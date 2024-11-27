Минулої доби на Херсонщині росіяни поранили 11 людей

Упродовж минулої доби в Херсонській області російські війська обстріляли 15 населених пунктів, 11 людей дістали поранення.

Про це повідомила пресслужба Херсонської МВА та Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Херсон і передмістя

Минулої доби ворог продовжив обстрілювати населені пункти Херсонської міської територіальної громади. Під ворожим вогнем були Херсон, Антонівка, Садове.

Зокрема, пошкоджено щонайменше 3 приватних будинки, багатоповерхівку, 3 автівки.

Внаслідок обстрілів Херсонської міської територіальної громади з боку російських окупаційних військ за минулу добу 8 людей отримали поранення різних ступенів тяжкості. Усім надана необхідна медична допомога.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти обстріляли окуповану Нову Каховку: є поранені та загиблі. ФОТО

Херсонщина

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Велетенське, Широка Балка, Микільське, Інгулець, Берислав, Одрадокам'янка, Нововоронцовка, Шляхове, Милове.

Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, станцію техобслуговування, гараж та приватні автомобілі.

Через російську агресію 3 людей дістали поранення.

Читайте: Загарбники з дронів та артилерії обстріляли населені пункти Херсонщини: одна людина загинула, ще одна – поранена