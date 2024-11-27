Минулої доби на Херсонщині росіяни поранили 11 людей
Упродовж минулої доби в Херсонській області російські війська обстріляли 15 населених пунктів, 11 людей дістали поранення.
Про це повідомила пресслужба Херсонської МВА та Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Херсон і передмістя
- Минулої доби ворог продовжив обстрілювати населені пункти Херсонської міської територіальної громади. Під ворожим вогнем були Херсон, Антонівка, Садове.
- Зокрема, пошкоджено щонайменше 3 приватних будинки, багатоповерхівку, 3 автівки.
- Внаслідок обстрілів Херсонської міської територіальної громади з боку російських окупаційних військ за минулу добу 8 людей отримали поранення різних ступенів тяжкості. Усім надана необхідна медична допомога.
Херсонщина
- Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Велетенське, Широка Балка, Микільське, Інгулець, Берислав, Одрадокам'янка, Нововоронцовка, Шляхове, Милове.
- Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, станцію техобслуговування, гараж та приватні автомобілі.
- Через російську агресію 3 людей дістали поранення.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль