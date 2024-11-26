Загарбники з дронів та артилерії обстріляли населені пункти Херсонщини: одна людина загинула, ще одна – поранена
У понеділок, 25 листопада, російські загарбники обстріляли населені пункти Херсонщини із застосуванням артилерії та дронів. Загинув чоловік, ще одна жінка зазнала поранень.
Про це у соцмережі Facebook повідомив Офіс Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"Станом на 17:30 відомо про загибель 51-річного чоловіка та поранення 86-річної жінки. Обидві цивільні людини постраждали внаслідок атак ворожих дронів у селищі Антонівка Херсонського району", - розповіли у відомстві.
Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки.
Наразі правоохоронці документують черговий воєнний злочин росіян. Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів і звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
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