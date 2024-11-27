За минувшие сутки на Херсонщине россияне ранили 11 человек
За минувшие сутки в Херсонской области российские войска обстреляли 15 населенных пунктов, 11 человек получили ранения.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ГВА и Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
Херсон и пригород
- За минувшие сутки враг продолжил обстреливать населенные пункты Херсонской городской территориальной громады. Под вражеским огнем были Херсон, Антоновка, Садовое.
- В частности, повреждены по меньшей мере 3 частных дома, многоэтажка, 3 автомобиля.
- В результате обстрелов Херсонской городской территориальной громады со стороны российских оккупационных войск за минувшие сутки 8 человек получили ранения различной степени тяжести. Всем оказана необходимая медицинская помощь.
Херсонщина
- За минувшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Приднепровское, Белозерка, Станислав, Велетенское, Широкая Балка, Никольское, Ингулец, Берислав, Одрадокаменка, Нововоронцовка, Шляховое, Миловое.
- Российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности - повредили многоэтажку и 10 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, станцию техобслуживания, гараж и частные автомобили.
- Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.
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