После почти двух дней без света: в Херсоне постепенно возобновляется электроснабжение

В Херсоне постепенно восстанавливают электроснабжение после почти двух дней его отсутствия в результате массированной атаки РФ по Украине.

Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник отметил, что в первую очередь в городе заживляют критическую инфраструктуру - тепло, водоснабжение и больницы.

Далее электроэнергию начнут подавать в дома жителей области.

"Уже завтра (30 ноября. - Ред.) ситуация со светом станет лучше. Все службы работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в пострадавшие громады", - заявил Прокудин.

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Атака РФ 28 ноября

С ночи российская армия, как и ежесуточно, начала атаку Украины ударными беспилотниками. Под утро враг запустил ракеты различного типа, прицельно ударив по энергетике.

Под угрозу ракетных обстрелов попали западные регионы: Львовщина, Волынь, Ривненская область и другие. В Киевской области работала ПВО. В Харькове зафиксирован удар по гражданскому предприятию, в Винницкой области ранена женщина, а в Сумах пострадал объект инфраструктуры.

Из-за повреждения энергосетей в нескольких регионах введены аварийные отключения света. По прогнозу "Укрэнерго", восстановление энергоснабжения может продлиться до вечера.

Силы ПВО уничтожили 76 из 91 ракет, выпущенных оккупантами.

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