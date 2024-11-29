После почти двух дней без света: в Херсоне постепенно возобновляется электроснабжение
В Херсоне постепенно восстанавливают электроснабжение после почти двух дней его отсутствия в результате массированной атаки РФ по Украине.
Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
Чиновник отметил, что в первую очередь в городе заживляют критическую инфраструктуру - тепло, водоснабжение и больницы.
Далее электроэнергию начнут подавать в дома жителей области.
"Уже завтра (30 ноября. - Ред.) ситуация со светом станет лучше. Все службы работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в пострадавшие громады", - заявил Прокудин.
Атака РФ 28 ноября
С ночи российская армия, как и ежесуточно, начала атаку Украины ударными беспилотниками. Под утро враг запустил ракеты различного типа, прицельно ударив по энергетике.
Под угрозу ракетных обстрелов попали западные регионы: Львовщина, Волынь, Ривненская область и другие. В Киевской области работала ПВО. В Харькове зафиксирован удар по гражданскому предприятию, в Винницкой области ранена женщина, а в Сумах пострадал объект инфраструктуры.
Из-за повреждения энергосетей в нескольких регионах введены аварийные отключения света. По прогнозу "Укрэнерго", восстановление энергоснабжения может продлиться до вечера.
Силы ПВО уничтожили 76 из 91 ракет, выпущенных оккупантами.
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