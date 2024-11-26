Рашисты обстреляли оккупированную Новую Каховку: есть раненые и погибшие. ФОТО

Российские захватчики обстреляли оккупированную Новую Каховку на Херсонщине, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонщины, информирует Цензор.НЕТ.

"По опубликованной в медиа информации, днем 26 ноября 2024 года войсками рф осуществлен обстрел временно оккупированного города Новая Каховка Каховского района Херсонской области. На видео зафиксированы последствия удара по остановке общественного транспорта, поврежден автобус, есть раненые и погибшие люди", - говорится в сообщении.

Сейчас принимаются меры для установления обстоятельств происшествия, а также точного количества пострадавших среди гражданского населения.

Продолжается досудебное расследование.

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