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Рашисти обстріляли окуповану Нову Каховку: є поранені та загиблі. ФОТО

Російські загарбники обстріляли окуповану Нову Каховку на Херсонщині, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомила пресслужба Херсонщини, інформує Цензор.НЕТ.

"За опублікованою в медіа інформацією, вдень 26 листопада 2024 року військами рф здійснено обстріл тимчасово окупованого міста Нова Каховка Каховського району Херсонської області. На відео зафіксовано наслідки удару по зупинці громадського транспорту, пошкоджено автобус, є поранені та загиблі люди", - йдеться в повідомленні.

Наразі вживаються заходи для встановлення обставин події, а також точної кількості постраждалих серед цивільного населення.

Триває досудове розслідування.

Також читайте: З окупованої Нової Каховки ворог вивіз усе медобладнання, лікарів вже давно немає, - міський голова Коваленко

РФ обстріляла окуповану Нову Каховку: є поранені та загиблі
РФ обстріляла окуповану Нову Каховку: є поранені та загиблі

Автор: 

Нова Каховка (180) обстріл (28171) Херсонська область (5697)


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Топ коментарі
+13
почалось, класична схема..., все будуть валити на ЗСУ..., кацапи вже відпрацювали цей сценарій у Луганську, Донецьку..., та майже всюди на окупованих з 14 року...
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26.11.2024 17:39
+7
Артою по автобусах та зупинках, росіянський сценарій.
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26.11.2024 17:44
+3
чистий плагіат. Вже було. "Донгірмаш" Донецк 22.01.15
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26.11.2024 17:44
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Скільки кацапів, як ти, стільки і видалено.
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26.11.2024 18:58 Відповісти
Загинули 4 людини, до лікарні було доставлено 8 поранених з мінно-вибуховими травмами. Одну з постраждалих померла у лікарні від отриманих поранень.

За іншими непідтвердженими даними, поранення отримали 17 людей.

Також з'явились фото частково зруйнованого ринку.
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26.11.2024 17:36 Відповісти
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26.11.2024 17:37 Відповісти
почалось, класична схема..., все будуть валити на ЗСУ..., кацапи вже відпрацювали цей сценарій у Луганську, Донецьку..., та майже всюди на окупованих з 14 року...
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26.11.2024 17:39 Відповісти
чистий плагіат. Вже було. "Донгірмаш" Донецк 22.01.15
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26.11.2024 17:44 Відповісти
15-ти летия?
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26.11.2024 21:43 Відповісти
Да, маршрутка, на конечной тройки.
Они с 14го в Военном стояли.
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26.11.2024 21:47 Відповісти
Артою по автобусах та зупинках, росіянський сценарій.
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26.11.2024 17:44 Відповісти
Ви не повірите!!!
Живу поряд з мадам звідти, там лилишась її мати. Так от, мадам заявила, що "там непонятно откуда стреляли..."
8 лєт бамбілі дамбас.
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26.11.2024 18:00 Відповісти
Дамбілі Бамбас! Виправте.
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26.11.2024 19:00 Відповісти
Тааак... а як же ж проголосували в 2019 в Новiй каховцi?
Ну, за саму Н. Каховку не знайшла, а Херсонська область в цiлому так:

Херсонська обл. (100.00%)

83.02%

15.05%

Недійсні бюлетені: %

То хто iм доктор?
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26.11.2024 18:05 Відповісти
звісно, проголосували не так як вам там в Італії захотілось то і заслуговують щоб їх кацапи вбивали
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26.11.2024 18:50 Відповісти
У нас демократия (не смейтесь) сделать свой выбор наше право.
Еще раз. Это демократия.
Получать пи....ы за свой выбор это наша обязанность
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26.11.2024 21:51 Відповісти
Взагалі прильот зі сторони правого берега, до Дніпра там метрів 800
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26.11.2024 18:31 Відповісти
Мож ті міни?
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26.11.2024 18:47 Відповісти
Треба читати не "досудове розслідування", а "до сракове розслідування". Бо ні на що не впливає ІБД (імітація бурхливої діяльності) прокурватури.
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28.11.2024 08:27 Відповісти
 
 