Россияне утром ударили дроном по Херсону, погибла женщина. За сутки атаковали 15 населенных пунктов области: 1 погибший и 9 раненых

За прошедшие сутки военные РФ продолжали атаки на Херсонскую область, в результате чего есть погибший и раненые. Кроме того, сегодня утром из-за атаки вражеского дрона в Херсоне погибла женщина.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Удар по Херсону

"Сегодня утром под удар российского дрона в Днепровском районе попала жительница Херсона. К сожалению, в результате взрыва она получила смертельные ранения. Женщина погибла на месте. Мои соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

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Ситуация в Херсонской области

Как отмечается, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Приднепровское, Белозерка, Камышаны, Садовое, Ромашково, Томина Балка, Станислав, Берислав, Шляховое, Золотая Балка, Монастырское, Нововоронцовка, Одрадокаменка и город Херсон.



Российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 7 частных домов и административное здание. Также оккупанты изуродовали генератор, автобусы и частные автомобили.



Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 9 - получили ранения.

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