Оккупанты дроном атаковали Херсонщину: в Антоновке ранены две женщины, есть погибший

Российские военные днем 28 ноября беспилотником атаковали пригород Херсона Антоновку. В результате обстрела есть раненые и погибший.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, около 12:20 российский беспилотник нанес удар боеприпасом по одной из улиц, в результате чего погиб 59-летний мужчина. Он скончался на месте от полученных травм.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления, связанного с умышленным убийством.

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Также российские захватчики сбросили взрывчатку на остановку общественного транспорта в Антоновке. Это произошло около 10:00. Женщины получили ранения различной степени тяжести.

Их госпитализировали и оказывают необходимую помощь, сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко.