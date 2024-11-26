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Новости Война
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Захватчики из дронов и артиллерии обстреляли населенные пункты Херсонщины: один человек погиб, еще один - ранен

На Херсонщині є загиблий та поранена внаслідок обстрілів РФ

В понедельник, 25 ноября, российские захватчики обстреляли населенные пункты Херсонщины с применением артиллерии и дронов. Погиб мужчина, еще одна женщина получила ранения.

Об этом в соцсети Facebook сообщил Офис Генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 17:30 известно о гибели 51-летнего мужчины и ранении 86-летней женщины. Оба гражданских пострадали в результате атак вражеских дронов в поселке Антоновка Херсонского района", - рассказали в ведомстве.

Вследствие вражеских обстрелов повреждены частные и многоквартирные жилые дома.

Сейчас правоохранители документируют очередное военное преступление россиян. Начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

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Автор: 

обстрел (27036) Херсонская область (4736)


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