УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8696 відвідувачів онлайн
Новини Війна
395 0

Загарбники з дронів та артилерії обстріляли населені пункти Херсонщини: одна людина загинула, ще одна – поранена

На Херсонщині є загиблий та поранена внаслідок обстрілів РФ

У понеділок, 25 листопада, російські загарбники обстріляли населені пункти Херсонщини із застосуванням артилерії та дронів. Загинув чоловік, ще одна жінка зазнала поранень.

Про це у соцмережі Facebook повідомив Офіс Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 17:30 відомо про загибель 51-річного чоловіка та поранення 86-річної жінки. Обидві цивільні людини постраждали внаслідок атак ворожих дронів у селищі Антонівка Херсонського району", - розповіли у відомстві.

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки.

Наразі правоохоронці документують черговий воєнний злочин росіян. Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів і звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Читайте також: Окупанти за добу атакували 17 населених пунктів на Херсонщині, поранено 5 осіб

Автор: 

обстріл (28428) Херсонська область (5744)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 