть зеро народ уже просто ненавидит эту шоблу и закипает
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30.11.2024 20:54 Ответить
Гундосики тому, що цей клоун вважає що йому і досі несамовито аплодують ...дерьмак запевняє його, що всі українці його маячню слухають ...
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30.11.2024 21:42 Ответить
Коломойша звітує рашистам про трупи земляків - ті аплодують
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30.11.2024 20:58 Ответить
Та нахрін мені ця вечірня статистика від диктора з калідору, тамбуру потяга, кабінету, вбиральні, погреба/бункера чи якоїсь комори (необхідне підкреслити)? За що отримує гроші прес-секретар цього недолугого?
Хтось ще пам'ятає обов'язки Президента? То що там з мінами для мінометів, дронами, зменшенням контрольованої ЗСУ території на Курщині, повзучою окупацією наших територій на Сході, провалом перемовин з Південною Кореєю, корупцією (а насправді крадіжками та саботаже) в МО, ґвалтом на міжнародній арені з приводу розстрілу беззбройних полонених чи використання окупантами хімічної зброї?
І це тільки те, що згадалось відразу!
Сподіваюсь, що "смєтунам" нормуль все це "заходить" під "піввареника", "дешеву" цибулю і яйця та "кінець" усіляких епох "клятого бариги" і всіх "папєрєднікав".
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30.11.2024 20:59 Ответить
Про те, що кацапи вдарили по Дніпропетровщині, вбили людей і посеред зими залишили людей без даху ми і без президента знаємо. Для цього у 21 столітті дуже розвинутий інтернет. Це задача журналістів. А що ти, Боневтіке зробив, щоб людей не вбивали здурівші кацапи? До чого ти готував Україну з 2019 року, до шашликів? Вийшло? І ще вистачає совісті і наглості щось там патякати? Чи ти краще від ворога, який вбиває мирних людей?
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30.11.2024 21:00 Ответить
Я сподівався на крок Лідора дещо скромний. Пожертва своїх мільярдів на допомогу цим жертвам його безтурботності на посту "президента". Але своя косоворотка ближче до ... пуза.
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30.11.2024 21:17 Ответить
Бідня люди. З одного боку постійно б'є ракетами ворог, а з іншого, корумпована влада обкрадає їх і бьреше.
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30.11.2024 21:29 Ответить
І як завжди безграмотне: "чотири людини".
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30.11.2024 21:30 Ответить
а це його відношення, а не тільки безграмотність
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01.12.2024 07:35 Ответить
Диктором працюе?
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30.11.2024 21:39 Ответить
Краще нехай гадьониш про браковані міни і про свого умєрку з рєзніковим розповість
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30.11.2024 23:08 Ответить
це канєшно інтєрєсно, а як там тЮлька в Дубаях, сцикаладу тобі дубайського передала, до виборів готова? х..ло дав грошей?
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01.12.2024 07:38 Ответить
Тобі, Януковічу, краще знати, кому твій пуйло що дає. Цепка на шії не муляє? Помиїв вистачає?
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01.12.2024 08:48 Ответить
жри не обляпайся. а тЮлька з усіх сторін приймає, нічого не нагадує? від Кадафі, від пуйла, тап купа їх
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02.12.2024 22:53 Ответить
Подивіться на ці бігаючі каламутні очі - перед нами класичний наркоман, що вже навіть не пробує того втаїти. І він нами керує і веде у прірву.
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30.11.2024 23:19 Ответить
ЙДИ ПОСПИ ВЖЕ !!!
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01.12.2024 00:03 Ответить
 
 