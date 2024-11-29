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Херсон вторые сутки без света, не удалось восстановить электроснабжение даже для критической инфраструктуры

Знеструмлення Херсону

Из-за вчерашнего массированного ракетного удара по всей Украине без электричества продолжают оставаться 64 населенных пункта Херсонщины. Сложная ситуация в Херсоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин и глава ГВА Роман Мрочко.

"Ситуация в энергосистеме остается сложной, но бригады энергетиков и все службы круглосуточно работают, чтобы как можно быстрее вернуть нормальность жизни и помочь людям. Первыми будут подключать объекты критической инфраструктуры", - отметил Прокудин.

По информации Мрочко, утром 28 ноября Херсон был полностью обесточен. В городе ввели график подачи воды. По состоянию на утро 29 ноября энергетикам не удалось восстановить электроснабжение в Херсоне. Также не удалось оживить критическую инфраструктуру.

"Обнаружены дополнительные повреждения. Запуск критической инфраструктуры в громаде предварительно запланирован на вторую половину дня", - отметил Мрочко.

Атака РФ 28 ноября

С ночи российская армия, как и ежесуточно, начала атаку Украины ударными беспилотниками. Под утро враг запустил ракеты различного типа, прицельно ударив по энергетике.

Под угрозу ракетных обстрелов попали западные регионы: Львовщина, Волынь, Ривненская область и другие. В Киевской области работала ПВО. В Харькове зафиксирован удар по гражданскому предприятию, в Винницкой области ранена женщина, а в Сумах пострадал объект инфраструктуры.

Из-за повреждения энергосетей в нескольких регионах введены аварийные отключения света. По прогнозу "Укрэнерго", восстановление энергоснабжения может продлиться до вечера.

Силы ПВО уничтожили 76 из 91 ракет, выпущенных оккупантами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне утром ударили дроном по Херсону, погибла женщина. В течение суток атаковали 15 населенных пунктов области: 1 погибший и 9 раненых

Автор: 

обстрел (26906) Херсон (2792) обесточивание (55) Херсонская область (4718)


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Топ комментарии
+4
Відповідаю! В кончіті засрі, в букувелі і епіцентрах.
Питаннч ще є?
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29.11.2024 12:53
+3
Ті, хто "********", будуть покарані, чи ні? Оті совкові дуби, які видають накази ППО і на расслабоні просрали таку атаку?
А Гундос від підписання мораторію на удари по енергетиці, яку пропонували кацапи, гордо відмовився. Ну ок, маємо, що маємо, повертаємося в осінь 22 року з блекаутами.
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29.11.2024 13:04
+3
Повірте , це буде гірше протесту ))) Уявіть сотні , тисячі мамусь з дітьми , а не пустити то злочин . Бо їх так багато буде , що місця в Києві не вистачить , а вони точно підуть в Раду . І це все попереду , бо зима, бо ) Я чула жінки за це говорили , то так і буде. Взагалі , розлючена жінка з дітьми , це міжгалактична катастрофа ))
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29.11.2024 17:20
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Хіба критична інфраструктура не повинна бути підключена до промислових генераторів? І де ці генератори взагалі?
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29.11.2024 12:49 Ответить
Відповідаю! В кончіті засрі, в букувелі і епіцентрах.
Питаннч ще є?
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29.11.2024 12:53 Ответить
Нехай буруть мангали і їдуть до коломойш, зи шашликами
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29.11.2024 12:51 Ответить
Ті, хто "********", будуть покарані, чи ні? Оті совкові дуби, які видають накази ППО і на расслабоні просрали таку атаку?
А Гундос від підписання мораторію на удари по енергетиці, яку пропонували кацапи, гордо відмовився. Ну ок, маємо, що маємо, повертаємося в осінь 22 року з блекаутами.
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29.11.2024 13:04 Ответить
Осінь 22го це тихе життя, порівняно з тим що
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29.11.2024 14:19 Ответить
от просто цікаво, коли нарешті до всратих західних поцифістів прийде розуміння що на удари по нашій енергетичній інфраструктурі повинна бути дзеркальна відповідь? Бо інакше через місяць нас чекають відключення не по п'ять годин, а по десять. І ситуація буде тільки погіршуватись ще чотири місії поспіль, бо стовідсотково захистити енергетичні об'єкти не вдасться. Все одно якісь КР чи шахєди будуть прориватись і виводити з ладу устаткування, на відновлення якого потрібно іноді тижні.

Тому єдиний вихід - завдавати удари нашою зброєю для початку по ПС у Бєлгроді - по ПС «Бєлгород нов..» (50°36'22.8"N 36°39'54.9"E) 500 MVA і по ПС «Фрунзєнская» (50°39'25.7"N 36°24'57.2"E) 390 MVA, а також у Курську - по ПС «Южная» (51°38'21.1"N 35°57'01.1"E) 400 MVA і по ПС «Садовая» (51°47'32.6"N 36°10'55.2"E) 450 MVA. Правильного влучання одного-двох «лютих» з б/ч 75 кг у кожну з цих ПС гарантовано залишить ці скупчення кацапів без енергії щонайменше на декілька діб, якщо не більше. Відповідно і без водопостачання. Треба щоб з цих поселень потягнулись внутрішньо-переміщені істоти до найближчих воронежів, ліпецьків та інших мухосранськів та зажопінськів, і хай там починають навантажувати інфраструктуру, і доносити до місцевих, що їх теж невдовзі може чекати теж саме. І Бєлгород, і курськ - такі ж прифронтові міста як херсон та Харків, тому три ТЕСи у Бєлгорді і дві у Курську з огляду на методи ведення війни окупантами дозволяють нам оборонятись усіма можливими засобами і методами, які ми маємо.

А пролетіти дронам вночі 100-150 кілометрів не є проблемою, а ми поки що даємо фору кацапам, бо вони дивляться як ми спуфимо їхні дрони, і дуже скоро і собі будуть розвивати такий же захист своєї інфраструктури, в тому числі і підприємств ВПК. І тоді вже удари дронами, які будуть наводитись на термінальному відтинку шляху тільки за інерційною ситемою наведення вже не будуть такими влучними. І ми знов будемо опіздало розводити руками, але вже у темряві, бо кацапи не зупиняться, якщо не буде відповіді.
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29.11.2024 13:56 Ответить
А до чого тут захід ? Це місцевий перзидент показує який він крутий. Тільки дістається пересічним, на яких йому насрати.
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29.11.2024 14:22 Ответить
тому що захід зброю дає, тому і диктує умови війни для нас, а зовсім не місцевий президент. Чи у вас лєтаргія була увесь цей час?
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29.11.2024 18:49 Ответить
Захід натякая шо вже харош, і зброю дають не для того шоб її одразу просрали по всяким курськам.
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29.11.2024 20:43 Ответить
захід живе у хибних парадигмах ведення ******** війни, виходячі із своїх шкурних інтересів благополучного життя. Це для нас ця війна екзистенційна, тому і курськ, і удари по загоризонтним РЛС, що викликає тваринний жах у різного штибу саливонів, які вдувають це у вуха старому Байдену. І вже тоді нам звідти розказують куди нам не треба бити нашою же зброєю. Бо по великому рахунку заходу *****, чи буде світ з українцями, чи нас взагалі не буде. Для них головне мир у тому світі, який вони для себе уявляють.
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29.11.2024 21:19 Ответить
Шмиг сказав "контрольована"...
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29.11.2024 13:58 Ответить
А що буде взимку ? Народ , їдьте всі на Банкову , там тепло, і є електроенергія !! Маєте на то право !
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29.11.2024 15:19 Ответить
А, так то Банкова обстрілює енергосистему? Зрозуміло
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29.11.2024 15:42 Ответить
Там тепло , і є електроенергія , чи ви не зрозуміли ? Жінкам з дітьми буде добре , но не в палатках "незламності " . Чи ви проти , щоб дітям було добре ?
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29.11.2024 16:59 Ответить
Я не так зрозумів просто - подумав на акцію протесту іти)))
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29.11.2024 17:05 Ответить
Повірте , це буде гірше протесту ))) Уявіть сотні , тисячі мамусь з дітьми , а не пустити то злочин . Бо їх так багато буде , що місця в Києві не вистачить , а вони точно підуть в Раду . І це все попереду , бо зима, бо ) Я чула жінки за це говорили , то так і буде. Взагалі , розлючена жінка з дітьми , це міжгалактична катастрофа ))
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29.11.2024 17:20 Ответить
 
 