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Новости
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После почти двух дней без света: в Херсоне постепенно возобновляется электроснабжение

Ситуація зі світлом у Херсоні

В Херсоне постепенно восстанавливают электроснабжение после почти двух дней его отсутствия в результате массированной атаки РФ по Украине.

Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник отметил, что в первую очередь в городе заживляют критическую инфраструктуру - тепло, водоснабжение и больницы.

Далее электроэнергию начнут подавать в дома жителей области.

"Уже завтра (30 ноября. - Ред.) ситуация со светом станет лучше. Все службы работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в пострадавшие громады", - заявил Прокудин.

Читайте также: Херсон вторые сутки без света, не удалось восстановить электроснабжение даже для критической инфраструктуры

Атака РФ 28 ноября

С ночи российская армия, как и ежесуточно, начала атаку Украины ударными беспилотниками. Под утро враг запустил ракеты различного типа, прицельно ударив по энергетике.

Под угрозу ракетных обстрелов попали западные регионы: Львовщина, Волынь, Ривненская область и другие. В Киевской области работала ПВО. В Харькове зафиксирован удар по гражданскому предприятию, в Винницкой области ранена женщина, а в Сумах пострадал объект инфраструктуры.

Из-за повреждения энергосетей в нескольких регионах введены аварийные отключения света. По прогнозу "Укрэнерго", восстановление энергоснабжения может продлиться до вечера.

Силы ПВО уничтожили 76 из 91 ракет, выпущенных оккупантами.

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Автор: 

обстрел (26906) Херсон (2792) Тарифы на электроэнергию (2163) обесточивание (55) Херсонская область (4718)


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Мільйони кацапських тугриків пішло на сміття!!!
Це боротьба України допомогла Сирії!
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29.11.2024 23:34 Ответить
Хотілося би почути про повний крах ***** в Україні.
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29.11.2024 23:55 Ответить
Та якби ж нам так допомагали, як їм...
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30.11.2024 00:34 Ответить
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29.11.2024 23:38 Ответить
сидячі два дня без електрики та інтернета шкодуємо тільки про те що не взмозі відплатити кацапам тією ж монетою
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29.11.2024 23:40 Ответить
Цапорилі дуже злі на херсонців, бо планували взяти Херсон, а взяли тільки хер за обидві щоки.
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30.11.2024 06:16 Ответить
 
 