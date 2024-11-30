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Враг сбросил взрывчатку на маршрутку в Херсоне: есть раненые

Дрон з вибухівкою

Сегодня, 30 ноября 2024 года, в Херсоне российские военные атаковали с дрона общественный транспорт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, враг сбросил взрывчатку на маршрутку в Днепровском районе. Пострадали 4 человека.

Взрывные травмы и осколочное ранение живота получили три женщины. Также ранение голени получил 59-летний мужчина.

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По данным ОВА, всех пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи.

Автор: 

обстрел (26906) Херсон (2792)


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