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За минувшие сутки на Херсонщине россияне ранили 11 человек

Удар по Зеленівці 12 листопада

За минувшие сутки в Херсонской области российские войска обстреляли 15 населенных пунктов, 11 человек получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ГВА и Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Херсон и пригород

  • За минувшие сутки враг продолжил обстреливать населенные пункты Херсонской городской территориальной громады. Под вражеским огнем были Херсон, Антоновка, Садовое.
  • В частности, повреждены по меньшей мере 3 частных дома, многоэтажка, 3 автомобиля.
  • В результате обстрелов Херсонской городской территориальной громады со стороны российских оккупационных войск за минувшие сутки 8 человек получили ранения различной степени тяжести. Всем оказана необходимая медицинская помощь.

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Херсонщина

  • За минувшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Приднепровское, Белозерка, Станислав, Велетенское, Широкая Балка, Никольское, Ингулец, Берислав, Одрадокаменка, Нововоронцовка, Шляховое, Миловое.
  • Российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности - повредили многоэтажку и 10 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, станцию техобслуживания, гараж и частные автомобили.
  • Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.

Также смотрите: Сутки на Херсонщине, враг бил по жилым домам, 3 человека получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

обстрел (27036) Херсон (2802) Херсонская область (4740) Антоновка (67) Садовое (2)


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