Рашисти обстріляли окуповану Нову Каховку: є поранені та загиблі. ФОТО
Російські загарбники обстріляли окуповану Нову Каховку на Херсонщині, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомила пресслужба Херсонщини, інформує Цензор.НЕТ.
"За опублікованою в медіа інформацією, вдень 26 листопада 2024 року військами рф здійснено обстріл тимчасово окупованого міста Нова Каховка Каховського району Херсонської області. На відео зафіксовано наслідки удару по зупинці громадського транспорту, пошкоджено автобус, є поранені та загиблі люди", - йдеться в повідомленні.
Наразі вживаються заходи для встановлення обставин події, а також точної кількості постраждалих серед цивільного населення.
Триває досудове розслідування.
Топ коментарі
+13 Hanka Panyanka
показати весь коментар26.11.2024 17:39
+7 Толя Онопрієнко
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+3 Frol Fedoroff
показати весь коментар26.11.2024 17:44
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За іншими непідтвердженими даними, поранення отримали 17 людей.
Також з'явились фото частково зруйнованого ринку.
Они с 14го в Военном стояли.
Живу поряд з мадам звідти, там лилишась її мати. Так от, мадам заявила, що "там непонятно откуда стреляли..."
8 лєт бамбілі дамбас.
Ну, за саму Н. Каховку не знайшла, а Херсонська область в цiлому так:
Херсонська обл. (100.00%)
83.02%
15.05%
Недійсні бюлетені: %
То хто iм доктор?
Еще раз. Это демократия.
Получать пи....ы за свой выбор это наша обязанность