Без света остаются 64 населенных пункта в пяти громадах Херсонщины, временно остановлены все котельные в Херсоне, - ОВА

Из-за ударов по объектам критической инфраструктуры 157 тысяч абонентов в Херсонской области остаются сейчас без света, кроме того в Херсоне остановились все котельные.

Как передает Цензор.НЕТ, о ситуации с энергоснабжением на Херсонщине проинформировал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Из-за отсутствия подачи электроэнергии со стороны Николаевской области сейчас без света остаются 157 тысяч абонентов. Это - 64 населенных пункта в Херсонской, Станиславской, Музыковской, Дарьевской, Белозерской и Чернобаевской громадах. Бригады работают, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение", - говорится в сообщении.

Глава ОВА отметил, что первыми будут подключать объекты критической инфраструктуры.

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Кроме того, из-за отсутствия электричества временно остановились все котельные в Херсоне.



"Для обеспечения водоснабжения действует график: по 2 часа утром и вечером. Кроме этого, совместно с ГСЧС организуем подвоз воды", - сообщил Прокудин.



Также он сообщил, что в Херсонском районе работают 76 пунктов несокрушимости, в других громадах области - 73. Они обеспечены генераторами, топливом и связью.

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Обстрел Украины 28 ноября 2024 года

В течение ночи российские войска атаковали Украину беспилотниками, а утром нанесли массированный удар по ряду областей. Также по всей стране экстренные отключения из-за атаки врага на энергетику, которые могут продлиться до 20:00.

Силы ПВО уничтожили 76 из 91 ракет, выпущенных оккупантами.

Известно, что во время последней массированной атаки россияне использовали ракеты "Калибр" с кассетными боеприпасами.