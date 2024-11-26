Рашисти обстріляли окуповану Нову Каховку: є поранені та загиблі. ФОТО

Російські загарбники обстріляли окуповану Нову Каховку на Херсонщині, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомила пресслужба Херсонщини, інформує Цензор.НЕТ.

"За опублікованою в медіа інформацією, вдень 26 листопада 2024 року військами рф здійснено обстріл тимчасово окупованого міста Нова Каховка Каховського району Херсонської області. На відео зафіксовано наслідки удару по зупинці громадського транспорту, пошкоджено автобус, є поранені та загиблі люди", - йдеться в повідомленні.

Наразі вживаються заходи для встановлення обставин події, а також точної кількості постраждалих серед цивільного населення.

Триває досудове розслідування.

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