Рашисты обстреляли оккупированную Новую Каховку: есть раненые и погибшие. ФОТО
Российские захватчики обстреляли оккупированную Новую Каховку на Херсонщине, есть погибшие и раненые.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонщины, информирует Цензор.НЕТ.
"По опубликованной в медиа информации, днем 26 ноября 2024 года войсками рф осуществлен обстрел временно оккупированного города Новая Каховка Каховского района Херсонской области. На видео зафиксированы последствия удара по остановке общественного транспорта, поврежден автобус, есть раненые и погибшие люди", - говорится в сообщении.
Сейчас принимаются меры для установления обстоятельств происшествия, а также точного количества пострадавших среди гражданского населения.
Продолжается досудебное расследование.
Топ комментарии
+13 Hanka Panyanka
показать весь комментарий26.11.2024 17:39
+7 Толя Онопрієнко
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+3 Frol Fedoroff
показать весь комментарий26.11.2024 17:44
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За іншими непідтвердженими даними, поранення отримали 17 людей.
Також з'явились фото частково зруйнованого ринку.
Они с 14го в Военном стояли.
Живу поряд з мадам звідти, там лилишась її мати. Так от, мадам заявила, що "там непонятно откуда стреляли..."
8 лєт бамбілі дамбас.
Ну, за саму Н. Каховку не знайшла, а Херсонська область в цiлому так:
Херсонська обл. (100.00%)
83.02%
15.05%
Недійсні бюлетені: %
То хто iм доктор?
Еще раз. Это демократия.
Получать пи....ы за свой выбор это наша обязанность