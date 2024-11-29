Херсон вторые сутки без света, не удалось восстановить электроснабжение даже для критической инфраструктуры
Из-за вчерашнего массированного ракетного удара по всей Украине без электричества продолжают оставаться 64 населенных пункта Херсонщины. Сложная ситуация в Херсоне.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин и глава ГВА Роман Мрочко.
"Ситуация в энергосистеме остается сложной, но бригады энергетиков и все службы круглосуточно работают, чтобы как можно быстрее вернуть нормальность жизни и помочь людям. Первыми будут подключать объекты критической инфраструктуры", - отметил Прокудин.
По информации Мрочко, утром 28 ноября Херсон был полностью обесточен. В городе ввели график подачи воды. По состоянию на утро 29 ноября энергетикам не удалось восстановить электроснабжение в Херсоне. Также не удалось оживить критическую инфраструктуру.
"Обнаружены дополнительные повреждения. Запуск критической инфраструктуры в громаде предварительно запланирован на вторую половину дня", - отметил Мрочко.
Атака РФ 28 ноября
С ночи российская армия, как и ежесуточно, начала атаку Украины ударными беспилотниками. Под утро враг запустил ракеты различного типа, прицельно ударив по энергетике.
Под угрозу ракетных обстрелов попали западные регионы: Львовщина, Волынь, Ривненская область и другие. В Киевской области работала ПВО. В Харькове зафиксирован удар по гражданскому предприятию, в Винницкой области ранена женщина, а в Сумах пострадал объект инфраструктуры.
Из-за повреждения энергосетей в нескольких регионах введены аварийные отключения света. По прогнозу "Укрэнерго", восстановление энергоснабжения может продлиться до вечера.
Силы ПВО уничтожили 76 из 91 ракет, выпущенных оккупантами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Питаннч ще є?
А Гундос від підписання мораторію на удари по енергетиці, яку пропонували кацапи, гордо відмовився. Ну ок, маємо, що маємо, повертаємося в осінь 22 року з блекаутами.
Тому єдиний вихід - завдавати удари нашою зброєю для початку по ПС у Бєлгроді - по ПС «Бєлгород нов..» (50°36'22.8"N 36°39'54.9"E) 500 MVA і по ПС «Фрунзєнская» (50°39'25.7"N 36°24'57.2"E) 390 MVA, а також у Курську - по ПС «Южная» (51°38'21.1"N 35°57'01.1"E) 400 MVA і по ПС «Садовая» (51°47'32.6"N 36°10'55.2"E) 450 MVA. Правильного влучання одного-двох «лютих» з б/ч 75 кг у кожну з цих ПС гарантовано залишить ці скупчення кацапів без енергії щонайменше на декілька діб, якщо не більше. Відповідно і без водопостачання. Треба щоб з цих поселень потягнулись внутрішньо-переміщені істоти до найближчих воронежів, ліпецьків та інших мухосранськів та зажопінськів, і хай там починають навантажувати інфраструктуру, і доносити до місцевих, що їх теж невдовзі може чекати теж саме. І Бєлгород, і курськ - такі ж прифронтові міста як херсон та Харків, тому три ТЕСи у Бєлгорді і дві у Курську з огляду на методи ведення війни окупантами дозволяють нам оборонятись усіма можливими засобами і методами, які ми маємо.
А пролетіти дронам вночі 100-150 кілометрів не є проблемою, а ми поки що даємо фору кацапам, бо вони дивляться як ми спуфимо їхні дрони, і дуже скоро і собі будуть розвивати такий же захист своєї інфраструктури, в тому числі і підприємств ВПК. І тоді вже удари дронами, які будуть наводитись на термінальному відтинку шляху тільки за інерційною ситемою наведення вже не будуть такими влучними. І ми знов будемо опіздало розводити руками, але вже у темряві, бо кацапи не зупиняться, якщо не буде відповіді.