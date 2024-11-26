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Рашисты обстреляли оккупированную Новую Каховку: есть раненые и погибшие. ФОТО

Российские захватчики обстреляли оккупированную Новую Каховку на Херсонщине, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонщины, информирует Цензор.НЕТ.

"По опубликованной в медиа информации, днем 26 ноября 2024 года войсками рф осуществлен обстрел временно оккупированного города Новая Каховка Каховского района Херсонской области. На видео зафиксированы последствия удара по остановке общественного транспорта, поврежден автобус, есть раненые и погибшие люди", - говорится в сообщении.

Сейчас принимаются меры для установления обстоятельств происшествия, а также точного количества пострадавших среди гражданского населения.

Продолжается досудебное расследование.

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РФ обстріляла окуповану Нову Каховку: є поранені та загиблі
РФ обстріляла окуповану Нову Каховку: є поранені та загиблі

Автор: 

Новая Каховка (154) обстрел (27036) Херсонская область (4740)


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Топ комментарии
+13
почалось, класична схема..., все будуть валити на ЗСУ..., кацапи вже відпрацювали цей сценарій у Луганську, Донецьку..., та майже всюди на окупованих з 14 року...
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26.11.2024 17:39
+7
Артою по автобусах та зупинках, росіянський сценарій.
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26.11.2024 17:44
+3
чистий плагіат. Вже було. "Донгірмаш" Донецк 22.01.15
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26.11.2024 17:44
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Скільки кацапів, як ти, стільки і видалено.
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26.11.2024 18:58 Ответить
Загинули 4 людини, до лікарні було доставлено 8 поранених з мінно-вибуховими травмами. Одну з постраждалих померла у лікарні від отриманих поранень.

За іншими непідтвердженими даними, поранення отримали 17 людей.

Також з'явились фото частково зруйнованого ринку.
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26.11.2024 17:36 Ответить
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26.11.2024 17:37 Ответить
почалось, класична схема..., все будуть валити на ЗСУ..., кацапи вже відпрацювали цей сценарій у Луганську, Донецьку..., та майже всюди на окупованих з 14 року...
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26.11.2024 17:39 Ответить
чистий плагіат. Вже було. "Донгірмаш" Донецк 22.01.15
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26.11.2024 17:44 Ответить
15-ти летия?
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26.11.2024 21:43 Ответить
Да, маршрутка, на конечной тройки.
Они с 14го в Военном стояли.
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26.11.2024 21:47 Ответить
Артою по автобусах та зупинках, росіянський сценарій.
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26.11.2024 17:44 Ответить
Ви не повірите!!!
Живу поряд з мадам звідти, там лилишась її мати. Так от, мадам заявила, що "там непонятно откуда стреляли..."
8 лєт бамбілі дамбас.
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26.11.2024 18:00 Ответить
Дамбілі Бамбас! Виправте.
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26.11.2024 19:00 Ответить
Тааак... а як же ж проголосували в 2019 в Новiй каховцi?
Ну, за саму Н. Каховку не знайшла, а Херсонська область в цiлому так:

Херсонська обл. (100.00%)

83.02%

15.05%

Недійсні бюлетені: %

То хто iм доктор?
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26.11.2024 18:05 Ответить
звісно, проголосували не так як вам там в Італії захотілось то і заслуговують щоб їх кацапи вбивали
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26.11.2024 18:50 Ответить
У нас демократия (не смейтесь) сделать свой выбор наше право.
Еще раз. Это демократия.
Получать пи....ы за свой выбор это наша обязанность
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26.11.2024 21:51 Ответить
Взагалі прильот зі сторони правого берега, до Дніпра там метрів 800
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26.11.2024 18:31 Ответить
Мож ті міни?
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26.11.2024 18:47 Ответить
Треба читати не "досудове розслідування", а "до сракове розслідування". Бо ні на що не впливає ІБД (імітація бурхливої діяльності) прокурватури.
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28.11.2024 08:27 Ответить
 
 