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Минулої доби на Херсонщині росіяни поранили 11 людей

Удар по Зеленівці 12 листопада

Упродовж минулої доби в Херсонській області російські війська обстріляли 15 населених пунктів, 11 людей дістали поранення.

Про це повідомила пресслужба Херсонської МВА та Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Херсон і передмістя

  • Минулої доби ворог продовжив обстрілювати населені пункти Херсонської міської територіальної громади. Під ворожим вогнем були Херсон, Антонівка, Садове.
  • Зокрема, пошкоджено щонайменше 3 приватних будинки, багатоповерхівку, 3 автівки.
  • Внаслідок обстрілів Херсонської міської територіальної громади з боку російських окупаційних військ за минулу добу 8 людей отримали поранення різних ступенів тяжкості. Усім надана необхідна медична допомога.

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Херсонщина

  • Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися  Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Велетенське, Широка Балка, Микільське, Інгулець, Берислав, Одрадокам'янка, Нововоронцовка, Шляхове, Милове.
  • Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, станцію техобслуговування, гараж та приватні автомобілі.
  • Через російську агресію 3 людей дістали поранення.

Читайте: Загарбники з дронів та артилерії обстріляли населені пункти Херсонщини: одна людина загинула, ще одна – поранена

Автор: 

обстріл (28171) Херсон (3326) Херсонська область (5697) Антонівка (62) Садове (1)


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