Херсон вторые сутки без света, не удалось восстановить электроснабжение даже для критической инфраструктуры

Из-за вчерашнего массированного ракетного удара по всей Украине без электричества продолжают оставаться 64 населенных пункта Херсонщины. Сложная ситуация в Херсоне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин и глава ГВА Роман Мрочко.

"Ситуация в энергосистеме остается сложной, но бригады энергетиков и все службы круглосуточно работают, чтобы как можно быстрее вернуть нормальность жизни и помочь людям. Первыми будут подключать объекты критической инфраструктуры", - отметил Прокудин.

По информации Мрочко, утром 28 ноября Херсон был полностью обесточен. В городе ввели график подачи воды. По состоянию на утро 29 ноября энергетикам не удалось восстановить электроснабжение в Херсоне. Также не удалось оживить критическую инфраструктуру.

"Обнаружены дополнительные повреждения. Запуск критической инфраструктуры в громаде предварительно запланирован на вторую половину дня", - отметил Мрочко.

Атака РФ 28 ноября

С ночи российская армия, как и ежесуточно, начала атаку Украины ударными беспилотниками. Под утро враг запустил ракеты различного типа, прицельно ударив по энергетике.

Под угрозу ракетных обстрелов попали западные регионы: Львовщина, Волынь, Ривненская область и другие. В Киевской области работала ПВО. В Харькове зафиксирован удар по гражданскому предприятию, в Винницкой области ранена женщина, а в Сумах пострадал объект инфраструктуры.

Из-за повреждения энергосетей в нескольких регионах введены аварийные отключения света. По прогнозу "Укрэнерго", восстановление энергоснабжения может продлиться до вечера.

Силы ПВО уничтожили 76 из 91 ракет, выпущенных оккупантами.

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