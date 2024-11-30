Враг сбросил взрывчатку на маршрутку в Херсоне: есть раненые
Сегодня, 30 ноября 2024 года, в Херсоне российские военные атаковали с дрона общественный транспорт.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.
Как отмечается, враг сбросил взрывчатку на маршрутку в Днепровском районе. Пострадали 4 человека.
Взрывные травмы и осколочное ранение живота получили три женщины. Также ранение голени получил 59-летний мужчина.
По данным ОВА, всех пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи.
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